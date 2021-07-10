هيفاء وهبي تستعرض أنوثتها بطريقة مثيرة من داخل غرفة الملابس (فيديو)

استعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أنوثتها بطريقة غير مألوفة، من داخل غرفة ملابسها الخاصة في المنزل.

هيفاء تستعرض أنوثتها

ونشرت هيفاء وهبي فيديو عبر حسابها على (انستجرام)، وهي تتراقص أمام المرايا في غرفة ملابسها، وتستعرض أنوثتها بفستان مورد ضيق، يكشف تفاصيل جسدها بوضوح.

View this post on Instagram A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

كما شاركت هيفاء جمهورها إطلالة أخرى بفستان أبيض قصير جداً يُشبه زي راقصات الباليه، ونسقته مع حذاء أبيض كذلك.

View this post on Instagram A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

View this post on Instagram A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

ولم ترفق هيفاء وهبي الصور التي استعرضت بها أنوثتها بأي تعليق، سوى كتابة اسمها وإيموجي القلب.

هيفاء وهبي: (بحبه ومابدي أتركه)

وفي سياق آخر، أثارت وهبي الجدل قبل أيام حين نشرت مجموعة من الفيديوهات عبر خاصية الستوري على حسابها على (انستجرام)، خلال تجولها في شوارع بيروت.

اقرأ أيضاً: زينب فياض تنشر صورة والدها.. هذا هو طليق هيفاء وهبي ووالد ابنتها الوحيدة (شاهد)

وظهرت بأحد الفيديوهات وهي عالقة بسيارتها في زحمة السير التي أضحت تشهدها مختلف المناطق اللبنانية في الفترة الأخيرة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمرّ به البلد وأزمة الوقود التي أدت إلى وقوف العديد من السيارات في طوابير طويلة أمام المحطات للحصول على البنزين.

وأرفقت هيفاء وهبي الفيديو بتعليق مؤثر قالت فيه: (بلدي كتير مغير والناس جوا السيارات تعبانين مش طايقين حالن.. بحبه وما بدي ولا الي قلب اتركه).

وقبل أسابيع، أشعلت هيفاء أيضاً ضجةً كبيرة بصورةٍ “ساخنة” نشرتها مؤخراً من جلسة تصوير جديدة، وتُظهر فيها بإطلالة مثيرة وجريئة.

وتظهر هيفاء في الصورة وهي جالسة على الأرض مرتديةً فستان مكّون من أكثر من خامة مثل الحرير والدانتيل، بألوان قزحية، وأظهرت جزءا من مؤخرتها وساقيها ويبدو ان هيفاء تعمدت نشر الصورة مع حظر التعليقات عن المتابعين، لتوقعها هجوماً عليها بسبب جرأتها .

View this post on Instagram A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

هيفاء وهبي تستعرض سيارتها الرياضية الفارهة

وقبلها بأيام، استعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سيارتها الرياضية الفارهة، وظهرت بجانبها بإطلالة مثيرة أثارت الجدل.

اقرأ أيضاً: ابنة هيفاء وهبي تثير قلق متابعيها بصورة من مستشفى في الكويت! (شاهد)

ونشرت وهبي عدة صور من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، أطلت خلالها بملابس (كاجوال)، مرتديةً بنطالاً وتيشرت ونظارة شمسية.

View this post on Instagram A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

والتقطت هيفاء صورها بجانب سيارتها اللامبورجيني الرياضية الحمراء التي استعرضتها من أكثر من زاوية.

وعلى الرغم من آلاف التعليقات على الصور، إلا أن هيفاء وهبي تجاهلتهم جميعاً وردت فقط على خبير التجميل اللبناني بسام فتوح، والذي وضعت له إيموجي (قبلة)، بعدما وضع لها إيموجي (قلب).

هيفاء وهبي ومحمد وزيري

وفي سياق آخر، أصدر القضاء المصري قراراً جديدا قد يكون الأخير لإنهاء قضية هيفاء ومدير أعمالها السابق محمد وزيري لاستعادة أموالها المنهوبة.

بحسب وسائل إعلام محلية، فقد أمرت محكمة استئناف الشيخ زايد في مصر، بنقل ملف القضية برمته إلى لجنة خبراء مهمتها حصر ثروة وهبي في مصر، وإعداد تقرير شامل عن ثروة وزيري ومصدرها لمعرفة قدر ما تم اختلاسه من أموال الفنانة اللبنانية أثناء فترة حصوله على وكالة منها لإدارة أعمالها.

ورفضت المحكمة إطلاق سراح محمد وزيري بكفالة وأمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية، علما أنه تمت إدانته في الحكم الأول بالحبس لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالنصب على هيفاء.

وتقدم الوزيري باستئناف على الحكم، وإذا تم قبول طلبه سيحصل على البراءة، بينما إذا تم تأييد الحكم سيسمح لهيفاء وهبي باسترجاع أموالها المسروقة.

ووجهت هيفاء وهبي، رسالة إلى فريق محاميها بعد فوزه بالقضية ونشرت صورته عبر خاصية “الستوريز” على حسابها عبر تطبيق “إنستجرام” للتواصل الاجتماعي، والتي يظهر فيها أحدهم وهو يشير بيده بعلامة النصر.

هيفاء وهبي تنصر الفلسطينيين

وكانت هيفاء وهبي قد أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حين ساندت الشعب الفلسطيني، تزامناً مع صمت حكام العرب على ماجرى في قطاع غزة، من قصف إسرائيلي في عدوان وحشي استهدف الفلسطينيين وخلف مئات الشهداء والجرحى.

ما يحصل في غزة جريمة في حق الانسانية

الله يحمي فلسطين الحبيبة واهلها 🇵🇸#القدس_ينتفض #غزه_تقاوم #انقذوا_حي_الشيخ_جراح — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) May 10, 2021

ووصفت الفنانة هيفاء وهبي ما يحصل في غزة جريمة في حق الإنسانية.

وقالت في تغريدة عبر (تويتر): (الله يحمي فلسطين الحبيبة وأهله).

ولاقت تغريدة هيفاء وهبي تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، من تعليقات صاحبت تغريدتها وسط صمت حكام العرب الذين اكتفوا في بيانات الإدانة فقط.

ووصف بعض المغردين الفنانة اللبنانية بانها (فخر العرب).

وقال بعض المغردين ان ما قالته هيفاء عن ما يحدث في غزة لم يقله ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك