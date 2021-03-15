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هذا مصير الفنان العراقي جلال الزين بعد انتحار زوجته بإطلاق النار على نفسها!

كتب وطن
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قضت محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، ببراءة الفنان العراقي جلال الزين من التهم الموجهة إليه، بشأن انتحار زوجته.

ولم تثبت التحقيقات ضلوع جلال الزين بالحادثة. وقال مصدر قضائي إنّ ”الأدلة لم تكن كافية، لإدانة الزين“، مشيرً: إلى أن ”تنفيذ القرار سيتم بعد تنفيذ الإجراءات الروتينية“.

تفاصيل انتحار زوجة جلال الزين

وفي 2020، أقدمت زوجة الفنان العراقي جلال الزين على داخل منزلهم في حي المنصور بالعاصمة بغداد.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن زوجة الفنان جلال الزين وتدعى نور كاظم أطلقت النار على نفسها بواسطة بندقية كلاشنكوف .

كما تبين أن الرصاصة أصابت منطقة الصدر في جسد زوجة الفنان العراقي.

زواج عرفي وليس شرعي!

وفي حينه، ذكرت صحف أخرى أن زواج الفنان بالفتاة عرفياً وليس شرعياً، وتم ضبط السلاح مع ظرف فارغ واحد.

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كما ونشر ناشطون فيديو من داخل الغرفة التي انتحرت فيها زوجة الفنان العراقي، ويظهر اختراق الحائط، ودماء الزوجة على الأرض .

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