لولوة الخاطر
المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر
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لولوة الخاطر المتحدثة باسم الخارجية القطرية تهدي الفلسطينيين أبيات من الشعر “فيديو”

كتب وطن
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قدمت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، هدية استثنائية للفلسطينيين، وذلك بعد إلقائها أبيات من الشعر لفلسطين خلال فعالية مناصرة للشعب الفلسطيني.

لولوة الخاطر: قطر في حب فلسطين

وخلال الفعالية التي نظمتها مؤسسة “تعليم فوق الجميع”، قدمت الخاطر وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، الأبيات الشعرية للفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية: “قررت أن أتداخل اليوم بصفتي الشخصية والإنسانية”، مضيفة أنني “أهدي هذا الشعر لأبناء وبنات وأرض فلسطين”.

قصيدة مؤثرة

الإعلامية فرح البرقاوي، قالت: “في لقاء مع طلبة فلسطينيين لم تستطع مساعدة وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر، سوى أن تضع إنسانيتها أولاً لتلقي قصيدة مؤثرة أتاحت لنا اكتشاف شاعرة مرهفة الحس”.

المذيع في قناة الجزيرة، زين العابدين توفيق، علق قائلاً: “السيدة لولوة الخاطر مثال نادر لم تره الدبلوماسية العربية منذ زمان طويل”.

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وأضاف في تغريدة رصدتها “وطن”: “إلمام باللغات وإدراك واع للعالم من حولنا ومعرفة جامعة بثقافاته، وفوق ذلك تملك ناصية العربية وآدابها ولانت لها القوافي والأوزان”.

وتابع: “يعلو ذلك كله تاج من الخلق الرفيع والتواضع جم، مثال مشرف للعرب”.

تفاعل على مواقع التواصل

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصيدة المسؤولة القطرية، مشيدين بقطر ودورها في خدمة القضية الفلسطينية.

قطر تتبرع لإعمار غزة

وفي وقت سابق، أعلنت قطر، أنّها ستقدّم 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة المحاصر، الذي تضرر بشكل هائل بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيليّ الذي استمرّ 12 يوما.

جاء ذلك غداة قول وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن بلاده ستضمن عدم “استفادة” حركة المقاومة “حماس”، من المساعدات الدولية.

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عبر “تويتر”: “تعلن دولة قطر عن تقديم 500 مليون دولار دعما لإعادة إعمار غزة”، مضيفا: “سنواصل دعم الأشقاء في فلسطين وصولا إلى الحل العادل والدائم بإقامة” دولة مستقلة.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء القطرية الحكومية أنّ المبلغ سيُخصّص “للمساهمة في إعادة إعمار المرافق الخدماتية في القطاع، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء، بالإضافة للمنازل التي دمرت بسبب الاعتداءات”.

وتابعت: “تأتي هذه المنحة لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة المحاصر على مواجهة التحديات الحياتية التي فرضتها الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة”.

شكراً قطر

هذا وقدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية شكره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد على قراره تخصيص 500 مليون دولار دعما لإعادة إعمار قطاع غزة، في الوقت الذي أعلن فيه مشفى الشيخ حمد التخصصي الممول من صندوق قطر للتنمية، استقبال جرحى العدوان الأخير.

وأشاد اشتية بجهود الدوحة المتواصلة من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه. وقال في تصريح صحافي إن “الحكومة ترحب بكل جهد لمساعدة أهلنا بقطاع غزة سواء بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة أو في إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي”.

وأوضح رئيس الوزراء أن أولويات الحكومة حاليا تتمثل بتسريع وصول المساعدات الإغاثية للقطاع، وبدء عملية الإعمار وفق آليات جديدة تضمن اتمامها ضمن إطار زمني مقبول، وكذلك إطلاق برنامج للتعافي الاقتصادي والتنمية لمختلف القطاعات في قطاع غزة.

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