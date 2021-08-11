بسمة صلاح الزهراني
بسمة صلاح الزهراني
حياتنا

“بسمة صلاح الزهراني” سعودية نحرها زوجها حتى الموت وهي نائمة وغضب واسع بالمملكة

كتب محمد أبو يوسف
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تصدر وسم باسم “بسمة صلاح الزهراني” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية، بعد الكشف عن جريمة قتل مروعة للسعودية بسمة الزهراني على يد زوجها الذي نحرها وهي نائمة.

وفجرت هذه الجريمة غضب السعوديين ودونت آلاف التغريدات عبر الوسم، تضامنا مع الضحية وطالب النشطاء السلطات بتوقيع أقصى عقوبة على زوجها ليكون عبرة لغيره.

وفي التفاصيل وبحسب مواقع إخبارية سعودية، فقد قام زوج بسمة صلاح الزهراني بنحرها بالسكين أثناء نومها، ووقعت الجريمة في جدة.

ذلك بالإضافة إلى إصابة ابنهما الذي لا يزال رضيعاً حيث كان ينام بجوارها في السرير.

دفن بسمة صلاح الزهراني

وأمس، الثلاثاء، دفنت بسمة صلاح الزهراني  في مقابر التوفيق، فيما لا يزال طفلها في المستشفى لتلقي العلاج.

وذكر ناشطون بجريمة روان الغامدي، مشيرين إلى أن الحادثتين وقعا خلال أقل من أسبوع.

بعض التغريدات لأقارب بسمة صلاح الزهراني، تحدثت عن وفاتها دون ذكر التفاصيل الدقيقة حول الحادثة.

ما دفع الكثير من النشطاء للتساؤل حول السبب الذي دفع زوج بسمة صلاح الزهراني إلى قتلها وتشويه ابنها.

فيما رجح البعض أن السبب  يتعلق بإدمان الزوج على المخدرات أو إصابته بحالة نفسية.

هذا ولم يصدر عن السلطات السعودية حتى الآن، أي تفاصيل عن الحادث إلى القبض على زوج بسمة صلاح الزهراني.

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حيث كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، صباح اليوم الاربعاء 11 أغسطس 2021، عن سبب مقتل بسمه صلاح الزهراني على يد زوجها في ساعات متأخرة مساء أمس بطريقة بشعة.

وقال المتحدث الاعلامي بمنطقة مكة المكرمة إن الجهات ذات الاختصاص باشرت بتحقيق بعد تلقيها بلاغا عن تعرض سيدة وابتنها لحادث اعتداء من قبل زوجها بطريقة بشعة، مما أدي إلى وفاة الزوجة على الفور ونقل الطفل إلى أحد المشافي لتلقي العلاج.

هذا وأوضح الناطق الإعلامي في بيان رسمي، أن تم توقيف زوجها وهو رجل في العقد الرابع من العمر، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه.

حيث تبين من خلال التحقيقات الأولية أن سبب قتل زوجته نتيجة خلاف نشب بينهما.

جريمة روان الغامدي تهز السعودية

ويشار إلى أنه قبل أيام أثارت جريمة قتل الشابة روان الغامدي الرأي العام في السعودية، والتي قُتلت على يد زوجها في مدينة الطائف بمنطقة مكة المكرمة غربي المملكة، بعد مرور أسبوع  فقط على زواجهما.

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كواليس جريمة روان الغامدي

وكشفت الشرطة السعودية كواليس الجريمة التي هزت البلاد، وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة إن السلطات الأمنية تلقت بلاغا بإنزال شخص امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة. وهروب الجاني بعد التأكد من وفاة الضحية.

وأشارت شرطة مكة في بيان لها، إلى أنها تمكنت من تحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه، وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من عمره.

وأكدت التحريات أن الضحية (روان الغامدي)، هي زوجة الجاني الذي تم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقيات، فيما لم يُعرف بعد سبب إقدامه على جريمته.

فترة الخطوبة أربعة أشهر

إلى هذا، نقلت صحيفة (المدينة) السعودية وقتها عن مصادر مقربة من العائلة المزيد من التفاصيل، وتبين أن العروس الضحية روان الغامدي تبلغ من العمر 24 عاماً.

وأوضحت المصادر أن روان الغامدي تخرجت من جامعة حفر الباطن مقر سكن أسرتها وعمل والدها وكانوا يقضون الاجازة الصيفية في قرية بني هلال لاتمام مراسم زفافها الاسبوع الماضي من شاب يسكن محافظة بلجرشي.

وبعد أن تقدم القاتل لخطبتها استمرت فترة الخطوبة قرابة أربعة أشهر، ولم يتضح خلالها أي شي عن الزوج وأعلن عن الزواج قبل اسبوع في محافظة بلجرشي حيث تقيم أسرة الزوج.

وسافرت روان مع عريسها لمحافظة جدة وظلت هناك قرابة الاربعة ايام ثم رجعت مع زوجها إلى محافظة الطائف حيث مقر إقامته.

وبحسب المصدر، يبدو أن خلافا حصل بينهما، فطلبت العروس العودة لأهلها. وعلى إثرها قام الزوج بضرب زوجته الضحية وتفنن في ايذاءها ببشاعة بالحجارة ودهسا بالسيارة حتى فارقت الحياة في الطائف ثم لاذ بالفرار قبل أن يتم القبض عليه.

تشوه الجثة حال دون وداعها

وأشار المصدر إلى أن والدة روان الغامدي طلبت القاء النظرة الأخيرة على ابنتها، إلا أن ظروف الجثة حالت دون رؤيتها ووري جثمانها الثرى في الطائف.

وأضاف المصدر: (بشاعة الجريمة لا يصدقها عقل ووالديها واقاربها في صدمة كبيرة من هول الحادثة).

وكشف خال العروس، وهو إمام وخطيب جامع، أن ما حدث لروان الغامدي كان بسبب التعجل في الزواج دون التثبت من أوضاع الزوج.

العروس اشتكت قبل وفاتها

وقال خال روان إن الفقيدة اشتكت من عريسها قبل أيام ومن انفعالاته السريعة حتى أنه رمى شيئا من أغراضها من النافذة.

وأكد خال المغدورة أنها كانت ترسل رسائل لأهلها تقول فيها إنها تخاف من زوجها وتخشى أن يحصل لها شيء، ويتم التبرير لها بأن هذه بداية الحياة الزوجية وربما انها طارئة لعدم الانسجام والتوافق وتحل مع الوقت ومن ضمن رسائلها أنها خدعت فيه.

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وقال خال روان الغامدي عنها: (روان من الفتيات الهادئات لا تؤذي وعلى قدر عال من الادب والالتزام بالدين، ودليل حسن خاتمتها ان كل من عرفها ومن لم يعرفها يدعوا لها وتعاطف مع قضيتها ويستغفر لها وهي معروفه بتقواها ودينها وحشمتها واخلاقها في القرية).

وتابع كاشفاً المزيد من الحقائق: (القاتل متخرج من الجامعة وليس لديه وظيفة، وقد قلتها شر قتله فقد رماها بالحجر ودهسها بسيارته وقد دفنت في الطائف لتعذر نقلها وهي بهذه الحالة).

القصاص من قاتل روان

وتصدرت وسوم (دم روان الغامدي)، و(القصاص من قاتل روان)، التريند الأول في المملكة، طالب خلاله المغردون وزارة العدل بإضافة بند  (فحص الصحة النفسية والعقلية) في كشف الزواج خاصة أن أسرة القاتل ادّعت أن ابنها يعاني مرضاً نفسياً.

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