موعد مباراة بايرن ميونيخ ولاتسيو اليوم في أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

من المقرر أن يواجه حامل اللقب السابق في دوري أبطال أوروبا الفريق الألماني البايرن ميونيخ “البافاري”. مساء اليوم الأربعاء. منافسه الإيطالي لاتسيو. في مباراة العودة من دور ال 16 من منافسات البطولة.

كما ويستضيف هذه المرة البافاري الألماني على ملعب “أليانز أرينا”. ضيفه الإيطالي لاتسيو. في مباراة القوة والسيطرة للفريق البافاري. الذي حسم تأهله إلى دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في لقاء الذهاب على ميدان لاتسيو الإيطالي.

ليفانجولسكي يرتقي سلم الهدافين بسرعة الصاروخ! 💥 في 3️⃣ سنوات فقط، ينتقل @lewy_official من المركز العاشر إلى الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للبوندسليجا 🔝#البايرن #إلى_الأمام pic.twitter.com/PfPxgSYmCM — 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) March 16, 2021

موعد المباراة بين المنافسين

وستنطلق صافرة بدء انطلاق المباراة بين الفريق الإيطالي لاتسيو في مواجهة صعبة للفريق في العودة أمام حامل اللقب البافاري الألماني ” البايرن ميونيخ”. عند الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر. والبحرين. والكويت. واليمن.

كما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر. وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن وليبيا والسودان. بينما ستبث عند الساعة الثانية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان.

القنوات الناقلة للمباراة

وكما ستبث المباراة بين مباراة فريق البايرن ميونيخ ولاتسيو الإيطالي. عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق النشر لبث لمنافسات دوري أبطال أوروبا. ” UEFA Champions League” خلال الموسم الجاري.

وستنقل عبر قناة ” beIN SPORTS HD 2″ بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على اللقاء الناري بين فريق البايرن ميونيخ الألماني ونظيره الإيطالي على أرضه لاتسيو المعلق الرياضي الكويتي ” أحمد البلوشي”. الذي يعمل في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية.

تشكيلة فريق البايرن ميونيخ

ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني “هانس ديتر فليك” 55 عاماً المدير الفني لفريق البايرن ميونيخ أمام منافسه الإيطالي لاتسيو في مواجهة قوية ومثيرة على كلا الفريقين، حيث سيكون في مركز حراسة المرمى الألماني مانويل نوير.

وفي خط مركز الدفاع للفريق البافاري الألماني سيلعب كلاً من: اللاعب بافارد، وألفونسو ديفيز، وبواتينج، ولوكاس هيرنانديز، إلى جانب إقحام اللاعب ألابا.

ثلاثية بافارية تدك فيردر بريمن ضمن منافسات الدوري الألماني.🔥⚽ ليون جوريتساكا وجنابري وروبرت ليفاندوفسكي سجلا أهداف البايرن. بايرن ميونيخ (58 نقطة) وسع الفارق مع لايبزيج (53 نقطة) إلى 5 نقاط في جدول الترتيب.#السبت_الكروي pic.twitter.com/u0c6Gh96l6 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 13, 2021

كما في مركز خط الوسط سيكون كلاً من: كيميتش، وبونا سار، ومارك روكا، وتوليسو، ودانتاس، وكومان، بالإضافة إلى اللاعب موسيالا.

أما في خط الهجوم، كلاً من: اللاعب الهولندي ليفاندوفسكي، وجنابري، وساني، ودوجلاس كوستا، وموتينج، إلى جانب الألماني مولر.

تشكيلة لاتسيو الإيطالي

وسيلعب المدرب الإيطالي “سيموني إنزاغي” 44 عاماً. في منافسه أمام حامل القب السابق البايرن ميونيخ الألماني، حيث جاء في حراسة مرمى الفريق. الإسباني بيبي رينا 38 عاماً.

أما في خط الدفاع، سيكون كلاً من: اللاعب الإسباني باتريسيو غابارون، واللاعب الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي، إلى جانب إقحام اللاعب الأرجنتيني ماتيو موساشيو.

