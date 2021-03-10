في رد فلسطيني عملي على خيانة الإمارات وتطبيعها مع الكيان المحتل، استخدمت السلطة الفلسطينية حقها بالفيتو في منع انضمام الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط.

وفي هذا السياق نقلت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء، عن مسؤول فلسطيني، قوله إن منتدى غاز شرق المتوسط رفض في اجتماعه. على مستوى وزراء الطاقة أمس، الثلاثاء، طلب انضمام الإمارات إلى عضوية المنتدى.

المسؤول الفلسطيني الذي رفض الكشف عن هويته، قال في تصريحات للوكالة اليوم، الأربعاء، إن فلسطين “استخدمت حقها بالفيتو. باعتبارها عضوا مؤسسا في منتدى غاز شرق المتوسط، ورفضت طلب انضمام الإمارات إليه”.

ومنتدى غاز شرق المتوسط يضم كلا من مصر وفلسطين والأردن واليونان وإيطاليا وقبرص الرومية وإسرائيل، باعتبارها دولا مؤسسة للمنتدى.

هذا ووافق وزراء الدول الأعضاء المؤسسين، على طلب انضمام فرنسا عضوا ثامنا، والولايات المتحدة بصفة مراقب.

وحاء ذلك وفق بيان صدر عن وزارة البترول المصرية بعد الاجتماع، الثلاثاء. فيما لم يشر بيان الوزارة المصرية إلى رفض طلب الإمارات.

إلى ذلك أوردت قناة “كان” العبرية، بقوت سابق اليوم أن الجانب الفلسطيني رفض انضمام الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسط.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، أعلن في 24 سبتمبر الماضي، أن تل أبيب اقترحت انضمام الإمارات إلى المنتدى.

ووقعت إسرائيل والإمارات العديد من الاتفاقيات في مجال الطاقة، بما في ذلك التعاون في نقل الغاز إلى أوروبا.

ويشار إلى أن اتفاقيات الطاقة بين تل أبيب وأبوظبي جزء من عشرات الاتفاقيات بين الجانبين، عقب اتفاق التطبيع الأخير الذي. فجر موجة غضب عربية وصدم السلطة الفلسطينية بشكل خاص.

من جانبه علق المغرد الشهير “بوغانم” على الأمر وسخر من الإمارات بعد الضربة التي وجهتها لها فلسطين. بالقول:”السلطة الفلسطينية جابت العيد في الامارات واستخدمت حق الفيتو في منعها من المشاركة كعضو في غاز شرق المتوسط.”

السلطه الفلسطينيه ..

جابت العيد في الامارات

واستخدمت حق الفيتو في منعها من المشاركه .. كعضو في غاز شرق المياه المتوسط .. احلى انتقام .. 😅😅

دخت من الضحك .. 😅😅 — بوغانم (@abughanim73) March 10, 2021

وتابع ساخرا:”احلى انتقام.. دخت من الضحك.”

نتنياهو في الإمارات

هذا وأفاد موقع راديو إسرائيل “مكان” بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سوف يزور الإمارات يوم غد الخميس.

وذلك في أول زيارة معلنة بعد توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في احتفال في واشنطن منتصف سبتمبر الماضي.

وفي هذا السياق قالت الهيئة في تغريدة لها على “تويتر”، إنه بعد سلسة من التأجيلات، قرر نتنياهو زيارة دولة الإمارات، غدا الخميس. قبل الانتخابات الإسرائيلية بعشرة أيام.

​وكان الموقع الإلكتروني “واللا” نقل، بداية الشهر الجاري، عن مصادر إسرائيلية رفيعة، تأكيدها أنه تجري اتصالات في الأيام الأخيرة. في محاولة لتحديد موعد لزيارة نتنياهو لكل من أبو ظبي والمنامة، والتي سيحاول استغلالها في دعايته الانتخابية.

وأشار الموقع إلى أن هذه المرة الرابعة التي يحاول فيها نتنياهو ترتيب زيارة إلى منطقة الخليج.

إذ من المتوقع أن تكون زيارته تلك لكل من الإمارات والبحرين بمثابة الحدث الأهم في دعايته الانتخابية.

في الوقت الذي أوضح مسؤولون إماراتيون أن مثل هذه الزيارة ستكون بمثابة تدخل في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية.

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