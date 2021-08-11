“بسمة صلاح الزهراني” سعودية نحرها زوجها حتى الموت وهي نائمة وغضب واسع بالمملكة

تصدر وسم باسم “بسمة صلاح الزهراني” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية، بعد الكشف عن جريمة قتل مروعة للسعودية بسمة الزهراني على يد زوجها الذي نحرها وهي نائمة.

لا حول ولا قوة إلا بالله… زوج يقىْْل زوجته وطفلها البالغ من العمر 4 أشهر فقط !!! "تغريدات عمها" #بسمه_صلاح_الزهراني pic.twitter.com/uvcgjuBkpM — WHR (@whrumor) August 11, 2021

وفجرت هذه الجريمة غضب السعوديين ودونت آلاف التغريدات عبر الوسم، تضامنا مع الضحية وطالب النشطاء السلطات بتوقيع أقصى عقوبة على زوجها ليكون عبرة لغيره.

كثير امهات الله يهديهم ويصلحهم

عارفات اولادهم وسلوكهم المنحرف

اللي مايقبله لا شرع ولا عرف بمجتمعنا

وبدل مايعالجوهم يكأفئوهم بالزواج

يقولون يلا ان شاء الله ولدنا يعقل

الله المستعان!!!!!#بسمه_صلاح_الزهراني — خالد عبدالله (khaled) …✏ (@5weldz__) August 11, 2021

وفي التفاصيل وبحسب مواقع إخبارية سعودية، فقد قام زوج بسمة صلاح الزهراني بنحرها بالسكين أثناء نومها، ووقعت الجريمة في جدة.

#بسمه_صلاح_الزهراني لاحول ولا قوة الا بالله خبر محزن ثاني واقعه بنفس الشكل في اقل من اسبوع .. الله يكفينا شر التعاطي — علي بن أحمد (@hakem_m2014) August 11, 2021

ذلك بالإضافة إلى إصابة ابنهما الذي لا يزال رضيعاً حيث كان ينام بجوارها في السرير.

حسبي الله ونعم الوكيل كل يوم ضحيه جديده 💔 #بسمه_صلاح_الزهراني pic.twitter.com/r1e1yYLbAs — sahar👩🏼‍⚖️⚖️ (@sahar78844237) August 10, 2021

دفن بسمة صلاح الزهراني

وأمس، الثلاثاء، دفنت بسمة صلاح الزهراني في مقابر التوفيق، فيما لا يزال طفلها في المستشفى لتلقي العلاج.

( بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ )

تكررت المأساة واختلفت الاسماء

والحال على ماهو عليه !

لسى ماستوعبنا جريمه موت #روان_الغامدي وباقي مصدومين والحين #بسمه_صلاح_الزهراني

ما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل💔💔 pic.twitter.com/8w2eY5AOEI — S.K (@shanfc4) August 10, 2021

وذكر ناشطون بجريمة روان الغامدي، مشيرين إلى أن الحادثتين وقعا خلال أقل من أسبوع.

زوجوه يعقل !!! حسبي الله ع الأهل اذا انتم عارفين ولدكم انه ماهو قد الزواج وعارفين انه مدمن بسببكم ورطتو البنت وانهيتو حياتها

شي يوجع القلب والله 💔#روان_الغامدي #بسمه_صلاح_الزهراني pic.twitter.com/mZPzXLHvK3 — ……….🎀 (@saer_0_O) August 10, 2021

بعض التغريدات لأقارب بسمة صلاح الزهراني، تحدثت عن وفاتها دون ذكر التفاصيل الدقيقة حول الحادثة.

ما دفع الكثير من النشطاء للتساؤل حول السبب الذي دفع زوج بسمة صلاح الزهراني إلى قتلها وتشويه ابنها.

#بسمه_صلاح_الزهراني مانقدر نحكم لازم نسمع من الطرفين

او ننتظر الجهات الرسمية تبت في الموضوع . الفسويات هدوا طيا@زكم شوية pic.twitter.com/8Z9PTKbdJo — جيم (@jim_ideal) August 11, 2021

فيما رجح البعض أن السبب يتعلق بإدمان الزوج على المخدرات أو إصابته بحالة نفسية.

هذا ولم يصدر عن السلطات السعودية حتى الآن، أي تفاصيل عن الحادث إلى القبض على زوج بسمة صلاح الزهراني.

اقرأ أيضاً: جريمة قتل مع سبق الاصرار لسعودي في الرياض ترصدها كاميرات المراقبة وتثير ضجة واسعة

حيث كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، صباح اليوم الاربعاء 11 أغسطس 2021، عن سبب مقتل بسمه صلاح الزهراني على يد زوجها في ساعات متأخرة مساء أمس بطريقة بشعة.

#بسمه_صلاح_الزهراني فتاة لقت مصرعها على يد زوجها pic.twitter.com/76J73ZvzGy — شو سالفة هاشتاق عمان؟؟ (@a2Roo76d) August 11, 2021

وقال المتحدث الاعلامي بمنطقة مكة المكرمة إن الجهات ذات الاختصاص باشرت بتحقيق بعد تلقيها بلاغا عن تعرض سيدة وابتنها لحادث اعتداء من قبل زوجها بطريقة بشعة، مما أدي إلى وفاة الزوجة على الفور ونقل الطفل إلى أحد المشافي لتلقي العلاج.

#بسمه_صلاح_الزهراني

يا أهل الخليج خاصة والمسلمين عامة

ما الذي يحدث استحل الرجال قتل النساء

القتل أعظم جريمة وقعة على الأرض

إعلم كل من كان له سبب من سن للقوانين

…أو من أهل القاتل

يعلمون أنه مريض نفسي

أو يتعاطى مسكر أو مخدر

إتقو الله في وصاياالنبي صل الله عليه وسلم

إرحم النساء. pic.twitter.com/TACo3tOWPO — صاحب الحكمة (@ofPY4OEKvNTiyA7) August 11, 2021

هذا وأوضح الناطق الإعلامي في بيان رسمي، أن تم توقيف زوجها وهو رجل في العقد الرابع من العمر، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه.

