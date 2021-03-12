سباح مصري هرب إلى إيطاليا من أجل دخول موسوعة غينيس!

في أخر تدريب قاسي، من المقرر أن يخوض السباح المصري سيد الباروكي في نهر النيل في دولة مصر. استعدادا لتحطيم جديد والدخول في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.

ليكون أول لاعب عربي وأفريقي في العالم. في عبور قناة المانش الفاصلة بين دولة فرنسا وبريطانيا في المحيط الأطلسي. في ال 30 من شهر يونيو/ حزيران القادم.

التدريب الأخير

وقال السباح المصري سيد الباروكي في حوار مع صحيفة اليوم السابع المصرية، “إنني سأقوم بالجري في التدريب الأخير لمسافة طويلة لعبور قناة المنافس. والتي ستكون يوم الجمعة القادمة”.

وكما بين السباح الباروكي، إنه سيجري لمسافة في نهر النيل. حيث ستبدأ من النادي الأهلي المصري بالجزيرة في مياه النيل، وصولاً إلى جزيرة الوراق. حيث تبلع المسافة ما يقارب 30 كيلو من مياه البحر لصعوبة السباحة في نهر النيل.

قفزة الدولفين

وأردف السباح المصري، قائلاً: ” سأكون أول سباح عربي في العالم. الذي سيدخل موسوعة “غينيس” لأعلى قفزة من الماء “قفزة الدولفين”، بعد تحقيق رقمين في موسوعة الأرقام القياسية، بالخروج من أسفل الماء لارتفاع 2 متر و5 سنتيمترات”.

مضيفاً: ” أسعى لعبور المانش والذي يبلغ طوله 32 كم. باستخدام الزعانف في ال 30 من شهر يونيو/ حزيزان من العام 2021م”.

بحر المانش

كما بحر المانش الفاصل بين فرنسا وبريطانيا. وهو جزء من المحيط الأطلسي، كما أنه يربط بحر الشمال بالمحيط الأطلسي. يبلغ طوله حوالي 563 كم. بينما يبلغ عرضه نحو 240 كم و34 كم عند مضيق دوفر الفرنسي الضيق.

رياضة الزعانف

وتعتمد هذه السباحة على الزعانف. وكذلك المرونة الوسط والفخذين والقدمين، ما يتطلب كفاءة عالية من السباح، ليستطيع السباحة لأكثر من 32 كليو مترا. من أجل عبور بحر المانش في شمال أفريقيا.

كما ويخوض التدريب من أجل تحطيم الرقم القياسي العالمي الجديد في موسوعة “غينيس”. تحت تدريب السباح المصري العالمي خالد شلبي السابق. والذي نجح في خوض تلك التجربة في عبور المانش عام 1983م. بذراع واحدة ولمسافة 32 كم.

واستمرت تلك التجربة كأول مصري من الزمن 16 ساعة و20 دقيقة متواصلة. والتي لم ينجح أحد في خوضها منذ ذلك الوقت إلى الآن. ليكون تلميذه سيد الباروكي مستعداً لخوضها هذا العام.

حياته الشخصية

وقد ولد السباح المصري سيد الباروكي 27 عاماً، في محافظة الإسماعيلية المصرية يعيش في أسرة بسيطة الحال. حيث أنه يمارس السباحة منذ صغره في سن 12 عاماً.

كما بدأ التعليم على يد والده في ممارسة السباحة الذي كان يعمل ضابطاً بحرياً. لينتقل بعدها إلى عدد من المدراس من أجل تنمية موهبته. وصولاً إلى تحطيم الأرقام القياسية في عالم رياضة السباحة. مع منتخب بلاده في رياضة السباحة بالزعانف.

الهجرة إلى إيطاليا

وهاجر اللاعب المصري الباروكي إلى دولة إيطاليا من أجل تحطيم أحلامه. وسط التجاهل الذي عانى منه اللاعب داخل مصر من المسؤولين المشرفين على تلك الرياضة. عام 2012م. في مشاركته في المسابقات الدولية واستبعاده دون إبداء أي أسباب في ذلك. فكان خياري الهجرة.

الإنجازات والألقاب

كما وحطم السباح المصري الباروكي. في وقت سابق داخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية العالمية. تمثلت في القفز من أسفل المياه بعمق 4 أمتار لأعلى مسافة فوق سطح الماء الذي بلغ طولها 2.5سم. وتم تسجيل ذلك داخل الموسوعة العالمية.

السباح العالمي سيد باروكي خلال تدريباته للإستعداد لعبور المانش 2021 لاول مره بزعانف المونو ..☑️🏊#حلم_المانش #سيد_باروكي pic.twitter.com/0pe22ejpiy — baroky (@baroky2) September 23, 2020

كما وشارك في العديد من المسابقات الدولية مع منتخب بلاده مصر قبل الهجرة إلى إيطاليا في بطولة العالم في محافظة الإسكندرية في مصر.

وتوج بالمركز الخامس في تلك البطولة. كما وحصل على المركز السابع في كأس العالم للأندية عام 2006م. التي أقيمت في محافظة الغردقة في دولة مصر. إلى جانب حصوله على لقب الثاني كأفضل سباح مصري في عام 2020م.

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