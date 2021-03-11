امتثلت المغرب لأوامر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأصدرت محكمة النقض المغربية، قراراً يقضي بترحيل المعارض السعودي الدكتور أسامة الحسني إلى السعودية.

محكمة النقض المغربية

وقال حساب “معتقلي الرأي” على تويتر، وفق ما رصدت “وطن”: “محكمة النقض بالمغرب تصدر قراراً بترحيل. الدكتور أسامة الحسني إلى السعودية”.

🔴 عاجل

محكمة النقض بالمغرب تُصدر قراراً بترحيل الدكتور أسامة الحسني إلى السعودية.#لاترحلوا_اسامة_الحسني#DontDeportOsamaAlHasani pic.twitter.com/hrO0ehZzPM — معتقلي الرأي (@m3takl) March 10, 2021

وأطلق الحساب السعودي، مناشدة عاجلة إلى ملك المغرب محمد السادس من أجل التدخل بشكل شخص. لإبطال قرار المحكمة بترحيل الدكتور أسامة الحسني إلى السعودية.

وقال الحساب: “ندعو جميع المعنيين ووسائل الإعلام العربية والمحلية لإيصال رسالتنا هذه قبل فوات الأوان”.

🔴 هذه مناشدة عاجلة إلى ملك المغرب من أجل التدخل بشكل شخصي لإبطال قرار المحكمة بترحيل الدكتور أسامة الحسني إلى السعودية.

ندعو جميع المعنيين ووسائل الإعلام العربية والمحلية لإيصال رسالتنا هذه قبل فوات الأوان.#لاترحلوا_اسامة_الحسني#DontDeportOsamaAlHasani pic.twitter.com/tIiCGJZPg1 — معتقلي الرأي (@m3takl) March 10, 2021

وأضاف: “لا يزال أمام حكومة المغرب متسعٌ من الوقت لتثبت للعالم بأسره تراجعها عن التورط في التعامل. المشين مع السلطات السعودية”.

وتابع: “قرار تسليم الدكتور أسامة الحسني معناه ببساطة تسليمه للموت .. وليس اغتيال خاشقجي ببعيد!”.

🔴 لا يزال أمام حكومة المغرب متسعٌ من الوقت لتثبت للعالم بأسره تراجعها عن التورط في التعامل المشين مع السلطات السعودية، فقرار تسليم الدكتور أسامة الحسني معناه ببساطة تسليمه للموت .. وليس اغتيال خاشقجي ببعيد!#لاترحلوا_اسامة_الحسني#DontDeportOsamaAlHasani — معتقلي الرأي (@m3takl) March 10, 2021

محامية أسامة الحسني

ونقل الحساب السعودي، عن محاية الحسني قولها: “قرار تسليم الحسني للسعودية مخيب للآمال، ويعد انتهاكاً. لالتزام المغرب باتفاقية مناهضة التعذيب. والتي تستلزم عدم تسليم أي شخص لأي دولة من المرجح أن تعرضه للتعذيب”.

🔴 عاجل

محامية د. أسامة الحسني:

قرار تسليم الحسني للسعودية مخيب للآمال، ويعدّ انتهاكاً لالتزام المغرب باتفاقية مناهضة التعذيب والتي تستلزم عدم تسليم أي شخص لأي دولة من المرجح أن تعرضه للتعذيب.#لاترحلوا_اسامة_الحسني#DontDeportOsamaAlHasani — معتقلي الرأي (@m3takl) March 10, 2021

وأضافت: “لم يسمح للدكتور الحسني بحضور جلسة المحاكمة التي صدر فيها قرار ترحيله للسعودية، ولم يسمح. له بالتواصل معي إلا مرة واحدة. حيث اجتمعت به مدة لنصف ساعة دقيقة بُعيد اعتقاله الشهر الماضي”.