كما سيكون في خط الوسط للفريق: الإيطالي مانويل لاتزاري، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، والبرازيلي لوكاس ليفا، ولاعب الجبل الأسود آدم ماروشيتش، بالإضافة إلى إشراك الإسباني لويس ألبيرتو.

وسيلعب في خط الهجوم لفريق لاتسيو الثنائي. اللاعب الأرجنتيني خواكين كوريا، وهداف الفريق الإيطالي تشيرو إيموبيلي.

نتيجة مباراة الذهاب

كما ونجح فريق بايرن ميونيخ ” الألماني” في تحقيق الانتصار الكبير على فريق لاتسيو الإيطالي في عقر داره. برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، ليضع قدماً كبيراً في التأهل لدور الربع النهائي من منافسات إياب الدور ال16 من أبطال أوروبا 2020-2021م.

هدف محطم الأرقام ليفدوفسكي

ونجح اللاعب البولندي “روبرت ليفاندوفسكي” 32 عاماً. من هز شباك منافسه المستضيف لاتسيو في الدقيقة ال 9. بعد استغلال خطأ فادح في الفريق الإيطالي. ليسددها بجوار حارس المرمى بطريقة رائعة. ويحطم بذلك الهدف رقماً قياسياً جيداً على صعيد مسيرته الاحترافية مع البافاري الألماني ” بايرن ميونيخ”.

ثالث الهدافين على مستوى أوروبا

كما واستطاع اللاعب ليفدوفسكي بعد تسجيل هدفه في شباك لاتسيو الإيطالي الليلة الماضية. من تسجيل رقم قياسي بذلك الهدف من جديد. بعد الحصول مؤخراً على أفضل لاعب في كأس العالم للأندية. وسبقها أيضاً حصوله على الكرة الذهبية لعام 2020م. متخطياً بذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

💬 يتحدث #فليك حول مباراة #بايرن_لاتسيو: "نريد الفوز في هذه المباراة أيضًا، لدينا سلسلة جيدة ونريد الاستمرار فيها. داخل الديار على وجه الخصوص، نريد زيادة تعزيز ثقتنا بأنفسنا من خلال الفوز المستمر". pic.twitter.com/U6CpWiSiSb — 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) March 16, 2021

ليتصدر ثالث ترتيب مسابقة دوري أبطال أوروبا بجوار الأساطير في عالم كرة القدم المستديرة. مع نواديهم الأوروبية. كما يحتل المرتبة الأولى الدون البرتغالي رونالدو برصيد 134 هدفاً، بينما يحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلفه برصيد 129 هدفاً.

كما ويأتي البولندي في ثالث الترتيب برصيد 72 هدفاً. متجاوزاً الأسطورة الإسبانية راؤول غونزاليس الذي اعتزل عالم كرة القدم مع فريق ريال مدريد الإسباني.

ترتيب كلا المنافسين بالدوري

ويحتل فريق لاتسيو الإيطالي في المركز السابع من ترتيب جدول الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة برصيد 46 نقطة. بفارق كبير عن متصدر الدوري الانتر ميلان برصيد 65 نقطة.

كما يتربع الفريق البافاري ” البايرن ميونيخ” الألماني على صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة في الدوري الممتاز. بفارق 4 نقاط عن أقرب المنافسين له هذا الموسم فريق أر بي ليبزيج الألماني. الذي يأتي في المركز الثاني في الترتيب برصيد 54 نقطة.

لاتسيو يفوز على متذيل الترتيب كروتوني (3ـ2)، ويرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز السابع. pic.twitter.com/xmy73WFE43 — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) March 12, 2021

الفرق المتأهلة إلى دور الربع النهائي

كما وضمنت 6 فرق تأهلها لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي على النحو التالي: بورتو البرتغالي. وبروسيا دورتموند الألماني وليفربول الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي. إلى جانب تأهل فريق ريال مدريد الإسباني. وكذلك فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

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