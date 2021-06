علم المثليين يرفرف في سماء الإمارات.. وعبدالخالق عبدالله:”علينا التكيف مع الأمر”

رُفع على مبنى السفارة البريطانية في الإمارات اليوم، الاثنين، علم قوس قزح، الذي يرمز إلى مجتمع المثليين.

ونشر الحساب الرسمي لسفارة بريطانيا في الإمارات على تويتر، صورا لمبنى السفارة اليوم أظهرت علم المثليين إلى جانب العلم البريطاني.

June is #PrideMonth and around the world we celebrate the equality and visibility of #LGBT+ people. Today, we are flying the rainbow flag to affirm our pride in the UK’s diversity and our values of equality, inclusion and freedom. #Pride2021 pic.twitter.com/dv3Lgl1SIV

— UKinUAE 🇬🇧🇦🇪 (@ukinuae) June 28, 2021