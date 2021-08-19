أومتيتي مهدد بالطرد .. وبرشلونة يمهله أسبوعًا من أجل الرحيل

أثار المدافع الفرنسي صاموئيل أومتيتي أزمة داخل نادي برشلونة الإسباني بعد رفضه فكرة الرحيل عن الفريق الكتالوني، رغم إعطاء النادي فرصة لإثبات جدارته قبيل انطلاق الموسم الجديد في المباريات الودية بناء على طلبه إلا أنه فشل في ذلك.

برشلونة وتهديد أومتيتي

وقد فشلت محاولات إدارة الفريق الكتالوني في التخلص من اللاعب أومتيتي خلال الموسمين الماضين، وبيعه إلى أحد الأندية الأوروبية.

وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية، أنه في حال عدم قبول الفرنسي صاموئيل أومتيتي أي عرض من العروض المطروحة على الطاولة، فإن نادي برشلونة سيقوم بفسخ عقد اللاعب من طرف واحد.

ألفريدو مارتينيز : النادي وجه إنذار أخير لـ أومتيتي، إما الموافقة على الرحيل أو فسخ العقد، الحل سيكون خلال أسبوع. — FCB World (@FCBW_A7) August 17, 2021

وبينت الصحفية، بأن إدارة فريق برشلونة تسعى لتخفيض أجور اللاعبين، وقد تكرر مع أومتيتي ما فعله مع ماتيوس فيرنانديز، حيث قرر النادي فسخ عقده مع البرازيلي من طرف واحد.

موقف أومتيتي وإحباط برشلونة

وأضافت، ” إدارة برشلونة تشعر بالإحباط الشديد من موقف اللاعب أومتيتي بعد أن طلب فرصة أخيرة لإثبات جدارته في فترة الإعداد للموسم الجديد، وقد وافق الجهاز الفني على ما أراده، وتم الاتفاق على أنه في إذا لم يقتنع به المدرب الهولندي كومان فسيرحل”.

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ومنح المدرب كومان اللاعب أومتيتي عدد من الدقائق في أول مبارتين وديتين مع الفريق الكتالوني، قبل أن يخبره المدرب بأنه خارج حساباته، لكن الفرنسي أومتيتي لم يوافق على فكرة الرحيل.

SPORT:🚨 البارسا سيطرد اومتيتي كما فعل مع ماتيوس فرنانديز، والمهلة امام الفرنسي اسبوع فقط ليجد مخرجا.#برشلونة pic.twitter.com/DL6KkhmpPB — ڜــبــڬــۃ بــڔڜــڷــۄنۨــۃ Barcelona (@hkgjDNg8KDWz6re) August 17, 2021

وذكرت الصحيفة، أن الأمر الآن بيد اللاعب أومتيتي، وأمامه أن يوافق على المغادرة أو سيقوم برشلونة بفسخ التعاقد معه خلال أسبوع واحد.

جماهير برشلونة

وكان جماهير برشلونة قد أطلقوا صافرات الاستهجان ضد اللاعب الفرنسي صاموئيل أومتيتي خلال مباراة الفريق أمام يوفنتوس في كأس خوان غامبر والتي انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، ليقوم اللاعب بمغادرة الملعب على الفور دون الاحتفال مع زملائه بالكأس.

ويتقاضى المدافع الفرنسي أومتيتي مبلغ 12 مليون يورو سنويًا، حيث إنه من أكثر لاعبي الفريق الكتالوني حصولاً على الأموال دون أي استفادة حقيقة لبرشلونة من اللاعب.

Sport : برشلونة يضغط على أومتيتي للرحيل المدافع الفرنسي لم يرد على الرغم من محاولات النادي المتكررة للموافقة على المغادرة اخبار فسخ عقد أومتيتي هي مجرد ضغط من النادي على اللاعب، لأن الفرنسي لديه فرصة للفوز بالمحكمة وسيتعين حينها على النادي الدفع للموسمين القادمين.#mamoun pic.twitter.com/zEsIk949if — هاتريك-HATTRICK (@NmgfxS) August 17, 2021

وانضم أومتيتي إلى نادي برشلونة خلال موسم صيف عام 2016، وبات في أول موسمين له مع الفريق عنصرًا أساسيًا في تشكيلة فريق برشلونة تحت قيادة المدرب السابق إرنيستو فالفيردي وكان أفضل مدفعي العالم مع منتخب بلاده خلال مشاركته في كأس العالم عام 2018.

وشارك الفرنسي أومتيتي في 132 مباراة مع فريق برشلونة منذ قدومه إلى فريق البلوغرانا، وسينتهي عقده مع الفريق خلال موسم صيف عام 2023.

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