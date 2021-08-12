مبابي يرد على رسالة الخليفي بشأن حسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة فرنسية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي 22 عامًا مهاجم فريق باريس سان جيرمان قد أبلغ إدارة ناديه من جديد حول مستقبله، بعد رسالة له من رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي بشأن اللاعب خلال كلمة له في مؤتمر تقديم زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي.

مبابي وناصر الخليفي

وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن الفرنسي كيليان مبابي قد أبلغ إدارة الفريق الباريسي بأنه إما أن ينتقل إلى فريق ريال مدريد الإسباني، أو الرحيل بشكل مجاني العام المقبل.

وينتهي عقد مبابي في صيف العام المقبل، وما زال اللاعب يرغب في الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية في ظل تمسك الفريق به.

🚨 مبابي رفض التجديد وأخبر ناصر الخليفي بذلك، ولكنه سيسمح للنادي باتخاذ القرار، إذا كان عليه البقاء فسيأتي بشكلٍ مجاني في 2022.@RMadridistaReal pic.twitter.com/I5D3Sbk6GM — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) August 11, 2021

وفي ذات السياق، قالت صحيفة “الآس” الإسبانية بأن العلاقة بين المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان ليوناردو والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي لست في أفضل أحوالها.

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وأردفت الصحيفة، ” توتر العلاقات بين اللاعب والمدير الرياضي في النادي دفع ناصر الخليفي إلى التدخل وابعاد الأخير عن المفاوضات ليحاول إقناع الفرنسي مبابي بنفسه في صفوف في الفريق”.

تقول "اس الاسبانية" ان كيليان مبابي لن يجدد عقده مع باريس سانجرمان ، ولكن النادي لن يسمح له بالذهاب إلى ريال مدريد قبل عام 2022 ، تقول أيضاً أن بديل كيليان سيكون كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/BDYkxCNMoc — محمد الكعبي (@Qatari) August 12, 2021

وأضافت، ” أنه من المتوقع أن ينعقد اجتماع مع مبابي خلال الأسابيع القليلة القادمة بشأن حسم مصيره مع فريق باريس سان جيرمان”.

مبابي ورسالة الخليفي

وقد وجه رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي رسالة إلى نجم فريقه خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

قائلاً: ” أعتقد أن الجميع يعلم أن كيليان مبابي باريسي وكل ما أرداه وصرح به من قبل أن يكون لدينا فريق قوي ومنافس للقدرة على القتال على البطولات، ولا عذر بعد الآن”.

🎙 ناصر الخليفي [عن تجديد عقد مبابي] : "أراد فريقاً مُنافساً والان نملك اكثر فريق مُنافس في العالم , لاتوجد اعذار له , لايمكنه ان يفعل اي شي سوى ان يبقى" pic.twitter.com/gRHzwSfE8W — E P L W O R L D (@EPLworld) August 11, 2021

واستكمل الخليفي، ” إنه لاعب تنافسي ويحب الفوز والتتويج بالألقاب والبطولات، وقالها علانية بأنه يريد اللعب لفريق تنافسي وأعتقد أنه لدينا الفريق الأكثر تنافسية في العالم”.

باريس سان جيرمان والصفقات

ونجحت إدارة باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية من عقد عدد من الصفقات القوية، من أجل الصراع على البطولات المحلية والقارية.

ABC | مبابي لايريد تجديد عقده، يريد الانتقال إلى ريال مدريد على باريس سان جيرمان أن يقرر إما يريد الحصول على 150 مليون يورو في الوقت الحالي من أجل بيع مبابي، أو يبقى مبابي في باريس سان جيرمان لمدة 10 أشهر ثم ينتقل مجانًا إلى ريال مدريد pic.twitter.com/I6sA3Fv6Da — محمد الكعبي (@Qatari) August 12, 2021

وكان من أبرزهم نجم فريق ريال مدريد السابق سيرخيو راموس وليونيل ميسي قائد فريق برشلونة السابق والمغربي أشرف حكيمي القادم من فريق الإنتر ميلان الإيطالي.

يشار إلى أن عقد كيليان مبابي ينتهي عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2022 المقبل.

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