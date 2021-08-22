مستشار ملك البحرين ينشر صور أول صلاة سبت في كنيس يهودي بالمنامة منذ 1947

تفاخر خالد بن أحمد، المستشار الدبلوماسي لملك البحرين ووزير الخارجية السابق، بعودة الصلاة والتراتيل للكنيس اليهودي في قلب العاصمة المنامة لأول مرة منذ عام 1947.

ونشر خالد بن أحمد صوراً لأول صلاة في الكنيس اليهودي منذ العام 1947 في العاصمة البحرينية، المنامة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها المسؤول البحريني الذي شغل منصب وزير الخارجية في بلاده سابقا، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث نشر 4 صور لهذا الحدث الذي وصفه بـ”اللحظة التاريخية”.

صلاة السبت و تراتيل التوراة تعود الى الكنيس اليهودي العتيق في قلب المنامة القديم لأول مرة منذ 1947 . لحظة تاريخية لأبناء البحرين اليهود و تاريخ يتجدد للتعايش الوطني في مملكتنا الغالية . @gulfjewish pic.twitter.com/flzSGAhQnT — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) August 22, 2021

كنيس يهودي في البحرين

وعلق خالد بن أحمد على الصور قائلاً: “صلاة السبت وتراتيل التوراة تعود الى الكنيس اليهودي العتيق في قلب المنامة القديم لأول مرة منذ 1947. لحظة تاريخية لأبناء البحرين اليهود وتاريخ يتجدد للتعايش الوطني في مملكتنا الغالية”.

وكان الشيخ خالد قد قال في تغريدة سابقة نهاية العام 2020 إن “إعلان اقامة العلاقات بين مملكة البحرين واسرائيل يصب في مصلحة امن المنطقة واستقرارها وازدهارها.

اقرأ أيضاً: مستشار ملك البحرين يشعل خلافاً مع قطر حول أحقية السيادة على الجزر الحدودية

ويوجه رسالة إيجابية ومشجعة الى شعب اسرائيل، بأن السلام العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني هو الطريق الافضل والمصلحة الحقيقية لمستقبله ومستقبل شعوب المنطقة”.

ومؤخرا، نقلت تقارير صحافية عبرية وعربية عن يهود بحرينيين تقديرات غير رسمية لتواجد ما بين 36 و50 يهوديا بالبحرين.

وفي فبراير/شباط 2020، قالت عضوة مجلس الشورى البحريني نانسي خضوري، في تصريحات إعلامية، إن أعداد “اليهود البحرينيين تراجعت من عدة مئات إلى 36 شخصا حاليا”.

وأضافت: “تم افتتاح الكنيس بالمنامة، في الثلاثينيات من القرن الماضي، لتكون البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التي تضم كنيسا”.

وأوضحت أن “قرار عدم الاحتفاظ بكنيس عملي ويعود لليهود البحرينيين أنفسهم لصعوبة ضمان وجود عشرة أشخاص على الأقل لأداء الصلوات 3 مرات يوميا”. وفق ما نشرت الاناضول التركية

ولم توضح خضوري سبب تراجع أعداد اليهود بالبحرين، لكن المزاج الشعبي العربي عموما كان غاضبا جراء شن العصابات الصهيونية حرب تطهير عرقي بحق الفلسطينيين عامي 1947 و1948، وإعلان اليهود لاحقا قيام دولة لهم على أراضي فلسطين عام 1948.

وعودة الصلاة والتراتيل للكنيس اليهودي في المنامة تأتي بعد أشهر من توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل وتسمية المنامة سفيرا لها لدى تل أبيب لأول مرة.

وفي 30 مارس/آذار الماضي، أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، مرسومين بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في إسرائيل وتعيين السفير خالد الجلاهمة، كأول سفير لها بتل أبيب، والذي زار الكنيس في 15 يوليو/تموز الماضي.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في احتفال بالبيت الأبيض، بمشاركة الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب (2017-2021).

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك