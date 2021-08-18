أحمد ياسر ريان والانتقال إلى صفوف ألتاي سبور التركي
أحمد ياسر ريان والانتقال إلى صفوف ألتاي سبور التركي
Videoرياضة

ألتاي سبور التركي يتعاقد رسميًا مع المصري أحمد ياسر ريان (فيديو)

كتب وطن
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تعاقد نادي ألتاي سبور التركي بشكل رسمي مع نجم الأهلي أحمد ياسر ريان 23 عامًا، المعار مؤخرًا إلى نادي سيراميكا كليو باترا خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

أحمد ياسر ريان وألتاي سبور

وقد نشر فريق ألتاي سبور التركي مساء يوم الثلاثاء الماضي على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب أحمد ياسر ريان بقميص فريق ألتاي سبور.

وتسعى إدارة فريق الأهلي المصري إلى انعاش خزينة النادي بعد التوصل إلى اتفاق مع فريق ألتاي سبور التركي بإعارة اللاعب بصفقة بلغ قيمتها 300 ألف دولار، مع خيار يمنح النادي التركي بعد انتهاء فترة الإعارة بأحقية شرائه بمبلغ 2.5 مليون دولار.

سيراميكا ورحيل أحمد ياسر ريان

وقد وافق نادي سيراميكا كليو باترا على طلب نادي الأهلي، بشأن سفر المهاجم أحمد ياسر ريان إلى دولة تركيا من أجل الخضوع للكشف الطبي، تمهيدًا لإجراءات انتقاله من أجل خوض تجربة جديد للاحتراف في الدوري التركي خلال الموسم الجديد.

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وتوصل إدارة الأهلي مع سيراميكا من أجل الموافقة على منح المهاجم المصري أحمد ياسر ريان، استثناءً والسماح له بالسفر، وعدم استكمال فترة الإعارة داخل صفوف فريق سيراميكا كليو باترا المتفق بين الجانبين، والتي من المقرر أن تنتهي في ال27 من شهر أغسطس/آب الجاري.

مسيرته الكروية

وبدأت مسيرة اللاعب أحمد ياسر ريان نجل لاعب الأهلي المعتزل ياسر ريان مع ناشئي المارد الأحمر المصري وصولاً إلى الفريق الأول الذي شارك معه خلال موسم 2017-2018 والذي فيه الفريق على لقب الدوري المصري حيث شارك معه في 6 مباريات دون إحراز أي من الأهداف.

وانتقل اللاعب إلى صفوف فريق الجونة للإعارة خلال صيف عام 2019، وقد شارك في 13 مباراة استطاع من خلالها تسجيل 7 أهداف، لينتقل بعدها إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا كذلك للإعارة من فريق الأهلي المصري.

ويحتل المصري أحمد ياسر ريان مع فريق سيراميكا كليوباترا قبل الانتقال إلى نادي ألتاي سبور في وصافة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 15 هدفًا، خلف المتصدر محمد شريف نجم فريق الأهلي برصيد 18 هدفًا خلال منافسات الدوري المصري.

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