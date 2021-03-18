تفاجأ نشطاء موقع التواصل تويتر، بإقدام مستشار ولي عهد أبوظبي الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، على حذف تغريدة مبهمة له دونها اليوم وأثارت جدلا واسعا بعنوان “انتهى شهر العسل”.

وكان عبدالخالق عبدالله، أعلن في تغريدته المحذوفة تلك عما وصفه “بانتهاء شهر العسل سريعا بسبب حماقات الشريك الجديد.”

التغريدة التي فسرها ناشطون بخلافات بين ابن زايد وبنيامين نتنياهو. وذلك في إطار الخلافات الأخيرة والإهانات التي وجهت له من نتنياهو.

ولم يشر عبدالخالق عبدالله، إلى الخلاف الإماراتي الإسرائيلي بشكل واضح؛ إلا أنه كلمة الشريك الجديد فتحت. باب التكهنات لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حذف التغريدة وهرب

وجاء حذف مستشار ابن زايد لتغريدته المبهمة بعد تعليق ناري من حساب “الشاهين” العماني البارز عليها، حيث لاقى تعليقه تفاعلا كبيرا بين النشطاء.

ورد “الشاهين” على تغريدة عبدالله مهاجما الإمارات بحدة:”عزيزي عبد الخالق نقانق، يؤسفنا انتهاء شهر العسل بهذه السرعة ولكن للأمانة. أهل العروسين كانوا يتوقعون هذه النتيجة مسبقا، لأن العريس قبل منكم نكاح موكلتكم وزواجها على ما اتفقتم عليه من صداق وعلى إمساك. بمعروف او تسريح بإحسان، على أنها بكر فلما اختلى بها لم يجدها ثيباً فحسب بل وجدها (خور ) قد ترهلت طيّات جلدها”

عزيزي عبد الخالق نقانق

يؤسفنا انتهاء شهر العسل بهذه السرعة ولكن للأمانة أهل العروسين كانوا يتوقعون هذه النتيجة مسبقاً

للأسباب التالية

١- قبِل العريس منكم نكاح موكلتكم وزواجها على ما اتفقتم عليه من صداق وعلى إمساك بمعروف او تسريح بإحسان،، على أنها بكر

فلما اختلى بها لم يجدها،،،،، https://t.co/AhuLCze9yR — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 18, 2021

وتابع في تشبيه للعلاقة المشبوهة بين الإمارات والاحتلال والتي تسببت في غضبة عربية كبيرة تجاه عيال زايد:”تم الزواج سراً بالمحكمة. وليس علناً بالسبلة، أهو خوف من الفضيحة ؟”

ثيباً فحسب ،،، بل وجدها (خور ) قد ترهلت طيّات جلدها لفرط ما عبر فوقها من الفحول والبغال

٢- لم تراعوا فارق العمر والمستوى التعليمي بين العروسين

٣- تم الزواج سراً بالمحكمة وليس علناً بالسبلة، أهو خوف من الفضيحة ؟ — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 18, 2021

وتابع حساب “الشاهين” العماني البارز مهاجما تطبيع الإمارات والنتائج الكارثية التي ترتبت عليه بحق الفلسطينيين:”دفعتم نصاب مسلميكم. في الأقصى الشريف مهراً لهم ، فكم سيدفعون لكم مؤخر الصداق ؟ فلا أنتم على F-35 ولا أنتم على SU-57″

٤- دفعتم نصاب مسلميكم في الأقصى الشريف مهراً لهم ، فكم سيدفعون لكم مؤخر الصداق ؟ فلا أنتم على F-35 ولا أنتم على SU-57

٥- عانى العريس وشعبه لفترة طويلة من سلالات كورونا المتحورة والسيلان والسفلس والهربس منذ ليلة رأسةالسنة

فحسبه بعروس لا تجيد لا الاغتسال ولا الطهارة — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 18, 2021

واستطرد مهاجما الاحتلال الغاشم:”عانى العريس وشعبه لفترة طويلة من سلالات كورونا المتحورة والسيلان والسفلس والهربس. منذ ليلة رأسة السنة فحسبه بعروس لا تجيد لا الاغتسال ولا الطهارة”

واختتم “الشاهين” تغريداته بالإشادة بفلسطين وشعبها مشددا على حق الشعب الفلسطيني في أرضه:”تذكر ان تراب فلسطين. معطر كالمسك بدماء الشهداء وأرضهم ملك لهم وقضيتهم قضية المسلمين جميعاً.”

