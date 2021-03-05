استدرجها وأطلق عليها النار من رشاش ودهس جثتها 4 مرات .. قتل نوف السويط على يد زوجها يهز السعودية

تصدرت مواطنة سعودية تدعى نوف السويط، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقتلها بظروف غامضة على يد زوجها، بحسب رواية النشطاء.

استدرجها إلى البر

وكانت البداية بتداول محادثة جاء فيها أن نوف السويطي مُعلمة في حفر الباطن ولديها أربعة أطفال. قتلت على يد زوجها الذي استدرجها بحجة التفاهم معها إلى منطقة خالية في البر بالقرب من الحدود.

وذكرت المحادثة أن زوج نوف السويط قام بطعنها في البداية، ثم أطلق عليها النار من سلاح رشاش، ودهس جثتها أربع مرات قبل أن يغادر موقع الجريمة.

وأشارت المحادثة إلى أن زوج نوف السويط قام بتسليم نفسه إلى الشرطة ومعه تقرير طبي يثبت أنه مريض نفسياً، ما يعني أنه كان يترصد لها وينوي قتلها، بحسب صاحب المحادثة.

#نوف_السويط WTF is wrong with u ppl stop killing women this is unreasonable every day a new crime against women he wasn’t mentally ill but he planned all this to kill her is this security and safety u are talking about we want justice for nouf the killer must be killed!! pic.twitter.com/sVAwNArPEo — GHALA (@Gsufairan) March 5, 2021

نوف السويط

وتصدر هاشتاج #نوف_السويط التريند الأول في السعودية عبر تطبيق “تويتر”، عبر خلاله المغردون عن استنكارهم عدم محاسبة القاتل، فكتب أحدهم: ” بيصير حر بس الله اعد له عذاباً عظيماً وخالد مخلد بالنار تعرفون ايش معنى عظيماً عند الله”.

بيصير حر بس الله اعد له عذاباً عضيماً وخالد مخلد بالنار تعرفون ايش معنى عضيماً عند الله ! #نوف_السويط pic.twitter.com/evt6nSN1gY — لو (@iivx100) March 5, 2021

وعلقت أخرى: “حسبي الله ونعم الوكيل، وين عايشين احنا؟ مو عايشين في غابة، الدولة راح تاخذ حقها منه حتى لو مريض نفسي ينقص الله ذكر بالقران. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ } اتمنى يموت نفس موتتها”.

#نوف_السويط #نوف_السويط حسبي الله ونعم الوكيل وين عايشين احنا مو عايشين في غابة الدولة راح تاخذ حقها منه💔حتى لو مريض نفسي ينقص الله ذكر بالقران ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ } ع اني اتمنى يموت نفس موتتها 💔 — Nouf (@911_nsr) March 5, 2021

ونشرت أخرى رسالة تعزية تكشف أن نوف السويط تعمل مساعدة مدير مكتب “وفاء” لرعاية أبناء الشهداء، وعلقت: “حسبي الله و نعم الوكيل ويجون ويقولون نسويات وكذب وتأليف، أتمنى انه كذب لكن للأسف إنه حقيقي”.

وتساءلت مغردة:”متى راح نحس بالأمان؟ متى راح نحس إنه هذا وطن؟”.

متى راح نحس ب الأمان؟ متى راح نحس ان هاذا وطن؟ #نوف_السويط — ‏Ray♀ (@ltsroro) March 5, 2021

ووجهت أخرى رسالة للسلطات قالت فيها: “جريمة غدر ذكوري جديدة في السعودية – حفر الباطن، #نوف_السويط معلمة لديها 4 أطفال قتلها زوجها دهسا في منطقة برية حتى الموت. ان كان لقوانينكم أي ذرة هيبة واحترام هذا المجرم يجب ان يموت”.

جريمة غدر ذكوري جديدة في السعودية – حفر الباطن، #نوف_السويط معلمة لديها ٤ أطفال قتلها زوجها دهسا في منطقة برية حتى الموت.

ان كان لقوانينكم أي ذرة هيبة واحترام هذا المجرم يجب ان يموت. pic.twitter.com/6j6cEcAAET — آثينا (@_athena94) March 5, 2021

وبرسالة مشابهة، كتبت مغردة: “نُطالب بالقبض والإعدام.أرواح الناس ليست لعبة، اذا لم يتم القبض والاعدام ذلك تيسير لفعل العديد من الجرائم لباقي المجرمين والنظر إليه بالأمر (الهّين). والتحجج بالأمراض أو الأدمان سيجعل الأمر ميسراً لهم! يجب ردع كُل مريض نفسي أو مُدمن”.

نُطالب بالقبض والإعدام.⚖️ أرواح الناس مُب لعبه🩸

اذا لم يتم القبض والاعدام⛓

ذلك تيسير لفعل العديد من الجرائم

لباقي المجرمين والنظر إليه بالأمر (الهّين)

والتحجج بالأمراض أو الأدمان💊

سيجعل الأمر ميسراً لهم!

