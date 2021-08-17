مصعب الفليكاوي يكشف أسراراً مفاجئة في قضية فرح أكبر
مصعب الفليكاوي يكشف أسراراً مفاجئة في قضية فرح أكبر
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“قضية فرح أكبر” .. مصعب الفليكاوي يكشف أسراراً مفاجئة: خيانة زوجية وفيديوهات جديدة!

كتب Anas Al Salem
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تصدر هاشتاج (مصعب الفليكاوي فرح أكبر)، التريند الأول في الكويت عبر (تويتر)، والذي أعاد جريمة صباح السالم إلى الواجهة من جديد.

مصعب الفليكاوي: بتقولون حرام ميتة؟

وذلك بعدما كشف الناشط الكويتي الشهير مصعب الفليكاوي، أسراراً جديدة حول الجريمة التي هزت الكويت قبل أشهر.

وبدأ مصعب الفليكاوي سلسة تغريداته عبر حسابه على (تويتر) بالقول: (تبون تشوفون الي بالي بالكم مع بعض والا بتقولون حرام ميته ؟!).

ثم نشر الفليكاوي فيديو لقاتل فرح أكبر، وهو في سيارته مع فتاة لمح إلى أنها الضحية، وعلق: (متابعيني الكرام يظهر بالفيديو القاتل فهد صبحي مع فتاة السؤال : توقع من هي الفتاه واحصل على كابون مشتريات بقيمة 1000 دولار).

(فرح أكبر خانت زوجها)!

وتابع في تغريدة أخرى: (شنو السبب الي المجني عليها خانت زوجها ؟!).

وأضاف: (المحامي السكه عبدالمحسن القطان ( الكذاب) القاتل فهد صبحي محمل واتس اب المقتوله فرح اكبر في جهازه اللابتوب وقدر يعرف سوالفها !! تتوقع عنده شي بغرفه النوم).

وادعى الفليكاوي أن أبناء فرح أكبر، كانوا ينادون قاتلها (بابا)، وكتب: (عندكم خبر ان عيال المقتوله فرح اكبر كان ينادون القاتل فهد صبحي بابا).

كما نشر الفليكاوي فيديو آخر لفهد صبحي أثناء تنزهه في البر مساءً ولمح أيضاً إلى أن الفتاة التي كانت برفقته هي ضحيته فرح أكبر.

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وكتب الناشط الكويتي موجهاً حديثه لشقيقة فرح: (المحاميه دانه اكبر اتعرفين منو الي مصور فهد صبحي ؟!).

والدة فهد صبحي: (نعرفها منذ سنوات)

كما أعاد الفليكاوي نشر فيديو لوالدة القاتل فهد صبحي، وهي تتحدث عن فرح أكبر، وتقول: (فرح مثل بنتي، أحبها حب كبير، كانت تيجي عندي وأعرفها من سنين).

ونفت والدة فهد صبحي أن يكون فلسطيني الأصل، موضحة: (أنا بنت الكويت وهو ولد الكويت، ولسنا فلسطينيين).

وتابعت والدة قاتل فرح أكبر الحديث عنها قائلة: (ما كنت أعرف انها متزوجة، قالتلي أنا مو متزوجة، بعدين قالتلي أنا منفصلة، ونويت إني أخطبها لولدي، وكان نيته صافية معاها، لهم أربع أو خمس سنين مع بعض).

بنات فرح أكبر والقاتل

وتحدثت والدة فهد صبحي عن علاقتها بالضحية قائلة: (كنت بسوي عملية وكنت خايفة وهي شجعتني وودتني، لا تقولون مايعرفها، يعرفها وأنا أعرفها من سنين، وعندي إثبات وأدلة وصور وفيديوهات، وابني طلب أزوجها له، وهي لما أقولها بزوجه ما ترضى، وأنا ما أعرف انها متزوجة وعندها عيال).

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وتابعت: (حتى عرفت أنه بناتها يقولون لفهد بابا، ولو نيته إنه يقتلها كان ما أسعفها، ولدي بريء وما سواها عن قصد، وكان بينهم مواعيد وكان جايبلها هدية).

وختم الفليكاوي سلسلة تغريداته بالتبرير لما يفعله قائلاً: (للعلم وانا صادق عند ربي اني ماعرف فهد صبحي ولا مره شفته بحياتي وكل الي قاعد اسويه اني اثبت للمتابعين ان دانه اكبر ومحاميهم كذابين وبحاول اني اساعده لله في الله لعل وعسى يلغى حكم الاعدام).

محامي فرح أكبر يحذر

من جهته، حذر محامي دفاع فرح أكبر، المحامي عبدالمحسن القطان من تداول فيديو والدة المتهم، مدعياً أن ما تقوله غير حقيقي، مؤكدا سيتخذ الإجراءات القانونية ضد متداوليه.

وأثار الفليكاوي غضباً واسعاً بين الكويتيين الذين طالبوا بمحاسبته ورأوا أنه لا يجوز أن يتحدث عن سيدة مقتولة ويسيء إلى سمعتها بهذه الطريقة، مؤكدين أن كل ما ذُكر لن يغير شيئاً وأنه يجب القصاص لمقتلها في جميع الأحوال.

الإعدام شنقاً لقاتل فرح أكبر

وكانت محكمة الجنايات في الكويت قد قضت بالإعدام شنقا لفهد الصبحي بتهمة خطف وقتل المواطنة فرح أكبر، في الجريمة التي هزت البلاد وعُرفت إعلامياً بجريمة صباح السالم.

جاء الحكم بعدما ثبت للمحكمة اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق روح فرح أكبر عمدا بعد تتبعه وترصده لها عبر جهاز تتبع وضَعَه في مركبتها.

وبعد أربع جلسات محاكمة طوال الشهرين الماضيين حوكم فيها المتهم بسبع تهم تتعلق بالخطف والقتل وارتكاب حادث مرروي، حُكم على الجاني بالإعدام شنقاً.

حيث أسندت النيابة العامة إليه تهمة اعتراض مركبة فرح أكبر ومركبة شقيقتها في ضاحية صباح السالم، ثم خطفها وابنتها وابنة شقيقتها بمركبتها وطعنها في الطريق طعنة أفضت لوفاتها.

وقال وكيل الجاني المحامي عمر القناعي خلال مرافعته أمام المحكمة (إن موكله لم يرتكب جريمة خطف، زاعما أن فرح اكبر كانت على موعد معه لمنحها هدية بمناسبة عيد الحب، ولما شاهدتهما والدتها فجأة خافت فزعمت بأنها تعرضت للخطف).

لكن وكيل ورثة فرح اكبر، المحامي عبدالمحسن القطان، أكد عدم وجود علاقة سابقة بين الضحية والجاني، وطالب بتوقيع أقصى العقوبات بحقه، وبإلزامه بأن يؤدي لكل من الورثة مبلغ 50001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت مع حفظ كافة حقوقهم الأخرى.

 

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