مبابي والرد على رسالة ناصر الخليفي بشأن مستقبله
مبابي والرد على رسالة ناصر الخليفي بشأن مستقبله
Imageرياضة

مبابي يرد على رسالة الخليفي بشأن حسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

كتب fares Abo Shiha
0

كشفت صحيفة فرنسية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي 22 عامًا مهاجم فريق باريس سان جيرمان قد أبلغ إدارة ناديه من جديد حول مستقبله، بعد رسالة له من رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي بشأن اللاعب خلال كلمة له في مؤتمر تقديم زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي.

مبابي وناصر الخليفي

وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن الفرنسي كيليان مبابي قد أبلغ إدارة الفريق الباريسي بأنه إما أن ينتقل إلى فريق ريال مدريد الإسباني، أو الرحيل بشكل مجاني العام المقبل.

وينتهي عقد مبابي في صيف العام المقبل، وما زال اللاعب يرغب في الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية في ظل تمسك الفريق به.

وفي ذات السياق، قالت صحيفة “الآس” الإسبانية بأن العلاقة بين المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان ليوناردو والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي لست في أفضل أحوالها.

اقرأ المزيد: أعداء الأمس أصدقاء اليوم .. شاهد كيف رحب راموس بزميله الجديد ميسي على طريقته الخاصة؟!

وأردفت الصحيفة، ” توتر العلاقات بين اللاعب والمدير الرياضي في النادي دفع ناصر الخليفي إلى التدخل وابعاد الأخير عن المفاوضات ليحاول إقناع الفرنسي مبابي بنفسه في صفوف في الفريق”.

وأضافت، ” أنه من المتوقع أن ينعقد اجتماع مع مبابي خلال الأسابيع القليلة القادمة بشأن حسم مصيره مع فريق باريس سان جيرمان”.

مبابي ورسالة الخليفي

وقد وجه رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي رسالة إلى نجم فريقه خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

قائلاً: ” أعتقد أن الجميع يعلم أن كيليان مبابي باريسي وكل ما أرداه وصرح به من قبل أن يكون لدينا فريق قوي ومنافس للقدرة على القتال على البطولات، ولا عذر بعد الآن”.

واستكمل الخليفي، ” إنه لاعب تنافسي ويحب الفوز والتتويج بالألقاب والبطولات، وقالها علانية بأنه يريد اللعب لفريق تنافسي وأعتقد أنه لدينا الفريق الأكثر تنافسية في العالم”.

باريس سان جيرمان والصفقات 

ونجحت إدارة باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية من عقد عدد من الصفقات القوية، من أجل الصراع على البطولات المحلية والقارية.

وكان من أبرزهم نجم فريق ريال مدريد السابق سيرخيو راموس وليونيل ميسي قائد فريق برشلونة السابق والمغربي أشرف حكيمي القادم من فريق الإنتر ميلان الإيطالي.

يشار إلى أن عقد كيليان مبابي ينتهي عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2022 المقبل.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
رياضة

موعد ومعلق مباراة الشباب وأبها في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

رياضة

أعداء الأمس أصدقاء اليوم .. شاهد كيف رحب راموس بزميله الجديد ميسي على طريقته الخاصة؟!

رياضة

الاتحاد السعودي يستهل مشواره في الدوري السعودي بخسارة مفاجئة أمام الفيحاء (فيديو)

رياضة

الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الإسماعيلي في قمة الدوري المصري (فيديو)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More