اعتزال هيفاء وهبي يشعل السوشيال ميديا .. من يقف وراءه؟!

تصدر خبر اعتزال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حديث السوشيال ميديا في الساعات الماضية، وسط جدل واسع بين الناشطين.

اعتزال هيفاء وهبي!

وتحت هاشتاج #اعتزال_هيفاء_وهبي، وقعت حالة من البلبلة إثر تداول الخبر ما بين من غرد وكأنه حقيقة، وآخرون طالبوا الفنانة بالخروج عن صمتها والرد بنفسها سواء بالتأكيد أو النفي.

ولم يتبين مصدر الخبر، لكنه انتشر كالنار في الهشيم، وجاء في التعليقات: (احسن خبر وعقبال الفنانات الباقيات مافي الغنى والتعري خير ذنوب على الفاضي كل واحد وراه حساب وعقاب).

#اعتزال_هيفا_وهبي

احسن خبر وعقبال الفنانات الباقيات

مافي الغنى والتعري خير ذنوب على الفاضي

كل واحد وراه حساب وعقاب — غدير الروقي (@5rnk2bTGgXZJKQZ) August 7, 2021

وكتب ناشط في أخبار التريند: (هيفاء وهبي تودع الفن، عادي زي اللي قبلها تزوجت أمير أو ثري، وكم شهر وترجع).

بينما سخر آخر من الخبر، مغرداً: (اعتزال !! ليش هي وش قدمت من فن يعني !! بوس الواو ولا اغنيتها (لو) الي البزر يخجل من كلماتها، مسخرة انشهرت على شكلها فقط وطبل لها عالمنا العربي التافهة).

هههه اعتزال !! ليش هي وش قدمت من فن يعني !! بوس الواو ولا اغنيتها (لو) الي البزر يخجل من كلماتها 😂😂 مصخره انشهرت ع شكلها فقط وطبل لها عالمنا العربي التافهه 😂 #اعتزال_هيفا_وهبي — زيـﮯن آل عنـﮯزي🧚🏻‍♀️ (@o0o3z) August 7, 2021

وبنفس الطريقة كتب آخر: (اللي كذب الكذبة وصدقها ، هيفا وهبي صارت فنانه علشان تعتزل !).

الي كذب الكذبه وصدقها ،

هيفا وهبي صارت فنانه علشان تعتزل ! #اعتزال_هيفا_وهبي 😅 — فهد العتيبي (@F5ial) August 7, 2021

ونوه آخر إلى عمر هيفاء وهبي قائلاً: (باقي فيها حيل تغني هذا كبر جدتي).

#اعتزال_هيفا_وهبي باقي فيها حيل تغني هذا كبر جدتي 😂 — ً (@Ammmol23) August 7, 2021

ووافقه آخر الرأي معلقاً: (اخيراً عجوز قريح قررت تهجد).

اخيراً عجوز قريح قررت تهجد 😂💔 #اعتزال_هيفا_وهبي — فضفضوا (@n_w280) August 7, 2021

ولمح آخر إلى كبر سن هيفاء وهبي بطريقة غير مباشرة حين غرد: (الحين يجونك شيبان السبعينات والثمانينات ينهارون).

#اعتزال_هيفا_وهبي

الحين يجونك شيبان السبعينات والثمانينات ينهارون🤣🤣🤣. — 𝙈𝙨.𝙎𝙝𝙖𝙢𝙨👒. (@Shams_alm) August 7, 2021

بينما اتهم أحد معجبي هيفاء وهبي، إحدى الفنانات بالوقوف وراء الشائعة وكنب: (فنانة. وراء نشر هالهاشتاق. روقي ياعمر لن يحدث).

وطالب آخر بوقف التغريدات حول الأمر، مؤكداً أنها شائعة فقط، وكتب: (خلاص وقفوا التغريدات، الخبر إشاعة).

ولم تعلق هيفاء وهبي على الهاشتاج ما يُرجح أن الأمر لا يعدُ كونه شائعة.

