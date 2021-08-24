زارا البلوشي تثير الجدل برسالة لطليقها السعودي وشكوك حول عودتها له!

أثارت الفنانة العمانية المقيمة بالسعودية، زارا البلوشي، ضجة واسعة بما قالته عن زوجها السابق المخرج السعودي سمير عارف.

العلاقات أخلاق

حيث نشرت زارا البلوشي صورة لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وعلقت عليها بالقول: (‏العلاقات أخلاق ، حتى لو انتهت)، ووضعت إيموجي قلب، و(منشن) لطليقها سمير عارف.

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و تزوجت البلوشي من المخرج السعودي عام 2014، والذي تعرفت عليه خلال تصوير مسلسل “أنا آسف”. لكنهما انفصلا بعد خمسة أعوام.

شكوك ونصيحة

وما كتبته عنه بعد ثلاث سنوات على طلاقهم، جعل الجمهور يشكك في عودتهما معاً، وجاء في التعليقات: (وليش تمنشنينه اللي باعك بيعيه).

وكتب آخر: (ارجعوا لبعض وفكونا خلاص تعبنا معاكم ).

ورجح آخرون عودتهم بتعليقاتهم: (شكله في رجعة، شكلهم رجعوا لبعض خلاص).

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بينما وجه متابع نصيحة لزارا قائلا: (صدقيني يحبج والى الحين محد بحياته غيرك اتمنى تتغير نظرتك له وتعطينه فرصة ).

طلاق زارا البلوشي

وكانت زارا البلوشي قد فاجأت جمهورها في مارس الماضي، بإعلانها انفصالها عن زوجها الثاني بعد شهر واحد فقط من زواجهما.

وقالت زارا البلوشي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على “سناب شات”: “لا أريد تكرار تجربة عدم الإعلان عن انفصالي، فبعد انفصالي الثاني، شعرت أن الجميع يبارك لي بالزواج في حين أنه انتهى كذلك”.

وتابعت زارا البلوشي: “لم أعد أكترث كثيراً للطلاق، خاصة أنه الثاني، وحصلت على مناعة من الطلاق مثل لقاح كورونا”.

وشرحت زارا البلوشي سبب نشرها تفاصيل انفصالها الثاني، وقالت: “جميعكم ستتساءلون لماذا نشرت الخبر، لأنني أشعر أنه يحدث معي نفس ما حدث حين انفصلت عن سمير ولم أعلن، وكلما رآني أحد سألني عنه وأرسل له التحيات عن طريقي”.

وتابعت: “أمس في حفل افتتاح الفيلم حدث نفس الأمر، قبل أن يباركو لي على الفيلم يباركو لي على الزواج فشعرت أن الأمر نفسه يتكرر“.

وأكدت زارا البلوشي أنها لا تريد شيء سوى ألا يبارك لها أحد وألا يفتح سيرة الزواج، مضيفة: “الحمد الله متعودين مرتين، أصبح لدي مناعة الآن”.

إلى القصيم

وكانت زارا البلوشي قد تصدرت في فبراير الماضي، الموضوعات الأكثر تداولاً عبر محركات البحث، وذلك بعد نشرها استعدادات حفل زفافها.

ووثقت زارا البلوشي عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”، لجمهورها كل خطوة في حفل زفافها الذي اتضح أنه سيُقام. في مدينة القصيم بالمملكة، حيث نشرت لحظة ركوبها الطائرة لتصل إلى هناك.

كما ظهرت البلوشي بالفستان الأبيض، ونشرت استعدادها لوضع مساحيق التجميل، وعلقت: “نقول بسم الله ونجهز.. يا رب توفيقك”، قبل أن تعلن طلاقها بعد شهر واحد فقط.

“الزواج قسمة ونصيب”

وردت زارا البلوشي على إحدى المتابعات والتي سألتها عن أسباب طلاقها خاصة بعدما أعلنت أنها حصلت مقابل الطلاق على سيارة من نوع ”مرسيدس“.

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وقالت البلوشي: “أول اختلاف حدث بيننا، قال لي الزواج قسمة ونصيب، ولم أناقشه بعدها، وهاتفت عائلتي وقلت لهم لا أريده”.

وتابعت كواليس ليلة الفراق: “خرجت من المنزل وأرسلت له رسالة قلت فيها الله يستر عليك، ومهرك سيرجع لك، ثم أعلنت انفصالي”.

زارا البلوشي: أنا غبية

وشرحت البلوشي شعورها بالصدمة من طليقها، وقالت: “شخص أعرفه منذ سنتين، ولم يرفض لي طلباً أبداً، وكان يتمنى أن أفكر بالارتباط، ويعلم كافة الصعوبات التي واجهتها مع طليقي الأول وكم كنت أعاني حتى أنساه”.

وتابعت: “شعرت بالصدمة، في أول خلاف بينا يقول لي الزواج قسمة ونصيب! شعرت أنني غبية ولكني الآن أجمل وأقوى بعد الطلاق”.

وختمت البلوشي: “كثير يقولون لي العدة، وعدة الطلاق، إذا لم يدخل الزوج على زوجته وقام بتطليقها، فلا عدة لها”.

“طلقني بمرسيدس”

هذا وقد أثارت البلوشي، الجدل في وقت سابق بعد نشرها لفيديو كشفت من خلاله حصولها على سيارة مرسيدس من النوع الحديث مقابل طلاقها.

وقالت البلوشي وهي مبتسمة في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات: “والله سوّاها وطلقني بمرسيدس، مهايطي”.

كما نشرت الفنانة المقيمة في السعوديّة فيديو آخر تظهر لحظة توقيعها على وصل تسلم السيارة ويظهر فيه اسمها الحقيقي وهو زينب البلوشي.

بالإضافة إلى صورة أخرى وهي تحمل مفتاح السيارة وعلقت عليها: “سواها القحطاني”، ومقطعاً آخر يظهر سيارة النقل وهي تضع سيارتها الجديدة أمام منزلها.

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