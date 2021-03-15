موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا والقنوات الناقلة في إياب دوري الأبطال

في ليلة ستحمل في طيتها الكثير من المفاجئات. بين فريق ريال مدريد الإسباني الوحيد، أمام منافسه الإيطالي أتالانتا الإيطالي.

في مباراة ستكون صعبة سيشهدها لقاء الإياب من دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا. من حسم الفريق الفائز إلى الدور الربع النهائي من البطولة.

موعد المباراة

ويحل هذه المرة فريق أتالانتا الإيطالي ضيفاً على ملعب ” الفريدو دي ستيفانو”. معقل منافسه الإسباني فريق ريال مدريد الإسباني. في مباراة الإياب بين الفريقين.

والتي ستقام مساء يوم الثلاثاء. حيث ستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر والبحرين. والكويت. وعمان. واليمن. والعراق.

كما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن. وليبيا. والسودان كما ستكون عند الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة

كما وستبث المواجهة الصعبة والقوية بين كلا الفريقين. عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث. لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2020-2021م.

وستنقل مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

وكذلك عبر قناة “beIN Sports HD 4” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر حسب جدول المعلقين في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية. سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي على لقاء فريق ريال مدريد الإسباني أمام منافسه المستضيف أتالاتنا الإيطالي. في مواجهة تحمل القوة والإثارة التي يحافظ عليها كلا الفريقين في منافسات الدوري المحلي.

📣🇳🇱 داني ماكيلي سيتولى تحكيم مباراتنا في دوري الأبطال للغد ضد أتالانتا! #UCL pic.twitter.com/BZSGmMoNWM — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 15, 2021

تشكيلة فريق ريال مدريد

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الإسباني زيدان على التشكيلة الأساسية أما فريق أتالاتنا الإيطالي. في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

كما سيكون في مركز خط الدفاع سيكون كلاً من: الفنرسي فيرلاند ميندي. والإسباني ناتشو . والفرنسي رافاييل فاران. إلى جانب الإسباني لوكاس فاسكيز. وقائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس.

#زيدان: "سنبدأ من الصفر. لعبنا مباراة الذهاب لكننا نعلم ان مباراة الإياب ستكون صعبة. لم نحقق أي شيء بعد وعلينا ان نظهر صلابتنا مرة أخرى للتأهل للدور المقبل. نريد تقديم مباراة كبيرة، ولكن دون التفكير في ميزة مباراة الذهاب".#UCL pic.twitter.com/UDM1G1FBI1 — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 15, 2021

وفي خط الوسط، الكرواتي لوكا مودريتش. والبرازيلي كاسيميرو. إلى جانب الألماني توني كروس. ومارسيلو. بالإضافة إلى اللاعب الفرنسي ميندي.

بينما سيأتي في هجوم الفريق كلاً من: البرازيلي فينيسيوس جونيور. والإسباني ماركو أسينسيو. إلى جانب البرازيلي كريم بنزيما.

غياب هازارد

بينما سيغيب مرة أخرى النجم البلجيكي إيدين هازارد. نتيجة عودة الإصابة مجدداً له. بعد مشاركة اللاعب لوقت قصير مع فريق ريال مدريد ضد فريق إلتشي.

والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف وحيد. ليحتل مركز الوصيف خلف المتصدر أتلتيكو مدريد. في ترتيب الدوري الإسباني.

تشكيلة فريق أتالانتا

وسيلعب مدرب فريق أتالانتا الإيطالي “جيان جاسبريني” 63 عاماً بتشكيلة أساسية في مباراته أمام المنافس القوي ريال مدريد الإسباني، حيث سيلعب في حراسه مرمى الفريق الإيطالي ماركو سبورتيلو.

في مركز خط الدفاع سيأتي كلاً من: اللاعب البرازيلي رافائيل تولوي، والسويسري بيرات ديمسيتي، والأرجنتيني خوسيه لويس بالومينو، بالإضافة إلى إشراك اللاعب الأرجنتنيني خوسيه لويس بالومينو.

بينما سيلعب في خط الوسط، كلاً من: السويسري ريمو فريلير، واللاعب الهولندي مارتن دي رون، والألماني روبن جوسينس.

كما سيكون في خط هجوم الفريق، سيكون كلاً من: اللاب الأرجنتيني أليخاندرو جومير، والسلوفاكي جوسيب إيليشيش، كذلك إشراك اللاعب الكولومبي لويس مورييل.

نتيجة مباراة الذهاب

كما ونجح لاعب الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي 25 عاماً، من تحقيق الفوز على الفريق المستضيف أتالانتا الإيطالي. في مواجهة دور الذهاب ال 16 من دوري أبطال أوروبا.

في مباراة شهدت الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللقاء، لفريق الضيف لفريق ” الملكي” الإسباني مع العقم التهديفي له في شباك الخصم. الذي نجح خط دفاعه من الصمود طيلة المباراة. بفوز فريق ريال مدريد الإسباني. بهدف نظيف دون رد.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 63 نقطة. مع عودة فريق ريال مدريد إلى ثاني ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بعد تحقيقه الفوز على إلتشي بهدفين مقابل هدف وحيد.

اشتداد المنافسة بين الريال وبرشلونة

كما جاء في المركز الثالث وبفارق هجف وحيد عن ريال مدريد يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق أوساسونا بهدفين نظيفين ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 56 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدف نظيف على فريق ريال بتيس. برصيده عند 51 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق برصيد ريال بتيس 42 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق فياريال 40 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق غرناطة برصيد 36 نقطة.

كما وجاء فريق ليفانتي فق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فياريال. وفي المركز العاشر يحتل سليتا فيغو بنفس النقاط مع فريق بلباو برصيد 34 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب فريق الضيف أتالانتا

كما ويحتل فريق أتالانتا الإيطالي في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي ” الكاتشيو” برصيد 52 نقطة. بفارق عن حامل اللقب السابق يوفنتوس.

الذي يحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة. وكذلك بفارق عن الفريق المتصدر الانتر ميلان المتربع على الصدارة برصيد 65 نقطة.

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