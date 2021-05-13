ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو مدريد على ريال سوسيداد

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا مهمًا على منافسه ريال سوسيداد في ظل الصراع على لقب الليغا من قبل فريق برشلونة وريال مدريد وإشبيلية خلال منافسات الجولة ال 36 الدوري الإسباني للموسم الحالي.

أهداف أتلتيكو مدريد

ونجح فريق أتلتيكو مدريد من تسجيل أولى أهدافه في شباك منافسه ريال سوسيداد، والذي جاء في الدقيقة ال 16 عن طريق لاعب خط الوسط البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو.

فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال 28 بواسطة المهاجم الأرجنتيني أنخيل كوريا، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد.

هدف ريال سوسيداد في شباك أتلتيكو مدريد

وقد شهد مجريات الشوط الثاني من اللقاء السيطرة والاستحواذ بين كلا الفريقين، إلا أن فريق ريال سوسيداد أحرز هدف الوحيد له في اللقاء في الدقيقة ال83.

عن طريق لاعب الوسط إيغور زوبيلديا والذي سدده بقوة في شباك مرمى منافسه أتلتيكو مدريد، فيما تبقى مواجهتين للفريق المتصدر أتلتيكو مدريد “البلانكوس” قبل نهاية منافسات الدوري الإسباني “الليغا”، أمام منافسه فريق أوساسونا وبلد الوليد.

السماح بعودة الجماهير لحضور مباريات #الدوري_الإسباني بنسبة 30 % في المناطق التي تسجل أقل من 50 حالة إصابة بـ #كورونا بين كل 100 ألف شخص pic.twitter.com/fcElMnpDx3 — الدوري الاسباني 🇪🇸 (@Cafeeh_LaLiga) May 13, 2021

حيث تنتهي مواجهات الدوري الإسباني في الثالث والعشرين من شهر مايو/ آيار من الشهر الجاري.

أتلتيكو مدريد والتتويج باللقب

ويطمح المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 51 عامًا، من التتويج بلقب الدوري الإسباني في ظل الصراع الشديد بعد غياب عن التتويج منذ عام 2014م.

ويشارك في الأمر ذاته فريق ريال مدريد من الخروج من الموسم الجاري بالحصول على اللقب الوحيد الذي ينافس عليه الفريق الملكي الإسباني وسط المعاناة والغيابات الكبيرة التي واجهت النادي من غياب عدد كبير من نجومه الأساسيين.

وكذلك فريق برشلونة الإسباني الذي يسعى لتحقيق لقبه الثاني، بعد النجاح في التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا بقيادة المدرب الهولندي رونالد كومان المهدد بالإقالة من قبل رئيس برشلونة خوان لابورتا.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 80 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق برشلونة برصيد 76 نقطة.

بينما جاء فريق ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 75 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 74 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 56 نقطة، بينما احتل فريق ريال بتيس في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 52 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق سيلتا فيغو برصيد 50 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 46 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر غرناطة برصيد 45 نقطة.

ليفانتي والترتيب في الدوري

وقد احتل فريق ليفانتي في المركز الرابع عشر من جدول الترتيب من الدوري الإسباني خلال منافسات الموسم الجاري برصيد 39 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 29 هدفاً.

بينما جاء في ثاني الترتيب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا.

"أتلتيكو مدريد" يؤمن نفسه في صدارة #LaLigaSantander

و يقترب خطوة جديدة من التتويج بعد الفوز على "ريال سوسيداد".💪📺🔥 شاهد ملخص و أهداف مباراة #AtletiRealSociedad.👇 pic.twitter.com/DzfcN1lakE — الدوري الاسباني 🇪🇸 (@Cafeeh_LaLiga) May 12, 2021

أما في ثالث الترتيب جاء الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال متساويًا بنفس رصيد الأهداف مع المهاجم الفرنسي بنزيما.

وبفارق هدفين عن صاحب المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز المهاجم في صفوف فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفًا.

وجاء في خامس جدول الترتيب اللاعب المغربي يوسف النصيري المهاجم فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا في الدوري الممتاز.

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