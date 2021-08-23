أخطاء حارس يوفنتوس الكارثية تحرم السيدة العجوز من تحقيق الفوز على أودينيزي (فيديو)

حرم حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي ” فويتشيك شتشيسني” من تحقيق الفوز الأول للفريق أمام منافسه أودينيزي بعد ارتكابه خطأين كارثين في المباراة الافتتاحية من الدوري الإيطالي، لتنتهي بالتعادل بهدفين لكلا المنافسين.

حارس يوفنتوس والأخطاء الكارثية

وقد تسبب الحارس البولندي شتشيسني بركة جزاء لفريق يوفنتوس في الدقيقة ال51 من المباراة بعد عرقلته لأحد لاعبي الفريق المنافس أودينيزي، ليشهر حكم المباراة البطاقة.

نجح من خلالها فريق أودينيزي من إحراز هدف تقليص الفارق والعودة في المباراة عن طريق الأرجنتيني روبيرتو بيريرا سددها بقوة في شباك فريق يوفنتوس.

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ومن ثم تسبب الحارس خطأ أخر في الدقيقة ال83 من زمن أحداث المباراة، استطاع الإسباني جيرارد دولوفيو استغلالها وإحراز هدف التعادل في المباراة.

وسجل فريق يوفنتوس هدفي التقدم في مجريات أحداث الشوط الأول، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق باولو ديبالا، بينما آتى الهدف الثاني في الدقيقة ال23 عن طريق خوان كوادرادو.

رونالدو وتقنية الفار

ولم يحتسب حكم المباراة هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو في الوقت البديل قبل نهاية المباراة بين الفريقين بداعي التسلل، بعد مراجعة الحكم لتقنية الفار، لينتهي اللقاء بتعادل فريق يوفنتوس أمام أودينيزي بهدفين لكليهما في أولى مواجهات الدوري الإيطالي.

الـVAR أحبط رونالدو اليوم في لقاء فريقه يوفنتوس أمام أودينيزي والذي انتهى بالتعادل 2-2

رونالدو سجل هدف في +90

احتفل رونالدو وخلع قميصه وحصل على إنذار ولكن تقنية الفيديو حرمته من الهدف بداعي التسلل ولكن لم يتم سحب البطاقة التي حصل عليها pic.twitter.com/H9dsoOFJsf — kora11.com (@kora11) August 22, 2021

تشكيلة فريق يوفنتوس

ولعب المدرب ماسيميليانو أليغري، في تشكيلة أساسية أمام منافسه أودينيزي، حيث تواجد في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: أليكس ساندرو، جورجيو كيلليني، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي، أما في وسط الفريق آتى كلاً من: وستون مكيني، رودريغو بيتانكور، ديان كولوسيفسكي.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، كريستيانو رونالدو، كييزا، ألفارو موراتا.

تشكيلة فريق أودينيزي

ودخل المدرب لوكا غوتي في تشكيلة أساسية أمام منافسه يوفنتوس، حيث جاء في حراسة المرمى ماركو سيلفيستري.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: ناهويل مولينا، يانز ستروجير لارسن، رودريجو بيكاو، بينما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، روبيرتو بيريرا، لازار ساماردزيتش، تولغاي أرسلان، إيناسيو بوسيتو.

أما في هجوم الفريق لعب كلاً من، فرناندو يورينتي، كريستو رامون، جيرارد دولوفيو.

ويحتل فريق يوفنتوس في المركز الثامن بعد التعادل أمام منافسه أودينيزي برصيد نقطة وحيدة، بينما جاء الأخير في المركز التاسع بنفس النقطة خلال منافسات الدوري الإيطالي للموسم الجديد.

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