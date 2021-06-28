علم المثليين يرفرف في سماء الإمارات.. وعبدالخالق عبدالله:”علينا التكيف مع الأمر”

رُفع على مبنى السفارة البريطانية في الإمارات اليوم، الاثنين، علم قوس قزح، الذي يرمز إلى مجتمع المثليين.

ونشر الحساب الرسمي لسفارة بريطانيا في الإمارات على تويتر، صورا لمبنى السفارة اليوم أظهرت علم المثليين إلى جانب العلم البريطاني.

June is #PrideMonth and around the world we celebrate the equality and visibility of #LGBT+ people. Today, we are flying the rainbow flag to affirm our pride in the UK’s diversity and our values of equality, inclusion and freedom. #Pride2021 pic.twitter.com/dv3Lgl1SIV — UKinUAE 🇬🇧🇦🇪 (@ukinuae) June 28, 2021

وعلقت السفارة على الصورة وفق ما رصدت (وطن) بأن شهر يونيو يعتبر شهر فخر.

وتابعت:”وفي جميع أنحاء العالم نحتفل بالمساواة والظهور، اليوم نرفع علم قوس قزح لتأكيد فخرنا بتنوع المملكة المتحدة وقيمنا المتمثلة في المساواة والاندماج والحرية”

عبدالخالق عبدالله

من جانبه علق الأكاديمي الإماراتي البارز الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد، على هذه الواقعة وقال إنه ليس مع رفع علم المثليين على مبنى سفارة بريطانيا “الذي اعتبره البعض عن حق استفزازا غير مرغوبا فيه.”

أنا لست مع رفع علم المثليين على مبنى سفارة بريطانيا الذي اعتبره البعض عن حق استفزازا غير مرغوبا فيه. لكن الدنيا تتغير وإمارات اليوم غير امارات الأمس والحضور العالمي ضخم ويزداد ضخامة وعلى الإمارات التكيف مع التحولات ولا خوف على عاداتها وتقاليدها الراسخة في وجدان شعب الإمارات https://t.co/l6mO5qCqK6 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) June 28, 2021

وتابع في تغريدة على حسابه بتويتر:”لكن الدنيا تتغير وإمارات اليوم غير امارات الأمس والحضور العالمي ضخم ويزداد ضخامة. وعلى الإمارات التكيف مع التحولات ولا خوف على عاداتها وتقاليدها الراسخة في وجدان شعب الإمارات”.

وأثار تعليق عبدالخالق عبدالله انتقادات حادة، وهاجمه أحد النشطاء برده”ولكن القوانين الدولية تحتم على أيا من كان احترام عادات وتقاليد البلدان ودستورها وعاداتها وتقاليدها وقيمها. مهما كان هذا موضوع لا يقبل الجدال يا دكتور .كان أفضل لو لم تعلق ع الموضوع”

ولكن القوانين الدوليه تحتم ع ايا من كان احترام عادات وتقاليد البلدان ودستورها وعاداتها وتقاليدها وقيمها مهما كان هذا موضوع لا يقبل الجدال يا دكتور .

كان أفضل لو لم تعلق ع الموضوع 🤷‍♂️ — zafer (@zaferali2) June 28, 2021

فيما كتبت ناشطة أخرى:”أحب الإمارات شعبا وحكاما وأحب انفتاحها على العالم، إلا في هذا فهو طعن في ديننا وأخلاقنا واستهتار بقيم وعادات المجتمع العربي، غير مقبول على الاطلاق.”

احب الامارات شعبا وحكاما واحب انفتاحها على العالم… الا في هذا فهو طعن في ديننا وأخلاقنا واستهتار بقيم وعادات المجتمع العربي ….غير مقبول على الاطلاق. — حناياالجنوبية…..(969) (@GCEkO9qVnDnrTsg) June 28, 2021

ورد ناشط باسم أحمد علي على الأكاديمي الإماراتي بقوله:”أخالفك الرأي دكتور تماما، لا تنزلق وراء الانحدار ولا يمكن القبول بمسمى التحول.”

اخالفك الرأي دكتور تماما…

لا تنزلق وراء الانحدار ولا يمكن القبول بمسمى التحول…تحياتي. — Ahmad Ali (@ASweiti) June 28, 2021

الشرطة التركية تفرق مسيرة للمثليين في إسطنبول

وعلى الجانب الآخر فرّقت الشرطة التركية يوم السبت مظاهرة تطالب بحقوق مجتمع المثليين في اسطنبول.

وسار المتظاهرون في الشوارع حاملين أعلام قوس قزح ولافتات، قبل أن تواجههم الشرطة بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، اعتقل حوالي 20 شخصا، من بينهم مصور صحفي.

وحظرت السلطات التركية فعاليات المثليين مرارا في السنوات الأخيرة بدعوى مخاوف أمنية.

واعتاد الآلاف على المشاركة في هذه المسيرات بشوارع إسطنبول قبل حظرها.

وبحسب ما تذكره تجمعات المثليين على مواقع التواصل، فإن يونيو هو شهر المثليين (LGBTQ) (مجتمع الميم) شهر الفخر في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر المثليون أن الشهر بأكمله هو الوقت المناسب للمثليات، المثليين، ومزدوجي الميل الجنسي، مغايري الهوية الجنسانية، وغيرهم للاحتفال وتكريم تاريخهم ودعم مجتمعاتهم.

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