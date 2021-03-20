فيفي عبده “الأم المثالية” ترسل هذه الرسالة إلى متابعيها في عيد الأم

في آخر إطلالة لها بعد أزمة مرضها، شاركت الراقصة المصرية فيفي عبده جمهورها بمقطع فيديو لها من داخل منزلها، تحدثت خلاله عن عيد الأم

وهنأت فيفي عبده، التي سبق أن حازت جائزة “الأم المثالية” وأثار ذلك تندرا واسعا وقتها، خلال المقطع جميع الأمهات بمناسبة عيد الأم. الذي يصادف غداً 21 من مارس /آذار من كل عام.

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وطالبت فيفي عبده من محبيها ومتابعيها أن يهتموا بأمهاتهم بشكل جيد، ويبقوا بجانبهن، ويقدموا كل ما قدمته أمهاتهم من تضحيات إليهم.

فيفي عبده تثير الجدل

وكانت الراقصة المصرية فيفي عبده، قد أثارت حالة جدل واسعة بين متابعيها قبل أيام، بعدما استعادت تماماً قدرتها على الحركة مجدداً.

وظهرت وهي ترتدي شورت قصير يكشف ساقيها بشكل كبير، ومن الأعلى تيشرت أسود يكشف صدرها.

فيفي عبده تظهر بالشورت

ونشرت فيفي عبده فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستجرام“، وعلقت على المقطع الذي وثقت خلاله ممارستها. رياضة القفز: ” يا صباح النشاط من مصر أم الدنيا أحبك”.

الناس بتكبر وتعقل!

وسخر المتابعون من فيفي عبده وحركاتها الصبيانية التي لا تناسب سنها، فكتبت إحداهن: ” اقسم بالله انا على 40 سنه معرفش. أعمل الحركات اللي إنتي بتعمليها دي. يا ولية اهدي بقا حرام عليكي كل ما اشوفك بحزن على نفسي”.

كما طالبها آخرون بالتوبة والعودة إلى الله، فكتب متابع: ” النار تريد حطب”، وعلق آخر: ” يختي اتعظي، الناس بتموت يوميا بالآلاف. وانتي قد البرميل توبي لربك”

وسخر آخر قائلاً: “الناس بتكبر وبتعقل”.

صور فيفي عبده

وكانت فيفي عبده قد عادت منذ أسابيع لمحاولة استجلاب الأضواء حولها مجدداً، بعد نشرها صور جديدة عبر انستغرام.

ونشرت الراقصة المصرية فيفي عبده صوراً بعد مرورها بأزمة صحية، في محاولة منها لاستمرار التواصل مع جمهورها. الذي وجه عديد من التساؤلات حول إذا ما كانت ستعود مجدداً إلى الوسط الفني وإلى مهنة الرقص التي تمتهنها منذ سنوات أم لا.

فظهرت فيفي عبده بإطلالة جريئة وهي تجلس وسط الصحراء ترتدي فستان قصير باللون الأبيض والأسود.

كما ظهرت في صورة أخرى وهي ترتدي سترة مكشوفة الصدر، تبين جزءاً من صدرها. لتحصد ما قرابته 15 ألف إعجاب عبر انستغرام.

فيفي عبده والميك آب

فيما كانت الصورة الثانية لوجهها فقط، وهي تضع ميك آب بشكل كامل على كل ملامحها.

رسالة الراقصة للجمهور

وكانت فيفي عبده قد ظهرت بفيديو نشرته عبر “انستجرام”، بدأته بتوجيه رسالة إلى جمهورها بمناسبة العام الجديد، وهي على سريرها. بمظهر غريب، وتضع قبعة تغطي شعرها تماماً، وبدون أي مساحيق تجميل.

كما طمأنت عبده جمهورها على حالتها الصحية قائلة: “أنا بخير الحمد لله. وكل ما في الموضوع أنني خدت حقنة غلط ولمست العصب. ويعمل الآن الأطباء على إعادة الإحساس لي بالعصب”.

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