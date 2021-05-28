لولوة الخاطر المتحدثة باسم الخارجية القطرية تهدي الفلسطينيين أبيات من الشعر “فيديو”

قدمت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، هدية استثنائية للفلسطينيين، وذلك بعد إلقائها أبيات من الشعر لفلسطين خلال فعالية مناصرة للشعب الفلسطيني.

لولوة الخاطر: قطر في حب فلسطين

وخلال الفعالية التي نظمتها مؤسسة “تعليم فوق الجميع”، قدمت الخاطر وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، الأبيات الشعرية للفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية: “قررت أن أتداخل اليوم بصفتي الشخصية والإنسانية”، مضيفة أنني “أهدي هذا الشعر لأبناء وبنات وأرض فلسطين”.

قصيدة سعادة السيدة لولوة الخاطر مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية التي أهدتها إلى أرض فلسطين أثناء ندوة مؤسسة التعليم فوق الجميع 🇵🇸 @EAA_Foundation @Lolwah_Alkhater #مرسال_قطر pic.twitter.com/exxwRsAaJ8 — شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) May 26, 2021

قصيدة مؤثرة

الإعلامية فرح البرقاوي، قالت: “في لقاء مع طلبة فلسطينيين لم تستطع مساعدة وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر، سوى أن تضع إنسانيتها أولاً لتلقي قصيدة مؤثرة أتاحت لنا اكتشاف شاعرة مرهفة الحس”.

في لقاء مع طلبة فلسطينيين لم تستطع مساعدة وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر @Lolwah_Alkhater سوى أن تضع إنسانيتها أولاً لتلقي قصيدة مؤثرة أتاحت لنا اكتشاف شاعرة مرهفة الحس:

أغزة قد حكمت القلب منا

ونشهد أن عدلت ألا فنامي

قريرة عزة ودم جسور..#شكرا_من_القلب pic.twitter.com/Z4reRdqyii — Farah Albarqawi فرح البرقاوي (@FarahAlbarqawi) May 26, 2021

المذيع في قناة الجزيرة، زين العابدين توفيق، علق قائلاً: “السيدة لولوة الخاطر مثال نادر لم تره الدبلوماسية العربية منذ زمان طويل”.

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وأضاف في تغريدة رصدتها “وطن”: “إلمام باللغات وإدراك واع للعالم من حولنا ومعرفة جامعة بثقافاته، وفوق ذلك تملك ناصية العربية وآدابها ولانت لها القوافي والأوزان”.

وتابع: “يعلو ذلك كله تاج من الخلق الرفيع والتواضع جم، مثال مشرف للعرب”.

السيدة لولوة الخاطر مثال نادر لم تره الدبلوماسية العربية منذ زمان طويل.إلمام باللغات وإدراك واع للعالم من حولنا ومعرفة جامعة بثقافاته،وفوق ذلك تملك ناصية العربية وآدابها ولانت لها القوافي والأوزان ،ويعلو ذلك كله تاج من الخلق الرفيع والتواضع جم. @Lolwah_Alkhater . مثال مشرف للعرب. https://t.co/f2GpJjrYTs — Zein Tawfik (@zeintawfik) May 27, 2021

تفاعل على مواقع التواصل

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصيدة المسؤولة القطرية، مشيدين بقطر ودورها في خدمة القضية الفلسطينية.

اي والله انا فخوره جدا ان سعادة لولوه الخاطر نموذج مشرف للبنت القطريه ❤️ https://t.co/TYsfEyqUto — .QATA®IA ❤️مواطنة (@qtrqtr2233) May 27, 2021

لولوة الخاطر@Lolwah_Alkhater تعبر عما

يجول في نفس كل عربي ومسلم @qatarawareness pic.twitter.com/75odjH6Rw1 — Jamal Khalaf AbdulRazak (@KhalafJamal) May 28, 2021

السيدة #لولوه_الخاطر

بنت بلادي كلي فخر فيج صح لسانك وسلمت يمينك ما قصرتي الله يحفظك ويحميك من كل شر https://t.co/7SFwT1MVKQ — مريم الجتال❤🇶🇦 (@mariamaljattal) May 27, 2021

قطر تتبرع لإعمار غزة

وفي وقت سابق، أعلنت قطر، أنّها ستقدّم 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة المحاصر، الذي تضرر بشكل هائل بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيليّ الذي استمرّ 12 يوما.

جاء ذلك غداة قول وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن بلاده ستضمن عدم “استفادة” حركة المقاومة “حماس”، من المساعدات الدولية.

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عبر “تويتر”: “تعلن دولة قطر عن تقديم 500 مليون دولار دعما لإعادة إعمار غزة”، مضيفا: “سنواصل دعم الأشقاء في فلسطين وصولا إلى الحل العادل والدائم بإقامة” دولة مستقلة.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء القطرية الحكومية أنّ المبلغ سيُخصّص “للمساهمة في إعادة إعمار المرافق الخدماتية في القطاع، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء، بالإضافة للمنازل التي دمرت بسبب الاعتداءات”.

وتابعت: “تأتي هذه المنحة لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة المحاصر على مواجهة التحديات الحياتية التي فرضتها الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة”.

شكراً قطر

هذا وقدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية شكره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد على قراره تخصيص 500 مليون دولار دعما لإعادة إعمار قطاع غزة، في الوقت الذي أعلن فيه مشفى الشيخ حمد التخصصي الممول من صندوق قطر للتنمية، استقبال جرحى العدوان الأخير.

وأشاد اشتية بجهود الدوحة المتواصلة من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه. وقال في تصريح صحافي إن “الحكومة ترحب بكل جهد لمساعدة أهلنا بقطاع غزة سواء بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة أو في إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي”.

وأوضح رئيس الوزراء أن أولويات الحكومة حاليا تتمثل بتسريع وصول المساعدات الإغاثية للقطاع، وبدء عملية الإعمار وفق آليات جديدة تضمن اتمامها ضمن إطار زمني مقبول، وكذلك إطلاق برنامج للتعافي الاقتصادي والتنمية لمختلف القطاعات في قطاع غزة.

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