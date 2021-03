شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات موجة غضب واسعة، عقب إعلان منح الحكومة الإماراتية، الجنسية لرجل أعمال هندي. بأول تطبيق لتعديلات قانون الجنسية، بينما لم يحصل عليها أبناء المواطنات الإماراتيات حتى الآن.

وفي هذا السياق أصبح رجل الأعمال الهندي “لال هريرام” 80 سنة، أول هندي يحصل على الجنسية الإماراتية.

Mr. Lal Hariram Ganwani a famous businessman is the first Indian to get UAE 🇦🇪 Nationality. Congratulations to him. 🎉

He himself has released this photo of his passport in the media. pic.twitter.com/VLGpMbYi1S

— KRKBOXOFFICE (@KRKBoxOffice) March 22, 2021