يجب ردع كُل مريض نفسي أو مُدمن.#نوف_السويط — سـ (@Qix_s) March 5, 2021

وأعاد آخر نشر نص قانون القاتل غيلة والذي نشرته وزارة العدل، وكتب: “للتذكير فقط قتل الغدر لا عفو فيه و الحق الخاص قصاص ابعدونا عن الواسطات و الفلوس لان القانون واضح”.

#نوف_السويط اتمنى الكل يشارك هي ماتت ولا تقدر تاخذ حقها منو بس احنا موجودين لو م طالبنا بحقها مين بيطالب!لازم نضمن ان هالمجرم يخيس بالسجن لو طلع راح يكمل على اطفاله او يمكن يقتل ضحايا ثانين https://t.co/gwov76rA4q — Eva♀ (@Evai02) March 5, 2021

هذا ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجهات المسؤولة حول هذه الجريمة.

رهف مهددة بالقتل

وشهدت السعودية قضايا مشابهة الشهر الماضي، كان أحدثها استغاثة أطلقتها شابة تدعى “رهف” والتي كتبت سلسلة تغريدات عبر “تويتر” قالت فيها إن حياتها في خطر.

وكتبت رهف حينها: “كنت أغسل الأواني، جاء والدي وطلب مني إحضار سكين، قلت لا يوجد سكين، فقال لي أحضري سكين وإلا نحرتك به”.

وأشارت رهف إلى أنها خرجت من المطبخ بعدها، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي يقول بها والدها هذه العبارة مضيفة: “حتى لو هدد ولم يفعلها، سيأتي يوم ويفعلها، لأنه دائماً يكررها”.

“سلاح غير مرخص”

واستطردت رهف: “أعيش بين أب وأم لو قلت لهم أريد شرب الماء، دعوا علي بالموت، وهددوني بالقتل”.

وكشفت رهف أن والدها يمتلك سلاحاً غير مرخص، وسبق أن أخبرها أنه سيقتلها ويرمي بجثتها في الجبال.

وطالبت رهف بإسقاط الولاية عنها، وكتبت: “لا يوجد نص شرعي موجود في كتاب القرآن يحرم تنقل المرأة واستقرارها، والسكن لوحدها”.

وتابعت: “لذا اسمحوا لنا بالاستقرار وتوقفوا عن الاستعباد، وألغوا بلاغات التغيب والعقوق، لو الوالدين أحسنوا معاملتنا. لم نكن نرغب بالخروج والابتعاد عنهم”.

وختمت رهف سلسلة تغريداتها بالقول: “لا أريد أن أنام في المنزل، ماذا أفعل، حتى أنني لا أملك النقود لطلب تاكسي”.

وأضافت: “أشعر بالخطر، في أي وقت سيتم قتلي، أبي نائم الآن ولكني لا أستطيع تحمل المزيد من التهديدات”.

السلطات تتفاعل

ودشن المغردون حينها هاشتاج #رهف_مهدده_بالقتل، فيما أعلن حينها مركز بلاغات العنف الأسري أنه تعامل مع حالتها.

وذكر المركز في تغريدة له عبر “تويتر” أنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاسرية بتبوك .

وأشار إلى أنه تم توفير الحماية اللازمة للفتاة وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.

وسبق أن كشفت السلطات الأمنية السعودية تفاصيل العثور على جثة الفتاة السعودية المختفية في محافظة الخرج والتي تدعى “قمر”، التي أثارت قضيتها ضجة واسعة في المملكة أيضاً.

وقالت شرطة منطقة الرياض إنها ألقت القبض على مواطنين سعوديين للاشتباه بتورطهما في قضية اختفاء الشابة قمر.بعد العثور على جثة المغدورة، مدفونة في منطقة صحراوية تبعد مسافة 10كم عن محافظة الخرج التابع لمنطقة الرياض.

نطالب بالقصاص بعد مقتل قمر

وتحت هاشتاجات #المغدوره_قمر_نطالب_بالقصاص و #يارب_الطف_بحال_قمر، و #حق_قمر_ياسيدي_محمد_بن_سلمان. عبر مغردون عن غضبهم مما حدث لقمر.

وطالب النشطاء بسن قوانين صارمة لحمايهم من العنف، ومحاسبة المجرمين بالإعدام علناً أمام الجميع ليكونوا عبرة لغيرهم.

مركز بلاغات العنف الأسري

ويتولى مركز بلاغات العنف الأسري 1919 في السعودية متابعة حالات العنف الأسري والشكاوى التي تتقدم بها النساء.

لكن سعوديات يقلن إن المركز “لا يقوم بدوره كما يجب ولا يتخذ ما يتلاءم من إجراءات مع ممارسي العنف الأسري”.

كذلك يرى الفتيات المعنفات أن مصيرهن الإيداع في دار الرعاية الاجتماعية. تنفيذا لحكم قضائي أو”منحرفة” أو “قابلة للانحراف بسبب ظروف معيّنة”.

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