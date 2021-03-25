صاروخ موجه يستهدف سفينة إسرائيلية في بحر العرب

كشفت قناة عبرية عن تعرض سفينة إسرائيلية، اليوم الخميس، لأضرار، إثر إصابتها بصاروخ خلال إبحارها في بحر الحرب.

كما أشارت القناة العبرية بأن التقديرات الأولية الإسرائيلية، تقول بأن إيران هي المسؤولة عن الهجوم، فيما لم تعقب أي من. طهران أو تل أبيب على الحادثة حتى اللحظة.

وبحسب ما قالت القناة 13 العبرية الإسرائيلية نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية، فإن إيران هي التي أطلقت الصاروخ. تجاه سفينة مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي أودي أنجل، خلال إبحارها في بحر العرب.

דיווח: ספינה בבעלות ישראלית נפגעה מירי איראני בים הערבי – אין נפגעים, נגרם נזק @OrHeller — חדשות 13 (@newsisrael13) March 25, 2021

وتابعت المصادر للقناة العبرية بأن السفينة كانت تمر ببحر العرب خلال طريقها من تنزانيا إلى الهند.

أضرار جسيمة أصابت السفينة

كما أضافت أنه لم تحدث أية أضرار جسيمة بالسفينة، مشيرة إلى أن إسرائيل تعتبر هذا التصرف بمثابة “هجوم إيراني متعمد”.

وتحذر من أن ذلك يعني أن الأخيرة تنوي مهاجمة المزيد من السفن الإسرائيلية.

كما يعتبر بحر العرب جزءاً من المحيط الهندي، وهو المنطقة الممتدة بين سواحل شبه الجزيرة العربية وشبه القارة الهندية.

وبحر العرب هو جزء من المحيط الهندي، ويطلق على المنطقة بين سواحل شبه الجزيرة العربية وشبه القارة الهندية.

الرد مسافة السكة

من جانبه علق الصحفي والباحث الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين، على الأمر.

إيران تلعب بالنار والرد مسافة السكة — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) March 25, 2021

وكتب في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”إيران تلعب بالنار والرد مسافة السكة”

ليس المرة الأولى

والحادث هذا لم يكن الأول من نوعه إذ كشفت هيئة التجارة البحرية البريطانية الشهر الماضي عن أنّ السفينة التي تعرضت لانفجار في خليج عمان مملوكة لشركة إسرائيلية .

وقالت شركة “درياد غلوبال” للأمن البحري، إن السفينة المعنية هي “إم.في.هيليوس راي”، وهي تنقل سيارات وكانت في طريقها إلى سنغافورة.

لا اصابات

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية انه لا إصابات جراء الانفجار الذي وقع على متن سفينة الشحن في خليج عمان.

وذكرت وكالة (أ ف ب) أن السفينة الاسرائيلية انطلقت من مرفأ الدمام في السعودية وكانت متوجهة إلى سنغافورة.

في حين جاء في إشعار “هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية” ان “التحقيقات جارية. السفينة في أمان والطاقم بخير”.

كما أضاف أن الحادث وقع الساعة 20:40 بتوقيت غرينتش. ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن سبب الانفجار.

وذكر الإشعار أنه “تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر”.

وأوضحت الهيئة أن السفينة في طريقها لأقرب مرفأ. وكانت الهيئة قد حددت آخر موقع للسفينة قبالة ساحل مسقط عاصمة عمان.

منظمة الأمن البحري الدولي تراقب الوضع

من جانبها، قالت منظمة الأمن البحري الدولي، في حسابها عبر تويتر، إنها على علم بتقرير هيئة عمليات التجارة البريطانية عن انفجار في سفينة تجارية غير تابعة للمنظمة في خليج عمان.

كما أكدت أنها ستواصل مراقبة الوضع.

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