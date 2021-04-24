موعد مباراة الأهلي وانبي اليوم والقنوات الناقلة في الدور المصري

يخوض حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري مباراته أمام منافسه فريق إنبي، في إطار منافسات الأسبوع ال13 من الدوري المصري الممتاز.

بعد تعثر الفريق الأهلي بخسارة في المباراة المؤجلة أمام فريق سموحة، والتي انتهت بهدفين مقابل هدف وحيد في الوقت القاتل.

كما ويطمح فريق الأهلي في مواجهته الصعبة أمام فريق إنبي تحقيق الفوز من أجل مواصلة التنافس مع غريمه التقليدي الزمالك.

📃| اليكم قائمة فريقنا لمواجهة إنبي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.🦅💪

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/P52UDvyRAR — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 23, 2021

الذي يحتل صدارة الترتيب والدفاع عن لقبه السابق. بعد استغلال الأخير تعثر الأهلي. من خلال تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين دون رد. فيما يتشارك في ذلك منافسه في ذلك فريق إنبي من أجل الصعود في ترتيب الدوري المصري.

موعد المباراة بين الأهلي وانبي

وستقام المباراة بين فريق الأهلي ونظيره فريق إنبي عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر “القاهرة” وليبيا والسودان.

تحل اليوم ذكرى تأسيس النادي الأهلي، الإمبراطورية الرياضية التي لا تغيب عنها البطولات. كانت فكرة لعمر لطفي، وإن هي إلا بضع سنوات حتى أصبح نادي الوطنية سفيرًا لرفع راية بلادنا في المحافل الدولية والإقليمية في كافة الألعاب الرياضية. كل عام وأنت زين النوادي ❤️ pic.twitter.com/IxnuGJTIdf — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 23, 2021

بينما ستكون عند الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر والبحرين والكويت والعراق واليمن. وكذلك عند الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وانبي

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية. الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

نيدفيد شارك في جزء من المران الجماعي للمرة الأولى بعد تعافيه من إصابته 💪🦅 🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/FyWvlRreiO — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 23, 2021

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1”. بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853. وبمعدل ترميز 27500. والاستقطاب الأفقي (H).

التعليق على مباراة الأهلي وانبي

سيعلق على المباراة بين كلا المنافسين. مساء اليوم، بين الغريمين في قمة الدوري الممتاز المعلق المصري العامل في شبكة قنوات ” أون تام سبوت” الرياضية المصرية. محمد الكواليني وأحمد شوبير.

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تشكيلة فريق الأهلي

ومن المتوقع أن يلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عاماً، أمام منافسه إنبي المصري التالي: في حراسة المرمي محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع، سيلعب كلاً من: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد.

وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، إلى جانب اللاعب محمد مجدي قفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان.

أما في خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب في التشكيلة على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

بينما سيغيب عن تلك المواجهة كلاً من: لاعب الظهير الأيسر في الفريق التونسي علي معلول بسبب الإصابة.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 36 نقطة بعد فوزه على الإنتاج الحربي المصري بهدفين نظيفين دون رد. ليحافظ من جديد على صدارة الترتيب.

الأهلي ووصافة الترتيب

كما وجاء فريق الأهلي في وصافة ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط مع المتصدر الزمالك المصري بعد بفوز في مباراة القمة أمام المتصدر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة.

ترتيب المصري والاتحاد السكندري

ويأتي في المركز الثالث المصري البورسعيدي برصيد 29 نقطة. أما في المركز الرابع يحتل الاتحاد السكندري برصيد 28 نقطة.

وجاء في المركز الخامس فريق سموحة في الترتيب برصيد 27 نقطة. متساويًا بذلك مع فريق بيراميدز بنفس النقاط في المركز السادس من الترتيب.

⏪ أليو ديانج يشارك في المران الجماعي للفريق لـ يعلن جاهزيته لمواجهة إنبي غداً 💪 pic.twitter.com/uRyv5hzbQ3 — Ahly Insider (@AhlyInsider) April 23, 2021

بينما جاء في المركز السابع فريق مصر المقاصة برصيد 26 نقطة في جدول الترتيب. كما في المركز السابع فريق سيراميكا كليوباترا المصري برصيد 25 نقطة.

فيما جاء فريق الجونة وإنبي في المركزين التاسع والعاشر برصيد 24 نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

هدافي الدوري المصري

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري المصري خلال منافسات الموسم الجاري 2020-2021، مهاجم فريق طلائع الجيش أحمد سمير برصيد 9 أهداف.

متساويًا مع وصافة ترتيب صدارة هدافي الدوري حسام حسن مهاجم فريق سموحة المصري الذي سجل هدفه الأخير في شباك فريق الأهلي المصري.

مصدر لـ"يلا كورة" يوضح موقف ثلاثي الأهلي المصاب ديانج وياسر إبراهيم ومتولي🦅🔴 – ياسر إبراهيم سوف ينتظم في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية الجمعة✅

– محمود متولي جاهز للانضمام لقائمة الفريق✅

– التشخيص المبدئي لديانج يؤكد أنه مستعد لخوض مباراة إنبي✅ pic.twitter.com/MJD2K0dalz — Yallakora (@Yallakoranow) April 22, 2021

كما وسجل عمر كمال لاعب المصري البوسعيدي. بينما جاء في المركز الثالث مهاجم فريق الزمالك المصري يوسف إبراهيم الشهير ب “يوسف أوباما” برصيد 7 أهداف، متساويًا مع اللاعب أحمد ياسر ريان لاعب فريق سيراميكا كليوباترا.

وفي المركز الخامس من الترتيب جاء عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش المصري برصيد 6 أهداف، متساوياً مع كلاً من: لاعب مصر المقاصة شيمليس بيكلي. ولاعب الاتحاج السكندري رزاق سيسيه. ورمضان صبحي مهاجم فريق بيراميدز المصري.

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