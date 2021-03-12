برنامج مقالب رامز جلال لموسم رمضان 2021 يتداول انه يحمل اسم رامز مريض نفسي
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مطرب مصري يورّط رامز جلال وإدارة mbc تتدخل .. فما الذي كشفه قبل موسم رمضان!

كتب وطن
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فجر مطرب المھرجانات المصري علي قدورة أزمة دفعت إدارة قنوات mbc الى الرد عليه وكشف حقيقة ما نشره عن مشاركته في برنامج مقالب رامز جلال في رمضان المقبل.

وخلال الفترة الأخيرة تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بوستر برنامج الفنان المصري رامز جلال، بعنوان “رامز مريض نفسي” والمنتظر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

لا یوجد برنامج مقالب باسم “رامز مریض نفسي”

وقالت mbc في بیان لھا: لا یوجد برنامج مقالب باسم “رامز مریض نفسي، ووصف كلمات مطرب المھرجانات علي قدورة بأنھا غیر صحیحة ولا تخرج عن كونھا “هزار” ومجرد كلام هزلي ضاحك؛ بھدف لفت الأنظار وركوب التریند، خصوصاً أن برنامج رامز جلال یتصدر اهتمام المشاهدین في كل أنحاء الوطن العربي.

ضیوف برنامج رامز یحصلون على حقوقھم المادیة

ولفتت إلى أن جمیع ضیوف برنامج رامز جلال، والذي یعرض في موسم رمضان یحصلون على كامل حقوقھم المادیة. بخلاف الاتفاق المبرم دائماً مع ضیوف برنامج المقالب على عدم نشر أي كوالیس أو تفاصیل تخص البرنامج. بعد التصویر إلى أن تعرض الحلقات في رمضان، إلى جانب الحصول على موافقة صریحة من الضیوف بشأن إذاعة الحلقات بدون اعتراض.

ولا یزال القائمون على برنامج رامز الذي یعرض سنویاً في شھر رمضان یتكتمون على كل التفاصیل الخاصة به وبمحتواه.

من جانبه، قال مصدر في قناة mbc ،في تصریحات صحافیة إن “هذا الملصق مزیف ولیس حقیقیا، وبالطبع لیس الملصق الرسمي للبرنامج الذي من المقرر عرضه خلال شھر رمضان المقبل”.

علي قدورة يكشف ويتراجع

وكان علي قدورة كشف الأربعاء عن مشاركته ببرنامج رامز جلال الجدید في رمضان 2021.

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وأكد أن البرنامج یحمل اسم “رامز مریض نفسي” وأنه طالب بعدم إذاعة الحلقة الخاصة به.

وقال إن “رامز جلال استضاف عددا كبیرا من نجوم المھرجانات. مؤكدا أنه علم بعد عودته أن إدارة البرنامج منحت البعض مكافآت مالیة، بینما ھو قام بالتصویر مجانا”.

وتراجع  علي قدورة، الخمیس، عن تصریحاته السابقة بشأن مشاركته في برنامج رامز جلال الجدید، كاشفا أنه طلب عدم إذاعة الحلقة الخاصة به.

وقال قدورة عبر بث مباشر من خلال حسابه الرسمي بفیسبوك: “بالنسبة للایف بخصوص مشاركتي ببرنامج (رامز مجنون رسمي)، أنا كنت بھزر”.

وأضاف “أنا أصلا یا جماعة مشاركتش وكنت بھزر بجد، وكل الناس عارفة إني بھزر”.

أولى ضحايا رامز جلال

وسبق أن أثارت الممثلة المصرية نرمين الفقي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسابيع، بعدما أوحت للجمهور أنها أولى  رامز جلال.

جاء ذلك بعدما نشرت نرمين الفقي صورة لها عبر “انستجرام” ظهرت فيها مع رامز جلال وهي تشير بإصبعيها بعلامة النصر.

كما تدل ملامح وجه نرمين على أنها تعرضت لمقلب كبير. بينما كان رامز يضحك ضحكته المعتادة بعد اصطياد ضحايا برامج المقالب التي يقدمها.

شربت المقلب!

كما علقت نرمين على الصورة قائلة: ” مقلب رامز.. وأنا شربت المقلب”.

واعتقد الجمهور أن الصورة من كواليس برنامج المقالب الرمضاني الذي يعده الفنان رامز جلال للعرض في رمضان القادم.

وما زاد التعقيد أن نرمين الفقي لم تكشف أي تفاصيل  حول الصورة.

المقلب مُفبرك

وانهالت على صورة نرمين فقي، واتهمها المتابعون بكشف  المقلب.

ورجحوا أن يقوم زملائها بمهاتفتها ليحصلوا منها على تفاصيل برنامج  جلال في رمضان 2021.

حقيقة الصورة

وبالبحث عن حقيقة الصورة، تبين أنها من كواليس برنامج “رامز بيلعب بالنار” الذي تم تصويره في المغرب وعرضه قبل 5 سنوات.

وخلال حلقة نرمين الفقي، تعاون الفنان إدوارد مع رامز جلال في إقناعها بالمقلب.

ويتواجد إدوارد إلى جوار نرمين للسيطرة عليها وتخفيف حدة الصدمة التي تبدأ مع اشتعال النيران في الغرفة.

وفي سياق آخر، خضع رامز جلال الفترة الماضية للمحاكمة بتهمة سرقة فكرة أحد برامجه للمقالب.

حيث ادّعت الكاتبة هيام سليم أنه سرق منها الفكرة بعدما عرضتها عليه وفوجئت بأن البرنامج تم تنفيذه بالفعل بدون الرجوع إليها، لكن المحكمة برّأت رامز من تهمة .

كذلك استأنف رامز جلال تصوير فيلمه الجديد “هيكل عظمي” الذي تشاركه في بطولته غادة عادل.

الجدير بالذكر أن رامز جلال اشتهر بتقديمه لبرامج المقالب في شهر رمضان. وكان آخرها “رامز مجنون رسمي” في رمضان الماضي.

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