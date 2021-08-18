ألتاي سبور التركي يتعاقد رسميًا مع المصري أحمد ياسر ريان (فيديو)

تعاقد نادي ألتاي سبور التركي بشكل رسمي مع نجم الأهلي أحمد ياسر ريان 23 عامًا، المعار مؤخرًا إلى نادي سيراميكا كليو باترا خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

أحمد ياسر ريان وألتاي سبور

وقد نشر فريق ألتاي سبور التركي مساء يوم الثلاثاء الماضي على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب أحمد ياسر ريان بقميص فريق ألتاي سبور.

✍🏼 𝒲𝑒𝓁𝒸𝑜𝓂𝑒 𝒜𝒽𝓂𝑒𝒹 𝒴𝒶𝓈𝓈𝑒𝓇 𝑅𝒶𝓎𝒶𝓃 pic.twitter.com/cfioKkJNRJ — Altay Spor Kulübü #BizBuŞehrinKendisiyiz (@AltaySporKulubu) August 17, 2021

وتسعى إدارة فريق الأهلي المصري إلى انعاش خزينة النادي بعد التوصل إلى اتفاق مع فريق ألتاي سبور التركي بإعارة اللاعب بصفقة بلغ قيمتها 300 ألف دولار، مع خيار يمنح النادي التركي بعد انتهاء فترة الإعارة بأحقية شرائه بمبلغ 2.5 مليون دولار.

سيراميكا ورحيل أحمد ياسر ريان

وقد وافق نادي سيراميكا كليو باترا على طلب نادي الأهلي، بشأن سفر المهاجم أحمد ياسر ريان إلى دولة تركيا من أجل الخضوع للكشف الطبي، تمهيدًا لإجراءات انتقاله من أجل خوض تجربة جديد للاحتراف في الدوري التركي خلال الموسم الجديد.

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وتوصل إدارة الأهلي مع سيراميكا من أجل الموافقة على منح المهاجم المصري أحمد ياسر ريان، استثناءً والسماح له بالسفر، وعدم استكمال فترة الإعارة داخل صفوف فريق سيراميكا كليو باترا المتفق بين الجانبين، والتي من المقرر أن تنتهي في ال27 من شهر أغسطس/آب الجاري.

✍🏼Ahmed Yasser Rayan Büyük Altay'ımızda. Ahmed Yasser Rayan kendisini Siyah Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. #İlkGündenBeri 🏁 pic.twitter.com/U0AvFpG3Xo — Altay Spor Kulübü #BizBuŞehrinKendisiyiz (@AltaySporKulubu) August 17, 2021

مسيرته الكروية

وبدأت مسيرة اللاعب أحمد ياسر ريان نجل لاعب الأهلي المعتزل ياسر ريان مع ناشئي المارد الأحمر المصري وصولاً إلى الفريق الأول الذي شارك معه خلال موسم 2017-2018 والذي فيه الفريق على لقب الدوري المصري حيث شارك معه في 6 مباريات دون إحراز أي من الأهداف.

رسميا – أحمد ياسر ريان إلى فريق ألتاي سبور التركي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. ألتاي صعد للدرجة الأولى الموسم الحالي بعدما احتل المركز الخامس في الدرجة الثانية بالموسم الماضي وتفوق في دورة للترقي على اسطنبول سبور وألتينوردو. pic.twitter.com/oyzsH5CLiR — Yosri (@MoYossry) August 17, 2021

وانتقل اللاعب إلى صفوف فريق الجونة للإعارة خلال صيف عام 2019، وقد شارك في 13 مباراة استطاع من خلالها تسجيل 7 أهداف، لينتقل بعدها إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا كذلك للإعارة من فريق الأهلي المصري.

ويحتل المصري أحمد ياسر ريان مع فريق سيراميكا كليوباترا قبل الانتقال إلى نادي ألتاي سبور في وصافة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 15 هدفًا، خلف المتصدر محمد شريف نجم فريق الأهلي برصيد 18 هدفًا خلال منافسات الدوري المصري.

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