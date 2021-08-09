الفنانة ملك قورة تنشر صوراً جريئة على الشاطئ وهجوم عليها بسبب جنازة دلال عبدالعزيز: “عيب”

نشرت الممثلة المصرية ملك قورة، صوراً لأحدث ظهورٍ لها، خلال تواجدها على أحد الشواطئ.

وظهرت ملك قورة وهي ترتدي فستاناً قصيراً، وعلّقت: ” أمضيت يوماً رائعاً على الشاطئ”.

لكنذ ملك قورة تعرّضت لهجوم من متابعة، بسبب نشرها صورها الجريئة على الشاطئ في نفس اليوم الذي كانت تُدفن فيه الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز .

وقالت المتابعة في تعليقها: “مش عيب انهاردة جنازة الفنانة دلال عبد العزيز!؟”.

ملك قورة و”200 جنيه”

الفنانة الشابة ملك قورة انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم “200 جنيه” خلال الفترة الماضية.

وتظهر ملك قوره في دور طالبة منتمية للطبقة المتوسطة، وتواجه العديد من المشاكل فى حياتها.

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فيلم “200 جنيه” تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين. وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم اسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، اسر ياسين، مي سليم وأحمد السعدني، وعدد آخر من الفنانين.

من ناحية أخرى تستعد ملك قوره لمسلسل لتصوير دورها في مسلسل “إجازة مفتوحة”، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.