إسراء عماد تم تعذيبها على يد زوجها وسرقة جثتها من المستشفى
إسراء عماد تم تعذيبها على يد زوجها وسرقة جثتها من المستشفى
Imageحياتنا

إسراء عماد تثير الرأي العام في مصر .. تم تعذيبها على يد زوجها وسرقة جثتها من المستشفى!

كتب وطن
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تصدر اسم إسراء عماد، قائمة المواضيع الأكثر تداولاً وبحثاً عبر محرك “جوجل” في مصر، وذلك بعد انتشار أنباء حول تعرضها للتعنيف والتعذيب من قبل زوجها حتى الموت.

قتلها بتحريض من والدته

وكانت البداية حين نشرت فتاة تدعى “بيلا بيلا”، عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك” تفاصيل الجريمة.

وقالت الفتاة إنها إحدى العاملات في مستشفى المنصورة الدولي الذي توفيت به إسراء عماد.

وقالت بيلا إن “إسراء عماد”، عمرها 18 عامًا وأم لطفل واحد، تعرضت إلي إصابات خطيرة نتيجة الاعتداء عليها من قبل زوجها، نتيجة خلافات بينهما. وتم نقلها للمستشفى، وخرجت جثتها دون علم أحد.

وتابعت بيلا التي أرفقت التقرير بصور لجثمان إسراء عماد، وقد تشوهت من الطعنات: “نشبت بين إسراء وبين أهل زوجها خلافات خلال الأيام الماضية. من طرف والدة زوجها وشقيقه وخطيبة شقيقه من جهة أخرى. بسبب الخلاف على سيارة أجرة، قيل أن أم الزوج اشترتها له بينما كتب هو ملكيتها لزوجته”.

أنا بتهدد!

فقررت إسراء أن تترك المنزل وذهبت لعائلتها، وهناك اكتشفت خيانة زوجها لها خلال فترة تركها المنزل. وعندما واجهته اشتد الخلاف بينهما.

وبعد أيام ذهبت إسراء لمنزل زوجها لتصالحه حفاظا على زوجها وابنها، لكن “حماتها” قالت لابنها “انزل هات حقي منها”. فتعدى الزوج عليها فى الشارع بسلاح أبيض، وأثناء ضربه لزوجته كان يردد “هخلي اللى يشوفك يقرف من وشك”.

وأحدث الزوج جروحا قطعية فى وجه إسراء عماد وجسدها، وطعنات أسفل القلب، تسببت في تجمع دموي علي منطقة الصدر.

وأكدت بيلا أن إسراء عمر توفيت أمس الأحد واختفت جثتها، مضيفة: “سأخرج في بث مباشر مهم بخصوص القضية كمان 5 دقايق أرجوكم شوفوه إسراء ماتت والجثة اختفت وأنا بتهدد”.

حق إسراء عماد

ودشن الناشطون هاشتاج #حق_اسراء_عماد والذي طالبوا خلاله السلطات الأمنية في مصر التحقيق في القضة وكشف ملابساتها ومعاقبة الجاني.

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وذكرت صحيفة “هن” المحلية، أنها تواصلت مع العاملة التي كتبت المنشور، والتي قالت إنها تعمل طبيبة في المستشفى، واسمها بيرلين عماد.

وأكدت الطبيبة أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وأن العائلة خرجت بجثة إسراء عماد من المستشفى دون علم أي شخص.

مدير المستشفى يعلق

من جهته، نفى مدير مستشفى المنصورة الدولي أحمد حشيش ما تم تداوله حول دخول حالة باسم “إسراء عماد” إلى هذه المستشفى.

وقال الدكتور حشيش في تصريحات لنفس الصحيفة، إن سجلات الدخول والخروج وقائمة أسماء الموتى الخاصة بثلاجة المستشفى أيضًا ليس من ضمنها ذلك الاسم، وليس هناك طبيبة تدعى “بيرلين عماد” من أساسه في المستشفى.

وأشار مدير المستشفى إلى إن دخول أي حالة مصابة لابد من أن تسجل في قوائم حالات الطوارئ التي دخلت المستشفى، مضيفاً: “ليس من المنطقي أن تخرج جثة من المستشفى دون علم وزارة العدل و النيابة العامة حتى تتم الإجراءات الخاصة بدفنها وتشريحها”.

هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المسؤولة حول قضية إسراء عماد حتى هذه اللحظة.

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