ختاماً

تذكر ان تراب فلسطين معطر كالمسك،، بدماء الشهداء

وأرضهم ملك لهم

وقضيتهم قضية المسلمين جميعاً فإحلموا عروسكم لسوق عكاظ لعلكم تجدوا نخّاساً يشتريها بدريهمات قليلة فيبيعها لملك الروم فيكفيكم عارها — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 18, 2021

وأكمل:”فإحلموا عروسكم لسوق عكاظ لعلكم تجدوا نخّاساً يشتريها بدريهمات قليلة فيبيعها لملك الروم فيكفيكم عارها”

تعليق مؤتمر إماراتي بمشاركة نتنياهو

وفي السياق، كشف الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور صالح النعامي، عن قرار اتخذته الإمارات بعد تأجيل. بنيامين نتنياهو زيارته لأبوظبي للمرة الخامسة.

وقال النعامي”: “تعليق الإمارات عقد مؤتمر بمشاركة نتنياهو بسبب حجم الإهانات التي وجهها لولي العهد بن زايد. وحرص أبو ظبي على. ابلاغ الإعلام الصهيوني بحجم الإحباط التي تشعر به من سلوك نتنياهو يمثل رسالة للدول العربية التي تفكر بالتطبيع مع الصهاينة”.

وأضاف النعامي، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”: “كلما خضعت للصهاينة أكثر زاد تحقيرهم لك”.

نتنياهو ينفي زيارة الإمارات

وأمس الأربعاء، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه التوجه إلى الإمارات الخميس، مؤكداً أن الزيارة تأجلت. لما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 23 مارس/آذار الجاري.

وقال نتنياهو وهو رئيس حزب “الليكود” في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهل): لن أسافر إلى أبوظبي. قبل الانتخابات، سأصل إلى هناك لاحقا”.

استياء إماراتي

وفي سياق ذي صلة، قالت القناة (12) الخاصة إن هناك حالة من الاستياء في الإمارات، من استغلال نتنياهو لاسم. ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في حملته الانتخابية.

وأشارت إلى أن الإمارات تفاجأت بتصريح نتنياهو، الإثنين، لإذاعة الجيش بأن بن زايد تطوع باستثمار 40 مليار شيكل. في إسرائيل (12 مليار دولار).

واستدلت بتغريدة نشرها مستشار رئيس الإمارات، وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق أنور قرقاش، في وقت. سابق الأربعاء، على حسابه بتويتر.

زيارة نتنياهو للإمارات

وخطط نتنياهو لزيارة الإمارات أكثر من مرة، منذ الإعلان عن تطبيع العلاقات بين البلدين، في أغسطس/آب الماضي. كان آخرها الخميس الماضي.

لكنه أرجأ الزيارة بعد عدم سماح الأردن لطائرته بالمرور في أجوائه، بسبب خلافات، تم حلها لاحقا.

وكانت قد توصلت الإمارات وإسرائيل لاتفاق تطبيع كامل للعلاقات في أغسطس/آب من العام الماضي. ووقعتا على الاتفاقيات الإبراهيمية في سبتمبر/أيلول من العام نفسه في البيت الأبيض.

وتشهد العلاقات الإماراتية-الإسرائيلية تعاونا على أصعدة عدة منها الجانب التجاري والاستثماري والرياضي والسياحي.

الزيارة قبل الانتخابات

وفي السياق، تحدثت وسائل إعلام عبرية، عن أن “الإمارات لم تحاول كثيراً إخفاء الإشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي. بنيامين نتنياهو بأنه غير مدعوّ لزيارتها قبل الانتخابات”.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الزيارة السابقة التي كانت محددة الأسبوع الماضي لنتنياهو، تقررت فقط بعد ضغط. كبير جداً على الإمارات. مارسه رئيس الموساد يوسي كوهين، بعد أن أرسله رئيس الحكومة من أجل أن يوافقوا على استقباله قبل الانتخابات.

الأمر نفسه حدث الآن مع نتنياهو عندما أراد القيام بزيارة الإمارات قبل الانتخابات، بحسب القناة الإسرائيليّة. التي أكدت أنّ “مثل هذه الزيارة لم تقرر حتى الساعة. لكن نتنياهو أراد جداً أن تحدث ودفع لذلك”.

وأوضحت القناة الإسرائيليّة، أنّ الخلاصة أنه اليوم وبشكل علنيّ قال المسؤول الإماراتي أنور قرقاش: “نحن لا نريد أن نتدخل في السياسة والانتخابات في إسرائيل

وأضافت قناة “كان”: “يبدو أن نتنياهو فهم أنهم لا يريدون استقباله قبل الانتخابات ويريدون تأجيلها”.

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