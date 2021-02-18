ما قصة “تصاريح الكتب” التي استيقظ عليها مواطني سلطنة عمان وأحدثت بلبلة وجدل كبيرين؟

عبر ناشطون في سلطنة عمان عن غضبهم بعد تداول منشور لشركة شحن، تكشف فيه أن بموجب أوامر حكومية جديدة سيلتزم شراء الكتب من الخارج. تصريح رسمي من السلطات وأنها تنبه عملائها بخصوص هذا القرار الجديد ليكونوا على علم بذلك.

لا تصاريح للكتب

وخلال ساعات قليلة تصدر وسم لا تصاريح للكتب قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة.

ونقل ناشطون عن شركة “ارامكس” للشحن قولها في بريد مرسل لعملائها في عمان أنه وفقًا “لتوجيهات جديدة من الجمارك العمانية. فإن الشحنات التي تتضمن الهواتف والأدوية والكتب تتطلب موافقة وزارية مسبقة.

🔴قالت شركة ارامكس للشحن في بريد مُرسل لعملائها في #عُمان أنه وفقًا "لتوجيهات جديدة من الجمارك العُمانيّة ، فأنّ الشحنات التي تتضمّن الهواتف والأدوية والكتب تتطلّب موافقة وزارية مسبقة" و أوضح التنويه أن شحنات الكتب تتطلب موافقة مسبقة من وزارة الإعلام العُمانية. pic.twitter.com/cLXk6h1hXg — تركي البلوشي | Turki Albalushi (@Turki_albalushi) February 18, 2021

شحن الكتب يتطلب تصريح مسبق

كما أوضح التنويه أن شحنات الكتب تتطلب موافقة مسبقة من وزارة الإعلام العمانية.

ودون عبر الوسم مئات التغريدات الرافضة للقرار والمنتقدة له، معتبرين ذلك مصادرة لحرية الفكر.

المفروض لا وصاية على الفكر … الأدوية ممكن تحتاج تصاريح … ولكن الكتب 🤔#لا_تصاريح_للكتب https://t.co/JeeQJ3klpg — موسى الأمير (@MoosaAlamir) February 18, 2021

تصريح وموافقة لشراء كتاب؟

أيقظوني، لا يمكن أن يكون هذا إلا حلما مزعجا#لا_تصاريح_للكتب — يوسف الزدجالي (@springism414) February 18, 2021

وكتب حسين القلهاتي منتقدا هذا القرار:”ماذا يعني أن نحتاج لتصريح لشراء كتاب؟! يعني أن هناك من يريد التحكم بالأفكار. ويخول لنفسه نيابة عن الناس اتخاذ قرار ماذا يجب أن يقرأ الناس.”

ماذا يعني أن نحتاج لتصريح لشراء كتاب!!!

يعني أن هناك من يريد التحكم بالأفكار ويخول لنفسه نيابة عن الناس اتخاذ قرار ماذا يجب أن يقرأ الناس !! يعني ببساطة الناس غير قادرة أن تقرر ما الذي ينفعها ويضرها!!! #أنا_أقرر_ماذا_أقرأ #لا_تصاريح_للكتب — الحسين القلهاتي (@alhussain_ali) February 18, 2021

وتابع موضحا:”يعني ببساطة الناس غير قادرة أن تقرر ما الذي ينفعها ويضرها!”

فيما قال المعتصم المعمري:”ما الجدوى أصلاً من منع إدخال الكتب، إذا كان بالإمكان قراءتها بنسخة إلكترونية !؟”. مشددا في ذات الوقت. على أن هذا القرار “مؤسف وغير موفّق” حسب وصفه.

ما الجدوى أصلاً من منع إدخال الكتب، إذا كان بالإمكان قراءتها بنسخة إلكترونية !؟ قرار مؤسف، وغير موفّق #لا_تصاريح_للكتب — المعتصم المعمري (@mutasem_mamari) February 18, 2021

كما دونت منى المعولي :”عذرا لن نعود إلى العصور القروسطية، هل يصل الأمر أن تملي عليّ ما أقرأه وما لا أقرأه؟!”

عذرا لن نعود إلى العصور القروسطية، هل يصل الأمر أن تملي عليّ ما أقرأه وما لا أقرأه؟! إنها انتكاسة في حق الحريات بالسلطنة ويوم أسود أخر شبيه تماما بمنع بعض الكتب في المعارض. #لا_تصاريح_للكتب — منى المعولي (@shaganalayam200) February 18, 2021

وتابعت واصفة ما حدث بانتكاسة في حق الحريات:”:إنها انتكاسة في حق الحريات بالسلطنة. ويوم أسود أخر شبيه تماما بمنع بعض الكتب في المعارض.”