🔴 عاجل

محامية د. أسامة الحسني:

(لم يُسمح للدكتور الحسني بحضور جلسة المحاكمة التي صدر فيها قرار ترحيله للسعودية، ولم يسمح له بالتواصل معي إلا مرة واحدة، حيث اجتمعت به مدة لنصف ساعة دقيقة بُعيد اعتقاله الشهر الماضي).#لاترحلوا_اسامة_الحسني pic.twitter.com/WlFGzSCaeS — معتقلي الرأي (@m3takl) March 11, 2021

المغرب والسعودية مسؤولتان عن حياته

وأكد الحساب السعودي، أن الحكومة المغربية والقضاء هناك، والسلطات السعودية هم من يتحمل المسؤولية. القانونية بشكل تام عن حياة وسلامة الدكتور أسامة الحسني.

وأضاف: “نريد لهذه الرسالة أن تصل إلى جميع وسائل الإعلام العربية والدولية، والحقوقيين في كل مكان”.

🔴 هام للغاية

الحكومة المغربية والقضاء هناك، والسلطات السعودية هُم من يتحمل المسؤولية القانونية بشكل تام عن حياة وسلامة الدكتور أسامة الحسني.

نريد لهذه الرسالة أن تصل إلى جميع وسائل الإعلام العربية والدولية، والحقوقيين في كل مكان.#لاترحلوا_اسامة_الحسني#DontDeportOsamaAlHasani — معتقلي الرأي (@m3takl) March 10, 2021

وأكمل: “من اغتال خاشقجي، من عذّب علي العمري وعائدة الغامدي وآخرين، من أخفى قسرياً عبدالرحمن السدحان. وتركي الجاسر وسليمان الدويش. لن يتوانى عن فعل شيء مماثل للدكتور أسامة الحسني”.

من اغتال خاشقجي،

من عذّب علي العمري وعائدة الغامدي وآخرين،

من أخفى قسرياً عبدالرحمن السدحان وتركي الجاسر وسليمان الدويش،

لن يتوانى عن فعل شيء مماثل لـ د. أسامة الحسني.#لاترحلوا_اسامة_الحسني#DontDeportOsamaAlHasani — معتقلي الرأي (@m3takl) March 10, 2021

الاتفاق الأمني

واستطرد: “استغلت حكومتا المغرب والسعودية ما يعرف باسم “الاتفاق الأمني” من أجل التواطؤ لإصدار قرار ترحيل. الدكتور أسامة الحسني للمملكة. وهو شخص بريء وبعيد كل البُعد عن أي نشاط يُهدد أمن بلده السعودية”.

استغلت حكومتا المغرب والسعودية ما يُُعرف باسم "الاتفاق الأمني" من أجل التواطؤ لإصدار قرار ترحيل الدكتور أسامة الحسني للمملكة، وهو شخص بريء وبعيد كل البُعد عن أي نشاط يُهدد أمن بلده السعودية.

لأجل ذلك نقول:#لاترحلوا_اسامة_الحسني#DontDeportOsamaAlHasani — معتقلي الرأي (@m3takl) March 10, 2021

واستكمل: “أسامة الحسني بريء، أسامة الحسني غير مجرم، وهل ملاحقة الأبرياء أمر جديد على السلطات؟!. الجواب ببساطة في الحائر وذهبان وبقية السجون التي تزخر بمعتقلي الرأي الأبرياء”.

أسامة الحسني بريء،

أسامة الحسني غير مجرم،

وهل ملاحقة الأبرياء أمر جديد على السلطات؟!

الجواب ببساطة في الحائر وذهبان وبقية السجون التي تزخر بمعتقلي الرأي الأبرياء.#لاترحلوا_اسامة_الحسني#DontDeportOsamaAlHasani pic.twitter.com/yeOqecr3Kh — معتقلي الرأي (@m3takl) March 10, 2021

كما قال الحساب السعودي: “الدكتور أسامة الحسني دخل المغرب بجنسيته الأسترالية وكل هدفه رؤية طفله المولود حديثاً.

وأضاف: “بالمقابل الحكومة المغربية اختارت أن تتواطأ مع السلطات السعودية وتقوم باتخاذ قرار بتسليمه وهو بريء. تراجعي يا حكومة المغرب قبل أن يلتصق باسمكِ جريمة حقوقية كبرى”.

الدكتور أسامة الحسني دخل المغرب بجنسيته الأسترالية وكل هدفه رؤية طفله المولود حديثاً. بالمقابل الحكومة المغربية اختارت أن تتواطأ مع السلطات السعودية وتقوم باتخاذ قرار بتسليمه وهو بريء.

