ثورة على محمد بن راشد بسبب مواطن هندي مقيم في الإمارات.. هذا ما حدث وفجر غضب الإماراتيين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات موجة غضب واسعة، عقب إعلان منح الحكومة الإماراتية، الجنسية لرجل أعمال هندي. بأول تطبيق لتعديلات قانون الجنسية، بينما لم يحصل عليها أبناء المواطنات الإماراتيات حتى الآن.

وفي هذا السياق أصبح رجل الأعمال الهندي “لال هريرام” 80 سنة، أول هندي يحصل على الجنسية الإماراتية.

Mr. Lal Hariram Ganwani a famous businessman is the first Indian to get UAE 🇦🇪 Nationality. Congratulations to him. 🎉

He himself has released this photo of his passport in the media. pic.twitter.com/VLGpMbYi1S — KRKBOXOFFICE (@KRKBoxOffice) March 22, 2021

وذلك بعد القانون الجديد الذي أقرته حكومة الإمارات في يناير الماضي.

ويتصاعد الغضب في الإمارات من التجنيس العشوائي للأجانب على حساب مواطني الدولة وحقوقهم وتكريس التمييز ضدهم.

منح لال هريرام الجنسية فجر موجة غضب واسعة

وأثار منح الجنسية لـ”لال هريرام” جدلا واسعا بين الإماراتيين وسط تحذيرات من مخاطر التوسع بمنح الجنسية على مستقبل الدولة.

مبروك عليه وعلى الي بيحصلونه عقبه، بس ابنااااء المواطنااات اولى https://t.co/HDLIf3r1xP — Fatma🌻 (@tumooh) March 22, 2021

كما نشر ناشطون وصفحات إخبارية صورة جواز إماراتي يعود لرجل الأعمال الهندي، معلقين بانتقادات حادة ضد هذا القرار.

وأبرز مغردون إماراتيون أن المواطنين في الدولة قبل صدور القرار لم يكونوا يشكلون أكثر من 10 بالمئة من نسبة السكان. وهذا يعني أن نسبتهم ستتقلص بشكل كبير مستقبلا.

ماشاء الله مسرع👏🏼 ياليت عندهم مثل الانرجي لابناء المواطنات https://t.co/u3xhMZA4pe — ٰ (@BlackkRabbittt) March 22, 2021

كما لفت البعض إلى أن أبناء المواطنات الإماراتيات، والمقيمين من مواليد الدولة، ممن يحملون ثقافة مشابهة للمجتمع الإماراتي هم أولى. بهذا التجنيس من الأعراق الأخرى.

Great news,

عقبال البدون و ابناء المواطنات 🙏🏻 https://t.co/pxM3rWK5lf — Noura (@NooNii_Lee) March 22, 2021

وكتب حسن إبراهيم منتقدا هذا القرار:”لا بارك الله فيكم كيف يجنس هؤلاء وعيال البلد الذين ظالمينهم بحقهم على مدار خمسين. سنة ينباعوا لجزر القمر.”

السيد لال هاريرام – رجل أعمال هندي من أوائل الحاصلين على الجنسية الإماراتية 🇦🇪 على القانون الجديد

لا بارك الله فيكم كيف يجنس هؤلاء وعيال البلد الذين ظالمينهم بحقهم على مدار خمسين سنة ينباعوا لجزر القمر

من صدق فرعون ما مات بل كثر الفراعنة عندنا

ألا لعنة الله على قوم الظالمين pic.twitter.com/sPrtp3Mp9h — حسن إبراهيم ( بوجواد ) … 😔 (@3ujawad) March 22, 2021

وتابع:”من صدق فرعون ما مات بل كثر الفراعنة عندنا.. ألا لعنة الله على قوم الظالمين”

كما وصف المعارض الإماراتي حمد الشامسي ما حدث بأنه أمر جنوني.

وقال في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”الجنسية الإماراتية لـ “لال هرير أم جنواني”

الجنسية الإماراتية لـ "لال هرير أم جنواني" pic.twitter.com/3vK3NwnI7t — حمد الشامسي (@HALshamsi789) March 22, 2021

التعديلات على قانون الجنسية

وكان حاكم دبي، نائب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن راشد أعلن أن التعديلات حول الجنسية، ستتيح الحصول عليها للمستثمرين. والموهوبين، والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم، على أن يكون الأبناء أقل من 18 عاما.

وسيسمح القانون لهؤلاء بالاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية. وتعد هذه خطوة نادرة في دول الخليج حيث إمكانية منح الجنسية محدودة للغاية.

ويسمح القانون الجديد لأي ممتلك عقار في الإمارات بأن يحصل على جنسيتها.

كما أنه يشترط للعلماء والأطباء امتلاكهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات.

ويعيش في الإمارات حوالي عشرة ملايين شخص يشكل الأجانب نحو 90 في المائة منهم.

ومؤخرا أصدر معارضون إماراتيون يقيمون في الخارج بيانا يرفض تعديل حكومة الإمارات لأحكام الجنسية مبرزا حجم مخاطر على مستقبل الدولة.

وأكد البيان رفض فيه ما أقدمت عليه حكومة الإمارات بإعلانها إصدار “مرسوم بقانون اتحادي” رقم (3) لسنة 2020 في شأن تعديل. بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر.

وأبرز البيان “حجم المخاطر السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية التي سوف تترتَّب على التعديل وانعكاساته الخطيرة على دولة الامارات. ودول الخليج العربي والدول العربية”.

كما طالب البيان بسرعة تحرك مواطني الإمارات في الداخل والخارج لتغيير الواقع المُظلم والمستقبل المجهول الذي ينتظر الشعب الإماراتي. والأجيال القادمة قبل فوات الأوان.

يوسف اليوسف

وكتب الدكتور يوسف خليفة اليوسف، أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة الإمارات منتقدا قانون الجنسية الجديد ومهاجما محمد بن راشد. :”بن راشد المسكين يجنس المرتزقة ويضع احرار الوطن في السجون او يصدر القوانين بعدم تجديد جوازاتهم اذا كانوا في الخارج.”

بن راشد المسكين يجنس المرتزقة ويضع احرار الوطن في السجون او يصدر القوانين بعدم تجديد جوازاتهم اذا كانوا في الخارج ….. ما اتفه هذا النوع من البشر الذي لا يعرف معنى الكرامة والعزة والحرية والعدالة وانما هو اشبه بالطبل الفارغ الذي يصدر أصواتًا تثير الاشمئزاز والغثيان — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) March 21, 2021

وأكمل:”ما اتفه هذا النوع من البشر الذي لا يعرف معنى الكرامة والعزة والحرية والعدالة. وانما هو اشبه بالطبل الفارغ الذي يصدر أصواتًا. تثير الاشمئزاز والغثيان”.

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