تغريدات ساخرة من قرار تصاريح الكتب

فيما نشر بعض النشطاء تغريدات ساخرة وانتقاد على الطريقة الكوميدية من قرار إصدار تصاريح للكتب.

وانت رايح تطلع تصريح عشان تشتري كتاب اونلاين#لا_تصاريح_للكتب

pic.twitter.com/prh4KSLT1W — مارىّا (@maryaalissa) February 18, 2021

وعلى جانب آخر أيد الدكتور حمود النوفلي هذا القرار واعتبره “قرار منطقي وعقلاني باشتراط تصريح للكتب بغرض النشر والتوزيع التجاري بالمجتمع”.

قرار منطقي وعقلاني باشتراط تصريح للكتب بغرض النشر والتوزيع التجاري بالمجتمع،

وإلا استطاعت داعش وأخواتها، وكتب الإلحاد، والكتب الخليعة الانتشار بين الأطفال في المجتمع،يكفي ما يهدم القيم والذي قد يصل إلكترونيا ويتم مراقبته.أما الكتب الفكرية والعلمية ستحصل على تصريح#لا_تصاريح_للكتب — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) February 18, 2021

وبرر ذلك بقوله:”وإلا استطاعت داعش وأخواتها، وكتب الإلحاد، والكتب الخليعة الانتشار بين الأطفال في المجتمع. يكفي ما يهدم القيم والذي قد يصل إلكترونيا ويتم مراقبته. أما الكتب الفكرية والعلمية ستحصل على تصريح”

إلى هذا عارض نشطاء هذا الرأي مؤكدين أنه حتى بفرض وجود تصاريح للكتب ورقابة عليها، فهناك منها نسخ إلكترونية متاحة للجميع بسهولة على الإنترنت. بمعنى أن مثل القرار لن يمنع من الوصول لكتب معينة، وفق وصفهم.

إلى وزارة الإعلام العمانية(الكورية الشمالية) و من أتخذ هذا القرار…أعرف انه الود ودكم تخلونا كالقطيع وكلنا بنفس التفكير و نتابع قناة عُمان بس..

لكن تراه العالم ما واقف على قرارتكم التعبانه وفيه منصات بالهبل تقدر تاخذ منها المعلومة فقرارك هذا "بلّه واشرب ميّته"#لا_تصاريح_للكتب https://t.co/bKTVj92413 — يونس يعْقُوب (@Younisyaqob) February 18, 2021

حتى لو افترضنا أن الشروط والتصاريح للأغراض التجارية فقط، ما الجدوى من المنع إذا كانت الكتب متوفرة إلكترونياً؟ الشعب اليوم يتطلع لرؤية مكتبة وطنية في عُمان والحكومة مشغولة بالتضييق على المكتبات التجارية! يظل الموقف واحدا #لا_تصاريح_للكتب

سواءً كانت تجارية أو للاستخدام الشخصي🤚 https://t.co/eNmj9OzGIk — علوي المشهور (@alwi_999) February 18, 2021

ورفض عبدالرحمن زفايغ هذا القرار وقال إن “المأمول أن تكون بداية لعصر جديد يرتكز على الحرية! لكن على ما يبدو أننا سنغرق في قاع التسلط بشكل أعمق من السابق.”

وأكمل:”حتى هذا اليوم يسيطر عليهم الرعب تجاه ما يمكن أن تكشفه الكتب من حقائق للشعب. ما تفتحه لهم من آفاق. يظنون أن بقوانينهم هذه سيقطعون الطريق علينا.”

#لا_تصاريح_للكتب المأمول أن تكون بداية لعصر جديد يرتكز على الحرية! لكن على ما يبدو أننا سنغرق في قاع التسلط بشكل أعمق من السابق. حتى هذا اليوم يسيطر عليهم الرعب تجاه ما يمكن أن تكشفه الكتب من حقائق للشعب. ما تفتحه لهم من آفاق. يظنون أن بقوانينهم هذه سيقطعون الطريق علينا. — عبدالرّحمن زفايغ. (@3bdrhmman) February 18, 2021

كما شدد محمد الهنائي على أن الوصاية على الفكر أمر غير مقبول تماما.

وزارة الاعلام توضح

وبعد هذه الضجة الكبيرة التي أحدثها هذا الأمر، خرجت وزارة الإعلام العمانية توضح حول الأمر.

وقالت في بيان رسمي لها نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر وشاركت به عبر الوسم:” تود الوزارة التنويه بأن استيراد الكتب للاستخدام الشخصي لا يحتاج إلى موافقات مُسبقة أو تصريح من وزارة الإعلام”.