هيفاء وهبي عروس بيروت

وقبل أيام فقط، أحيت هيفاء وهبي، الذكرى الأولى لمأساة انفجار مرفأ بيروت، والذي يصادف اليوم الأربعاء، بطريقتها الخاصة.

ونشرت هيفاء وهبي صورةً لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام) وهي ترتدي فستاناً أبيض كالعروس، وتنظر إلى مرفأ بيروت.

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وكتبت هيفاء وهبي تعقيباً على الصورة: (تغير المنظر اللي كنت شوفه من شرفة بيتي المطلة عليك يا مرفأ! كنت أوقف عالشرفة، وشوف بيروت الحلوة، شوف الأضوية والناس عم تتمشى مبسوطة).

وقارنت هيفاء وهبي المشهدين قائلة: (هلا صار المنظر جرح ..صرت شم ريحة وجع وصرخة كل شخص فقد غالي عقلبه بالانفجار ).

سحر عروس بيروت

ووجهت هيفاء وهبي رسالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت قائلة: (لكل طفل ولكل شاب ولكل صبية ولإلك يا سحر.. لكم يا ملائكة بالسما بهدي وردة بيضا متل روحكم البريئة الي ما ذنبها !).

وتابعت: (المنظر اتغير يابيروت.. بترجاكي ارجعيلنا يا حلوة اشتقنالك..ببوس إيدَك يا لبنان قاوم جبروتهم وقسوتهم ما تروح مطرح ما بدن ياخدوك.. دخيلك يا وطنّا ما إلنا غيرك ..يا سندنا و يا ضهرنا المكسور نحنا حدّك مارح نتركك لترجع توقف عإجريك).

وتابعت مخاطبةً بيروت: (وقلّها لبيروت الي راقدة بالعناية الفائقة نحنا واقفين برّا بس عمبيقولولنا الزيارة ممنوعة ما عمبيخلونا نفوت نطمن عليها!).

الأبيض لون الأمل

وحول فستانها الأبيض، قالت النجمة اللبنانية: (اليوم لابستِلك انا ابيض يا حلوة.. لونك، لون الأمل اللي ما بدي افقده قومي اوقفي مشّي معنا نرجع لهونيك).

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انتقادات لهيفاء وهبي

لكن هيفاء تعرضت لانتقادات واسعة بسبب صورتها الأخرى من نفس جلسة التصوير التي أحيت بها ذكرى انفجار مرفأ بيروت.

حيث ظهرت الفنانة اللبنانية وفي أحد عينيها دمعة، وهو ما أثار استياء المتابعين الذين اتهموها بالتمثيل وادعاء الحزن للاستعراض فقط.

وعلقت هيفاء وهبي على الصورة: ( وينا عروسة هالشرق? عالقلب بسرعة بتفوت، حرقولا فستانا حرق، تا تخسر شبابا تموت، عروستنا ما بتركع، رح يجي يوم ونسمع، متل الأول رح ترجع).

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وجاء في التعليقات على صورة هيفاء بالدمعة: (حلو الإنسان بس يتضامن ويحكي وكلام هيفا حلو.. بس أنه أعمل جلسة تصوير بكامل أناقتي وماكياجي.. كتير أوفر تمثيل واستعراض).

وقال آخر إن الدمعة في عين هيفاء وهبي مجرد رسمة بالفوتوشوب، وكتب: (الصورة مبينة رسم على ئد ما الفوتوشوب والفلاتر ماسحين معالم البشرة مسح حتى الدمعة مبينة رسم).

واستنكر آخر الصورة قائلاً: (بفهم إنه هيفا وهبي حزينة على يلي صار بمرفأ بيروت..وأنه بيتها تضرر وقت الإنفجار وترك عندها ذكرى أليمة.. بس إنه صورني والدمعة كرجت مني هالصورة للصراحة ما خرطت مخي مش هيك يا قلبي مش هيك).