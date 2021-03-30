فجّر مقطع فيديو غضباً واسعاً في السعودية ويظهر شخص وهو يقوم بحرق قط بالسجائر، فيما عمَدَ آخر على ركله برجله بقوة، في مشهدٍ صادم .

“حارق القط بالسجاير”

ودشّن سعوديون هاشتاغ (#حارق_القط_بالسجاير) تصدر قائمة الترند في تويتر، حيث طالب النشطاء بمعاقبة الشاب على فعلته .

#حارق_القط_بالسجاير مطالبات بمعاقبة شاب يقوم بإيذاء قطه وحرقها بالسجائر.

pic.twitter.com/nYJUYfGsYW — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) March 30, 2021

وقالت معلقة على الفيديو: “هذولا كاملين العقل ؟ الإنسانية انعدمت عند الناس تراها روح الله خلقها مو اطلع حرتك فيها وتعذبها. شهرو فيه خلو الهشتاق يطلع ترند. استحي اقول عنهم بشر الي مثلهم المفروض عليهم عواقب شديده يارب يمسكونه بس”.

هذولا كاملين العقل ؟ الأنسانية انعدمت عند الناس تراها روح الله خلقها مو اطلع حرتك فيها وتعذبها شهرو فيه خلو الهشتاق يطلع ترند استحي اقول عنهم بشر الي مثلهم المفروض عليهم عواقب شديده يارب يمسكونه بس #حارق_القط_بالسجاير

pic.twitter.com/mTyI9kvn0t — ♡ (@9zxvl) March 30, 2021

ودعا المغردون الى التشهير بمعذب القطة بالسجائر، لمساعدة الجهات المختصة في القبض عليه ومحاسبته.

جاهزين نرفع ترند نطلع واحد معتل يطفي سجائر في قطة الشارع ويرفسها؟ هذه صوره بعد توضيحها بالبرنامج شهرو فيه عشان مره ثانيه مايوثق اعتلالاته امام الملأ ويؤذي الحيوانات #حارق_القط_بالسجاير pic.twitter.com/cIOScfEP6z — سارا الشهري ♀⃤ (@__purplesoul__) March 30, 2021

كما وعلق حساب آخر: “ما افهم يعني ليش؟ وش الي يضحك؟ قرف جد هذي نهايه التربيه على عىْف صارت عنده عقد يحاول يفرغها على اللي اضعف منه”.

ما افهم يعني ليش؟ وش الي يضحك؟ قرف جد هذي نهايه التربيه على عىْف صارت عنده عقد يحاول يفرغها على اللي اضعف منه.

#حارق_القط_بالسجاير

pic.twitter.com/HsP94UDyMB — هيستيا♀ (@DEVCM0) March 30, 2021

ليست أول حادثة

وتعتبر هذه الحادثة ليست الأولى. ففي يوليو 2020، تداول مغردون سعوديون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو. مروّع لشاب يقوم بإحراق قطة في مشهد صادم أثار غضباً واسعاً .

وأقدم الشاب في الفيديو الذي وثّقه بنفسه على سكب البنزين على القطة، من ثم إشعال النار في جسدها. لتهرب والنار تشتعل فيها بينما يقوم هو بملاحقتها وتصوير جريمته البشعة، حتّى ماتت .

وأثارت فعلة الشاب السعودي البشعة غضباً على مواقع التواصل الاجتماعيّ. ودشن مغرّدون هاشتاغ “معذب القطط” وسط مطالبات بمحاسبته.

لا حول ولا قوة الا بالله .

( لا يعذب بالنار إلا رب النار )

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا .!💔💔 pic.twitter.com/YNKF2Btn7n — ‏DLY (@vvdlz) July 19, 2020

في الكويت أيضاً..

في مارس /آذار الجاري، ضجت مواقع التواصل في الكويت بمقطع فيديو لمواطن كويتي يتباهى بقتل صغار القطط عن طريق الغاز، ما أثار موجة غضب واسعة بين الناشطين.

كما ويظهر المواطن الكويتي بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يقوم بوضع قطط حديثة الولادة في علبة صغيرة ويقوم بقتلهم بحجة “الموت الرحيم”.

ويقول الشاب في الفيديو: “هؤلاء قطط تخلت عنهم والدتهم، وحاولت أن أعطيهم الحليب لكنهم رفضوا، ولذلك لا يوجد حل سوى أن أقوم بتجربة الموت الرحيم عليهم”.

ويستعرض الشاب الأدوات التي قتل بها القطط، ويقول: “أحضروا علبة غاز، وأداة حادة لعمل ثقب بالعلبة”، ثم يحكم إغلاق العلبة ويقوم بتعبئتها بالغاز، بينما يصدر صوت أنين القطتان اللتان يصارعان الموت.

#اكتب_تغريده_للتاريخ#شاب_يقتل_قطط_الكويت

الكويت : معتوه في مشهد غير إنساني يقتل قطط مواليد بتجربة غاز وحبسهم داخل صندوق حتى الموت بزعم الموت الرحيم والأم تركتهم .. pic.twitter.com/M5qRSO4MrW — Mr. (@g_masteryou) March 3, 2021

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