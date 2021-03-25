صورة جريئة بلا ثياب.. اللبنانية كارين رزق الله في ورطة بعد جلسة تصوير مثيرة

تصدرت الممثلة اللبنانية كارين رزق الله، قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر محركات البحث في السعودية، وذلك بسبب صورتها شبه العارية.

ارتدت معطف فقط!

ونشرت كارين رزق الله صورة لها عبر حسابها الرسمي الموثق على تطبيق “انستجرام”، ظهرت خلالها عارية لا ترتدي شيئاً سوى معطف، وغطت الأجزاء الحساسة بوضعية جلوسها المثيرة للجدل.

وعلقت كارين رزق الله على الصورة قائلة: “نحن البشر دائماً ننتظر شيئاً ما، أو شخص ما”.

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انتقادات واسعة وغضب

وأثارت الصورة غضباً واسعاً وموجة انتقادات ضد رزق الله، فجاء في التعليقات: ” ضروري نطلع بلا تياب لنلقى اعجاب الناس!”.

وعلق آخر قائلا: ” صورة مابتناسبك ابدا”.

واتهم آخر كارين بمحاولة لفت الانتباه وحصد الشهرة، وكتب: ” اذا فنك ما أسعفك توجهي لأقرب صورة. من صور العبودية، سوق النخاسة عرض اللحم”.

ووافقه آخر الرأي فكتب: “كله لفت أنظار، وما تعرت إلا لجذب الأضواء”.

وكتب آخر: “لا رسالة و لا شي، مبدأ خالف تعرف انا شخصيا ما كنت بعرفها و عرفتها هلأ”.

وتوقع آخر أن تلجأ كارين رزق الله لذات المبررات التي لجأت لها الفنانة المصرية رانيا يوسف، وكتب: “أشفق. على المشاهير وهم يعرضون أجسامهن هكذا مثل البضاعة المكشوفة كلن يشوفها ويلمسها، بكرا ترقعها زي رانيا يوسف بسالفة أصل البطانه ترفعت”.

كارين رزق الله حامل!

وكانت رزق الله قد فاجأت جمهورها، بصورة نشرتها عبر “انستجرام”، ظهرت خلالها ببطن منتفخ وكأنها. حامل في الأشهر الأخيرة، مما أثار الجدل حينها.

لكن الممثلة اللبنانية حسمت الأمر وعلقت: “ما تصدقوا مزحة”، وتبين أنها من أحد المشاهد في عمل جديد. تشارك به، ويتم تصوره في دبي.

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من هي كارين رزق الله؟

الجدير بالذكر أن كارين رزق الله (42 عاماً)، ولدت في صيدا لأب لبناني وأم مكسيكية ، وتوفيت والدتها وهي في سن الثالثة عشرة.

ودرست رزق الله التمثيل و المسرح في الجامعة اللبنانية رغم معارضة والدها تخصّصها بالتمثيل والإخراج، وإلتقت بزوجها فادي شربل الذي كان زميلها في الجامعة، وتزوجا عام 1999 بعد قصة حب دامت خمسة سنوات، ورزقت منه بابنتين “ناديا ونايا”.

وشاركت رزق الله زوجها في العديد من الأعمال التي أنتجتها وعرضتها شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال، وبدأت عام 2001 بكتابة الأعمال الكوميدية ثم توجهت للدراما التلفزيونية، وحققت الشهرة عربياً بعدما شاركت عام 2015 في مسلسل قلبي دق مع يورغو شلهوب.

ثم قدمت رزق الله مسلسلا بعنوان مش أنا بمشاركة بديع أبو شقرا في رمضان 2017، وخاضت السباق الرمضاني للمرة الثالثة على التوالي في مسلسل «لآخر نفس» على قناة إم تي في اللبنانية.

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