تراجعي يا حكومة المغرب قبل أن يلتصق باسمكِ جريمة حقوقية كبرى.#لاترحلوا_اسامة_الحسني — معتقلي الرأي (@m3takl) March 10, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وناشطون صورة من القرار الذي أصدرته محكمة النقض المغربية. مؤكدين على عدم شرعية أو إنسانية هذا القرار.

قرار المحكمة المغربية بتسليم الدكتور #أسامة_الحسني إلى السعودية قرار خاطئ وتعريض حياته للخطر! القضاء السعودي غير مستقل وغير نزيه، وعلى السلطات الاسترالية عدم التواطؤ في ذلك وعدم السماح للمغرب بتسليمه! pic.twitter.com/95jxbakbE8 — Yahya Assiri يحيى عسيري #NAAS (@abo1fares) March 10, 2021

زوجة أسامة الحسني

بدورها، قالت هناء الحسني، زوجة الدكتور السعودي، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “حقيقة أنه سيتم تسليمه. إلى المملكة العربية السعودية. تعني ببساطة أنه سيتعرض للتعذيب وربما أسوأ من ذلك. أشياء لا أريد التفكير فيها”.

حقيقة أنه سيتم تسليمه إلى المملكة العربية السعودية تعني ببساطة أنه سيتعرض للتعذيب وربما أسوأ من ذلك ، أشياء لا أريد التفكير فيها .#لاترحلو_أسامة_الحسني — هناء الحسني (@CheddadHana) March 11, 2021

وأضافت الحسني: “ما زلت آمل أن تحدث معجزة وما زلت على ثقة من أن هذا البلد لديه حكماء عادلون في السلطة. بقيادة ملك المغرب محمد السادس نصره الله لن يسمح بحدوث ذلك”.

ما زلت آمل أن تحدث معجزة وما زلت على ثقة من أن هذا البلد لديه حكماء عادلون في السلطة بقيادة ملك المغرب محمد السادس نصره الله لن يسمح بحدوث ذلك.#لاترحلو_أسامة_الحسني — هناء الحسني (@CheddadHana) March 11, 2021

وتابعت: ” قيل لي اليوم أنه يمكنني زيارة زوجي غدًا للمرة الأولى منذ اعتقاله، والآن يُقال لي أن هذه ربما تكون زيارتي. الأخيرة وربما لا قدر الله آخر مرة اراه فيها على قيد الحياة”.

واستكملت: “أكمل صغيري خمسة أشهر في اليوم الذي حكم فيه والده”.

قيل لي اليوم أنه يمكنني زيارة زوجي غدًا للمرة الأولى منذ اعتقاله ، والآن يُقال لي أن هذه ربما تكون زيارتي الأخيرة وربما لا قدر الله آخر مرة اراه فيها على قيد الحياة.

أكمل صغيري خمسة أشهر في اليوم الذي حكم فيه والده .#لاترحلوا_أسامة_الحسني — هناء الحسني (@CheddadHana) March 11, 2021

تفاصيل الاعتقال

الجدير ذكره، أن أسامة الحسني تعرض للحبس رغم أن دخوله للمغرب جاء بالجواز الاسترالي، حيث يحمل الرجل جنسية استرالية.

وتدخلت السفارة الاسترالية في الرباط من أجل الضغط على الحكومة لتخلي سبيل الحسني، إلا أن ذلك تم تجاهله وتم اعتقاله.

وحول الدكتور أسامة الحسني فهو شخصية اجتماعية ذات مكانة مرموقة، ويعمل تاجراً. وهو قارئ قرآن وعضو سابق. في هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز فرع شمال جدة.

كما أقام الحسني خلال السنوات الأخيرة في دولة بريطانيا، ولم يعرف عنه ضلوعه بأي نشاط معارض للعائلة المالكة السعودية.

وتقدمت عديد من الأوساط الحقوقية بمطالب لملك المغربي محمد السادس من أجل الأمر بإطلاق سراح الحسني. وعدم ترحيله على السعودية، لما في ذلك من خطر على مستقبله وحياته.

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