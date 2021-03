تصدرت مواطنة سعودية تدعى نوف السويط، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقتلها بظروف غامضة على يد زوجها، بحسب رواية النشطاء.

وكانت البداية بتداول محادثة جاء فيها أن نوف السويطي مُعلمة في حفر الباطن ولديها أربعة أطفال. قتلت على يد زوجها الذي استدرجها بحجة التفاهم معها إلى منطقة خالية في البر بالقرب من الحدود.

وذكرت المحادثة أن زوج نوف السويط قام بطعنها في البداية، ثم أطلق عليها النار من سلاح رشاش، ودهس جثتها أربع مرات قبل أن يغادر موقع الجريمة.

وأشارت المحادثة إلى أن زوج نوف السويط قام بتسليم نفسه إلى الشرطة ومعه تقرير طبي يثبت أنه مريض نفسياً، ما يعني أنه كان يترصد لها وينوي قتلها، بحسب صاحب المحادثة.

#نوف_السويط WTF is wrong with u ppl stop killing women this is unreasonable every day a new crime against women he wasn’t mentally ill but he planned all this to kill her is this security and safety u are talking about we want justice for nouf the killer must be killed!! pic.twitter.com/sVAwNArPEo

— GHALA (@Gsufairan) March 5, 2021