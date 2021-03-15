هذا مصير الفنان العراقي جلال الزين بعد انتحار زوجته بإطلاق النار على نفسها!

قضت محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، ببراءة الفنان العراقي جلال الزين من التهم الموجهة إليه، بشأن انتحار زوجته.

ولم تثبت التحقيقات ضلوع جلال الزين بالحادثة. وقال مصدر قضائي إنّ ”الأدلة لم تكن كافية، لإدانة الزين“، مشيرًا: إلى أن ”تنفيذ القرار سيتم بعد تنفيذ الإجراءات الروتينية“.

تفاصيل انتحار زوجة جلال الزين

وفي أكتوبر 2020، أقدمت زوجة الفنان العراقي جلال الزين على الانتحار داخل منزلهم في حي المنصور بالعاصمة بغداد.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن زوجة الفنان جلال الزين وتدعى نور كاظم أطلقت النار على نفسها بواسطة بندقية كلاشنكوف .

كما تبين أن الرصاصة أصابت منطقة الصدر في جسد زوجة الفنان العراقي.

زواج عرفي وليس شرعي!

وفي حينه، ذكرت صحف أخرى أن زواج الفنان بالفتاة عرفياً وليس شرعياً، وتم ضبط السلاح مع ظرف فارغ واحد.

كما ونشر ناشطون فيديو من داخل الغرفة التي انتحرت فيها زوجة الفنان العراقي، ويظهر اختراق رصاصة الحائط، ودماء الزوجة على الأرض .

بالفديو 🎖دار زوجة المطرب جلال الزين بعد انتحارها بطلقة بندقية كانت متروكة في المنزل الكائن بمنطقة المنصور . pic.twitter.com/97C0jU8a0Y — الاعلامية ميس الشمري (@CwQlxE) October 20, 2020

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