سعد الحريري: لحم كتافي من السعودية وانا انسان وفي

أثارت اشادة رئيس وزراء لبنان السابق، سعد الحريري، بالسعودية، ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من إعلانه الاعتذار عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد 9 أشهر من المشاورات.

وأعلن سعد الحريري، الخميس، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة، بعد لقاء هو الثاني خلال 24 ساعة، مع الرئيس ميشال عون في قصر الرئاسة، فيما سجلت العملة المحلية انهيارًا غير مسبوق، وعمت حالة من الفوضى العاصمة بيروت ومدن أخرى.

وقال الحريري، في كلمة عقب لقائه عون الذي دام لنحو 20 دقيقة في قصر بعبدا: “موقف الرئيس عون ما اتغير، واضح ما هنقدر نتفق مع فخامة الرئيس”.

وأضاف الحريري أنه اقترح على الرئيس اللبناني الحصول على مهلة للتفكير في التشكيلة التي قدمها إليه “فقال إنه احنا ما هنقدر نتوافق”.

وأوضح الحريري: “خلال الكلام كان هناك تعديلات يطلبها الرئيس واعتبرتها جوهرية في التشكيلة التي قدمتها. وتناقشنا في الأمور التي لها علاقة بالثقة، والواضح أن لا شيء تغير، ويبدو أننا لا نتفق مع الرئيس”.

وكان سعد الحريري قد قدم تشكيلة وزارية من 24 وزيرًا إلى عون، الأربعاء، وطلب علنا ​​ردا رئاسيًا على الاقتراح بحلول ظهر الخميس.

سعد الحريري: لحم كتافي من السعودية

وقال الحريري، في تغريدة على “تويتر” رصدتها “وطن”: “لحم كتافي من السعودية وانا انسان وفي، وعائلتي في السعودية”.

"لحم كتافي" من السعودية وانا انسان وفي، وعائلتي في السعودية #الله_يعين_البلد — Saad Hariri (@saadhariri) July 15, 2021

تغريدة الحريري لم تمر مرور الكرام وأشعلت مواقع التواصل مستنكرين تصريحات المسؤول اللبناني على الرغم مما حدث عليه في السعودية قبل عدة سنوات من احتجاز وإهانة.

وقال عبد الرحمن الصليحي: “السعودية تدمر لا تبني تمزق لا تجمع تستعبد الآخرين لا تمنح الحريه لأحد، فهل سمعت أن السعودية وقفت مع دولة ماه فأخرجتها مما هي فيه”.

وأضاف الصليحي: “ما يحصل في سوريا واليمن والعراق خير دليل، ثم انظر إلى ليبيا التي لم تصلها يد السعودية كيف بدأت تتعافى”.

السعودية تدمر لا تبني تمزق لا تجمع تستعبد الآخرين لا تمنح الحريه لأحد..

فهل سمعت ان السعودية وقفت مع دولة ماه فاخرجتها مما هي فيه .. وما يحصل في سوريا واليمن والعراق خير دليل …

ثم انظر إلى ليبيا التي لم تصلها يد السعودية كيف بدأت تتعافى — عبدالرحمن_الصليحي_اليمن (@pUxAKOKrRPVLHjV) July 15, 2021

وعلقت لارا: “طيب عال يا ريت تلحق عائلتك وتعود الى بلدك وطنك الذي عطاك اللحم يلي على كتافك وتريحنا حرئتوا البلد وحرئتونا نهبتو البلد ونهبتونا ارحمونا وحلوا عن سمانا”.

طيب عال يا ريت تلحق عائلتك وتعود الى بلدك وطنك الذي عطاك اللحم يلي على كتافك وتريحنا حرئتوا البلد وحرئتونا نهبتو البلد ونهبتونا ارحمونا وحلوا عن سمانا https://t.co/TiX4X4v44r — Lara 3 inanyway (@Inanyway3) July 15, 2021

وعلق محمود بالقول: “يعني أنك سعودي مدسوس على لبنان انت وعيلتك”.

يعني أنك سعودي مدسوس على لبنان انت وعيلتك .#الله_يعين_البلد_عليك https://t.co/XCndkpDjRL — Mohammed AL Wajeeh (@alwajeeh_mo) July 15, 2021

وقال مازن هبة: “السعودية تريد لنا رئيس وحكومة بلا كرامة مثل هذا النوع”.