حيث تبين من خلال التحقيقات الأولية أن سبب قتل زوجته نتيجة خلاف نشب بينهما.

جريمة روان الغامدي تهز السعودية

ويشار إلى أنه قبل أيام أثارت جريمة قتل الشابة روان الغامدي الرأي العام في السعودية، والتي قُتلت على يد زوجها في مدينة الطائف بمنطقة مكة المكرمة غربي المملكة، بعد مرور أسبوع فقط على زواجهما.

اقرأ أيضاً: جريمة قتل “سماح الهادي” .. تفاصيل جديدة تكشفها الشرطة السودانية

كواليس جريمة روان الغامدي

وكشفت الشرطة السعودية كواليس الجريمة التي هزت البلاد، وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة إن السلطات الأمنية تلقت بلاغا بإنزال شخص امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة. وهروب الجاني بعد التأكد من وفاة الضحية.

#شرطة_منطقة_مكة:

القبض على رجل قام بضرب زوجته ودهسها بالسيارة مما أدى إلى وفاتها.

.. تم ايقافه واتخاذ كافة الاجراءات النظامية بحقه تمهيدًا لاحالته لفرع #النيابة_العامة pic.twitter.com/9btt6DB8iL — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 7, 2021

وأشارت شرطة مكة في بيان لها، إلى أنها تمكنت من تحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه، وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من عمره.

وأكدت التحريات أن الضحية (روان الغامدي)، هي زوجة الجاني الذي تم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقيات، فيما لم يُعرف بعد سبب إقدامه على جريمته.

فترة الخطوبة أربعة أشهر

إلى هذا، نقلت صحيفة (المدينة) السعودية وقتها عن مصادر مقربة من العائلة المزيد من التفاصيل، وتبين أن العروس الضحية روان الغامدي تبلغ من العمر 24 عاماً.

وأوضحت المصادر أن روان الغامدي تخرجت من جامعة حفر الباطن مقر سكن أسرتها وعمل والدها وكانوا يقضون الاجازة الصيفية في قرية بني هلال لاتمام مراسم زفافها الاسبوع الماضي من شاب يسكن محافظة بلجرشي.

وبعد أن تقدم القاتل لخطبتها استمرت فترة الخطوبة قرابة أربعة أشهر، ولم يتضح خلالها أي شي عن الزوج وأعلن عن الزواج قبل اسبوع في محافظة بلجرشي حيث تقيم أسرة الزوج.

وسافرت روان مع عريسها لمحافظة جدة وظلت هناك قرابة الاربعة ايام ثم رجعت مع زوجها إلى محافظة الطائف حيث مقر إقامته.

وبحسب المصدر، يبدو أن خلافا حصل بينهما، فطلبت العروس العودة لأهلها. وعلى إثرها قام الزوج بضرب زوجته الضحية وتفنن في ايذاءها ببشاعة بالحجارة ودهسا بالسيارة حتى فارقت الحياة في الطائف ثم لاذ بالفرار قبل أن يتم القبض عليه.

تشوه الجثة حال دون وداعها

وأشار المصدر إلى أن والدة روان الغامدي طلبت القاء النظرة الأخيرة على ابنتها، إلا أن ظروف الجثة حالت دون رؤيتها ووري جثمانها الثرى في الطائف.

وأضاف المصدر: (بشاعة الجريمة لا يصدقها عقل ووالديها واقاربها في صدمة كبيرة من هول الحادثة).

وكشف خال العروس، وهو إمام وخطيب جامع، أن ما حدث لروان الغامدي كان بسبب التعجل في الزواج دون التثبت من أوضاع الزوج.

العروس اشتكت قبل وفاتها

وقال خال روان إن الفقيدة اشتكت من عريسها قبل أيام ومن انفعالاته السريعة حتى أنه رمى شيئا من أغراضها من النافذة.

وأكد خال المغدورة أنها كانت ترسل رسائل لأهلها تقول فيها إنها تخاف من زوجها وتخشى أن يحصل لها شيء، ويتم التبرير لها بأن هذه بداية الحياة الزوجية وربما انها طارئة لعدم الانسجام والتوافق وتحل مع الوقت ومن ضمن رسائلها أنها خدعت فيه.

اقرأ أيضاً: فيديو جريمة قتل في أم القيوين يهز الإمارات ويضع الشرطة في مأزق ولكن هذه الحقيقة

وقال خال روان الغامدي عنها: (روان من الفتيات الهادئات لا تؤذي وعلى قدر عال من الادب والالتزام بالدين، ودليل حسن خاتمتها ان كل من عرفها ومن لم يعرفها يدعوا لها وتعاطف مع قضيتها ويستغفر لها وهي معروفه بتقواها ودينها وحشمتها واخلاقها في القرية).

وتابع كاشفاً المزيد من الحقائق: (القاتل متخرج من الجامعة وليس لديه وظيفة، وقد قلتها شر قتله فقد رماها بالحجر ودهسها بسيارته وقد دفنت في الطائف لتعذر نقلها وهي بهذه الحالة).

القصاص من قاتل روان

وتصدرت وسوم (دم روان الغامدي)، و(القصاص من قاتل روان)، التريند الأول في المملكة، طالب خلاله المغردون وزارة العدل بإضافة بند (فحص الصحة النفسية والعقلية) في كشف الزواج خاصة أن أسرة القاتل ادّعت أن ابنها يعاني مرضاً نفسياً.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك