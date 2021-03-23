الهداف التاريخي مع منتخب السويد إبراهيموفيتش
الهداف التاريخي مع منتخب السويد إبراهيموفيتش
Videoرياضة

“شاهد” إبراهيموفيش ينهش بالبكاء بعد توجيه صحفي سؤال يتعلق بأسرته

كتب وطن
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انهمر النجم السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” 39 عاماً، في البكاء أمام الصحفيين . بعد توجيه سؤال شخصي له من قبل صحفي داخل مؤتمر .

خلال عودته لصفوف المنتخب، من أجل الاستعداد لتصفيات كأس العالم لكرة القدم والتي من المقرر هذه المرة على أرض دولة عربية “قطر” 2022م. بعد اعتزاله وغياب عن المشاركات الدولية لأربع سنوات.

بطولة أمم أوروبا

كما وتأثر السلطان السويدي وقائد فريق منتخب بلاده. الذي يلعب مهاجماً في صفوف فريف ميلان الإيطالي ” إبراهيموفينس”. الذي المشاركة مع المنتخب السويدي في بطولة أمم أوروبا عام 2016م.

كما رد ” زلاتان إبراهيموفيتش”، على سؤال ووجه صحفي في مؤتمر صحفي حول شعور ابنيه ماكسميليان البالغ من العمر 14 عاماً، وفينسن 12 عاماً.

بشأن عوده والدهم إلى المنتخب والمنافسات الدولية من جديد بعد غياب طويل. قائلاً: ” بكى فينسن عندما غادرت، قبل أن يذرف الدموع”.

وأردف اللاعب السويدي، “اللعب للمنتخب الوطني أكبر شيء يمكن أن يحققه. لاعب كرة القدم وبداخلي كنت أعتقد أنني يمكنني مساعدة المنتخب والقيام بشيء ما”.

كما وعبر المهاجم السويدي “زلاتان” في صفوف المنتخب، عن احترامه للاعب كرة القدم السويدي “أندرسون أوليفيرا” 55 عاماً. رغم الاختلاف معه عبر وسائل الإعلام المختلفة في وقت سابق.

النتائج الجيدة

واستكمل اللاعب حديثه، “الأمر ليس بيدي ويجب التوافق بين رغبة اللاعب والمدرب والآن حصلت على فرصة اللعب لمنتخب بلادي وأقبل ذلك بفخر”.

مضيفاً: ” لكنني سأكون سعيداً بالانضمام. بل أريد مع المنتخب تحقيق نتائج جيدة. من أجل المدرب واللاعبين والبلاد”. كما وشدد السويدي “إبراهيموفيتش”، قائلاً: “إذا لم أحقق النتائج المنشودة فوجودي لا يعني شيئا هنا”.

المشاركات الدولية مع المنتخب السويدي

كما وشارك اللاعب السويدي “زلاتان إبراهيموفيش”. هداف التاريخي للمنتخب برصيد 62 هدفاً، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في 116 مباراة.

الاتفاق مع المدرب أندرسون

وصرح في وقت سابق السلطان “إبراهيموفيتش”. في أواخر عام 2020م الماضي، قائلاً: ” إنني أريد إنهاء فترة ابتعاده عن المنتخب السويدي”.

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ليقوم مدرب المنتخب “يان أندرسون” بالسفر سريعاً إلى العاصمة الإيطالية “ميلانو” من أجل الإقناع والاتفاق مع قائد الفريق السابق. من أجل العودة مجدداً للفريق. بعد غياب طويل عن المشاركة.

المباريات القادمة للمنتخب 

ومن المقرر أن يواجه . يوم الخميس القادم، ضيفه منتخب جورجيا في أول مباراة بتصفيات كأس عام 2022م.  كما سيواجه بعدها كلاً من: منتخب كوسوفو ثم سيلعب ودياً ضد منتخب إستونيا.

هدافي الدوري الإيطالي

ويحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 23 هدفاً.

بفارق هدف مع النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” الذي جاء في المركز الثاني برصيد 19 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

بينما يأتي في المركز الثالث. اللاعب لويس مورييل، في صفوف فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 16 هدفاً. خلال منافسات الدوري هذا الموسم 2020-2021م.

كما ويحتل النجم السويدي في عدد الأهداف “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يحتل المركز الثالث برصيد 14 هدفاً، رغم غياب الأخير عن الملاعب بسبب الإصابة لمدة شهرين والعودة مؤخراً إلى المنافسات مع فريق الميلان الإيطالي.

وتساوى الإيطالي تشيرو إيمبلولي. اللاعب في صفوف فريق لاتسيو بنفس الأهداف مع السلطان ” زلاتان إبراهيوفيتش” برصيد 14 هدفاً. ليحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي ” الكالتشيو” الإيطالي.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 65 نقطة. كما جاء المنافس الميلان في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 56 نقطة. وبفارق على الانتر 9 نقاط بعد خسارته في مباراة الديربي.

أما في المركز الثالث. فقد جاء فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 55 نقطة.  وفي المركز الرابع فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 55 نقطة. متساوياً مع فريق يوفنتوس الإيطالي في جدول الترتيب.

تراجع روما في الترتيب

كما جاء في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” فريق نابولي الإيطالي برصيد 50 نقطة. بفارق نقطة وحيدة. بينما جاء جاره روما. متساوياً في عدد النقاط. في إطار استعداد الفريقين لمواجهة الديربي الإيطالي والتي ستقام الليلة.

ترتيب لاتسيو وهيلاس في الدوري

وفي المركز الثامن جاء فريق لاتسيو برصيد 49 نقطة بفارق نقطة وحيدة. بفارف كبير عن صاحب المركز التاسع ساسولو الذي يحتل مركز الترتيب برصيد 39 نقطة.

كما وجاء في الترتيب التاسع من جدول ترتيب منافسات الدوري الإيطالي، فريق هيلاس فيرونا بفارق نقطة وحيدة مع فريق ساسولو برصيد 38 نقطة.

أما في المركز العاشر من الترتيب جاء فريق سامبدوريا برصيد 35 نقطة. ضمن منافسات جدول ترتيب الفرق في الدوري الإيطالي الممتاز خلال الموسم الجاري.

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