السعودية تريد لنا رئيس وحكومة بلا كرامة مثل هذا النوع https://t.co/1HAg8YSYfM — مازن هبه (@Mazin_Hebah) July 15, 2021

مريم شعيب علقت بالقول: “عن جد هيدا الحساب الحقيقي او حدا عم، يتمسخر!!!، حدا يقول مش حقيقي الله يخليكن!”.

عن جد هيدا الحساب الحقيقي او حدا عم،يتمسخر!!!

حدا يقول مش حقيقي الله يخليكن!#الحريري https://t.co/hDk1dryKUh — BD مريم شعيب (@ChouaibMariam) July 15, 2021

الحريري يكشف التفاصيل

وأضاف الحريري عبر تلفزيون “الجديد” اللبناني: “اعتذاري عن التشكيل هو لأني رأيت أن رئيس الجمهورية لا يريد أن يشكل، وعندما يقرر رئيس الجمهورية متى الاستشارات أتحدث مع حلفائي ونقرر ماذا سنفعل”.

ورفض الحريري الحديث عن وقوف السعودية وراء تعثر تشكيل الحكومة، وقال: “المشكلة أن ميشال عون متحالف مع حزب الله، وميشال عون مرتاح على حاله، هذه هي المشكلة، واللي ما يشوفها يكون أعمي”.

وذكر الحريري أنه ما حدث في السعودية في نوفمبر 2017 لم يكن “اعتقالا”، وأضاف: “لا، وأنا إنسان وفي وعائلتي هناك ولحم كتافي من السعودية”.

وتابع: “المملكة العربية السعودية لم تقدم للبنان سلاحا ولم تقم بـ7 آيار، السعودية أعطت السلام للبنان ولا تريد إلا الخير للبنان كما كل دول الخليج، لكن لديهم مشكلة مع فريق اسمه حزب الله”.

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وأضاف: “إذا كان فريق 8 آذار حريصا فعلا على السعودية ليتوقفوا عن شتمها وتصدير الكبتاغون والتدخل بالشؤون العربية واليمن، ولا يجوز قولهم إن هناك مشكلة بين السعودية والحريري”.

وفي موضوع الزيارة الأخيرة إلى مصر قال الحريري: “ذهبت إلى مصر لاستجرار الغاز المصري عبر سوريا واستطاع الأردنيون إقناع الأمريكيين بهذا الأمر”.

وأضاف “ناقشت مع الرئيس السيسي ملف الغاز لتخفيض فاتورة الكهرباء عبر الحكومة الجديدة رغم أنني لست رئيسها”.

وأكد أن “الرئيس السيسي حريص على تشكيل الحكومة ولم يكن هناك نقاش في موضوع الاعتذار والكلام الذي حصل حول ذلك غير دقيق”.

الرئاسة اللبنانية

فيما قال بيان للرئاسة اللبنانية تعقيبا على اعتذار الحريري، إنه “رفض كل التعديلات المتعلقة بتبديل الوزارات والتوزيع الطائفي لها والأسماء المرتبطة بها”.

وعلى مدار نحو 9 أشهر، حالت خلافات بين عون والحريري دون تشكيل حكومة، لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 آب/ أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.

وتركزت هذه الخلافات حول حق تسمية الوزراء المسيحيين، مع اتهام من الحريري ينفيه عون بالإصرار على الحصول لفريقه، ومن ضمنه جماعة “حزب الله”، على “الثلث المعطل”، وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم في قرارات الحكومة.

ويتعين على عون أن يحدد في الأيام المقبلة موعدًا جديدًا لاستشارات نيابية ملزمة من أجل تكليف شخصية جديدة تأليف الحكومة، في مهمة لن تكون سهلة على الإطلاق ومن شأنها أن تزيد الانقسام بين القوى السياسية المتناحرة أساسًا.

وقالت الرئاسة إن عون سيحدد موعد الاستشارات في “أسرع وقت ممكن”.

ومن شأن الفراغ السياسي أن يعمّق معاناة اللبنانيين، الذين يعيش أكثر من نصفهم تحت خط الفقر، على وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي أدى الى فقدان الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار.

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