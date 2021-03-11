تطورات جديدة بقضية الدكتور أسامة الحسني المعتقل بالمغرب
تطورات جديدة بقضية الدكتور أسامة الحسني المعتقل بالمغرب
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محكمة مغربية تقضي بترحيل أسامة الحسني إلى السعودية ومحاميته تكشف التفاصيل

كتب وطن
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امتثلت المغرب لأوامر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأصدرت محكمة النقض المغربية، قراراً يقضي بترحيل المعارض السعودي أسامة الحسني إلى السعودية.

محكمة النقض المغربية

وقال حساب “معتقلي الرأي” على تويتر، وفق ما رصدت “وطن”: “محكمة النقض بالمغرب تصدر قراراً بترحيل. الدكتور أسامة الحسني إلى السعودية”.

وأطلق الحساب السعودي، مناشدة عاجلة إلى ملك المغرب محمد السادس من أجل التدخل بشكل شخص.  لإبطال المحكمة بترحيل الدكتور أسامة الحسني إلى السعودية.

وقال الحساب: “ندعو جميع المعنيين ووسائل الإعلام العربية والمحلية لإيصال رسالتنا هذه قبل فوات الأوان”.

وأضاف: “لا يزال أمام حكومة المغرب متسعٌ من الوقت لتثبت للعالم بأسره تراجعها عن التورط في التعامل. المشين مع السلطات السعودية”.

وتابع: “قرار تسليم الدكتور أسامة الحسني معناه ببساطة تسليمه للموت .. وليس اغتيال خاشقجي ببعيد!”.

محامية أسامة الحسني

ونقل الحساب السعودي، عن محاية الحسني قولها: “قرار تسليم الحسني للسعودية مخيب للآمال، ويعد انتهاكاً. لالتزام المغرب باتفاقية مناهضة التعذيب. والتي تستلزم عدم تسليم أي شخص لأي دولة من المرجح أن تعرضه للتعذيب”.

وأضافت: “لم يسمح للدكتور الحسني بحضور جلسة المحاكمة التي صدر فيها قرار ترحيله للسعودية، ولم يسمح. له بالتواصل معي إلا مرة واحدة. حيث اجتمعت به مدة لنصف ساعة دقيقة بُعيد اعتقاله الشهر الماضي”.

المغرب والسعودية مسؤولتان عن حياته

وأكد الحساب السعودي، أن الحكومة المغربية والقضاء هناك، والسلطات السعودية هم من يتحمل المسؤولية. القانونية بشكل تام عن حياة وسلامة الدكتور أسامة الحسني.

وأضاف: “نريد لهذه أن تصل إلى جميع وسائل الإعلام العربية والدولية، والحقوقيين في كل مكان”.

وأكمل: “من اغتال خاشقجي، من عذّب علي العمري وعائدة الغامدي وآخرين، من أخفى قسرياً عبدالرحمن السدحان. وتركي الجاسر وسليمان الدويش. لن يتوانى عن فعل شيء مماثل للدكتور أسامة الحسني”.

الاتفاق الأمني

واستطرد: “استغلت حكومتا المغرب والسعودية ما يعرف باسم “الاتفاق الأمني” من أجل التواطؤ لإصدار قرار ترحيل. الدكتور أسامة الحسني للمملكة. وهو شخص بريء وبعيد كل البُعد عن أي نشاط يُهدد أمن بلده السعودية”.

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واستكمل: “أسامة الحسني بريء، أسامة الحسني غير مجرم، وهل ملاحقة الأبرياء أمر جديد على السلطات؟!. الجواب ببساطة في الحائر وذهبان وبقية السجون التي تزخر بمعتقلي الرأي الأبرياء”.

كما قال الحساب السعودي: “الدكتور أسامة الحسني دخل المغرب بجنسيته الأسترالية وكل هدفه رؤية طفله المولود حديثاً.

وأضاف: “بالمقابل الحكومة المغربية اختارت أن تتواطأ مع السلطات السعودية وتقوم باتخاذ قرار بتسليمه وهو بريء. تراجعي يا حكومة المغرب قبل أن يلتصق باسمكِ جريمة حقوقية كبرى”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وناشطون صورة من القرار الذي أصدرته محكمة النقض المغربية. مؤكدين على عدم شرعية أو إنسانية هذا القرار.

زوجة أسامة الحسني

بدورها، قالت هناء الحسني، زوجة الدكتور السعودي، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “حقيقة أنه سيتم تسليمه. إلى المملكة العربية السعودية. تعني ببساطة أنه سيتعرض للتعذيب وربما أسوأ من ذلك. أشياء لا أريد التفكير فيها”.

وأضافت الحسني: “ما زلت آمل أن تحدث معجزة وما زلت على ثقة من أن هذا البلد لديه حكماء عادلون في السلطة. بقيادة ملك المغرب محمد السادس نصره الله لن يسمح بحدوث ذلك”.

وتابعت: ” قيل لي اليوم أنه يمكنني زيارة زوجي غدًا للمرة الأولى منذ اعتقاله، والآن يُقال لي أن هذه ربما تكون زيارتي. الأخيرة وربما لا قدر الله آخر مرة اراه فيها على قيد الحياة”.

واستكملت: “أكمل صغيري خمسة أشهر في اليوم الذي حكم فيه والده”.

تفاصيل الاعتقال

الجدير ذكره، أن أسامة الحسني تعرض للحبس رغم أن دخوله للمغرب جاء بالجواز الاسترالي، حيث يحمل الرجل جنسية استرالية.

وتدخلت السفارة الاسترالية في الرباط من أجل الضغط على الحكومة لتخلي سبيل الحسني، إلا أن ذلك تم تجاهله وتم اعتقاله.

وحول الدكتور أسامة الحسني فهو شخصية اجتماعية ذات مكانة مرموقة، ويعمل تاجراً. وهو قارئ قرآن وعضو سابق. في هيئة التدريس بجامعة فرع شمال جدة.

كما أقام الحسني خلال السنوات الأخيرة في دولة بريطانيا، ولم يعرف عنه ضلوعه بأي نشاط معارض للعائلة المالكة السعودية.

وتقدمت عديد من الأوساط الحقوقية بمطالب لملك محمد السادس من أجل الأمر بإطلاق سراح الحسني. وعدم ترحيله على السعودية، لما في ذلك من خطر على مستقبله وحياته.

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