#تنويه تود الوزارة التنويه بأن استيراد الكتب للاستخدام الشخصي لا يحتاج إلى موافقات مُسبقة أو تصريح من وزارة الإعلام ويسري التصريح المُسبق فقط على استيراد الكتب لغرض النشر والتوزيع.#لا_تصاريح_للكتب pic.twitter.com/RjBaDFlrXE — وزارة الإعلام – سلطنة عُمان (@omaninfo1) February 18, 2021

ولفتت إلى أن التصريح المُسبق يجري فقط على استيراد الكتب لغرض النشر والتوزيع.

ولكن هذا التوضيح أيضا لم يوقف غضب النشطاء واستمر الجدل.

وقال الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالله باعبود، إن هذا التنويه بحاجة للتوضيح أيضا.

وتساءل:”فهل التصاريح فقط للاستيراد لغرض البيع؟ ماذا يعني بالنشر والتوزيع؟ هل هناك عدد أو كمية محددة؟”

أعتقد أن التنويه بحاجة للتوضيح فهل التصاريح فقط للاستيراد لغرض البيع؟ماذا يعني بالنشر والتوزيع؟هل هناك عدد أو كمية محددة؟وماذا لو نشر أحد الكتاب أو الأستاذة العمانيين أو المقيمين مع ناشر إقليمي أو عالمي وأرسل له مجموعة من كتبه كهديه له للتوزيع للأصدقاء والزملاء؟ #لا_تصاريح_للكتب — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) February 18, 2021

وتابع الأكاديمي العماني تساؤلاته:” وماذا لو نشر أحد الكتاب أو الأستاذة العمانيين أو المقيمين مع ناشر إقليمي أو عالمي وأرسل له مجموعة من كتبه كهديه له للتوزيع للأصدقاء والزملاء؟”

بينما كتب ناشط آخر:”كنتو تجسّو النبض فقط. موضوع الموافقات المسبقة على كتب النشر والتوزيع الكل يعرفها من زمان”

كنتو تجسّو النبض فقط.

موضوع الموافقات المسبقة على كتب النشر والتوزيع الكل يعرفها من زمان😏. — كيقباد 🌍 (@The_Storme4) February 18, 2021

وعملت سلطنة عمان على مدار السنوات الاربع الماضية، تطوير موانئها حتى تصبح مركزاً إقليميًا للاستيراد والتصدير بعد أن استثمرت مليارات الريالات العمانية لتشييد الموانئ التي تتوزع على طول الشواطئ العمانية. وعبر إنجاز البنية التشريعية والتقنية التي تسهل أعمال المستوردين والمصدرين وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

“استثمر بسهولة”

وتعتبر بوابة “استثمر بسهولة” التابعة لوزارة التجارة والصناعة أحد البرامج التي استحدثتها السلطنة من أجل تسهيل تأسيس المشروعات. التجارية والصناعية ودعم نشاط الاستيراد والتصدير.

وتهدف البوابة إلى تسهيل تقديم خدمات قطاع الأعمال التي تتصل بالعمل التجاري في السلطنة والتي توفر الوقت والجهد للمستثمرين. وأصحاب وصاحبات الأعمال وتجعل من البيئة الاستثمارية في السلطنة بيئة محفزة في ظل ما تتمتع به من مقومات تساهم في قيام العديد من المشاريع الاقتصادية العملاقة المتنوعة في مختلف المحافظات.

وقال خميس الفارسي مدير عام التجارة ورئيس فريق “استثمر بسهولة” بوزارة التجارة والصناعة إن النظام أسهم في تحسين بيئة الأعمال. في السلطنة وساهم في جذب العديد من الاستثمارات.

وتتميز السلطنة بموقعها الاستراتيجي المطل على بحار مفتوحة والقرب من خطوط الملاحة العالمية، وتركز الحكومة على جعل الموانئ العمانية الرئيسية. مراكز تصديرية محورية بالمنطقة، وقامت خلال السنوات الماضية بتوقيع اتفاقيات مع الشركات العالمية لإدارة وتشغيل الموانئ الرئيسية بهدف الاستفادة من خبرتها العالمية. في استقطاب الخطوط الملاحية العالمية وجذب الاستثمارات ذات الطابع التصديري إلى السلطنة.

وتسعى السلطنة من خلال موانئها التجارية والصناعية والمرافئ البحرية إلى أن تكون ضمن الدول العشر الأوائل في الأداء اللوجستي. على المستوى الدولي بحلول عام 2040 وأن يصبح قطاع النقل والاتصالات ثاني مصدر للدخل القومي.

الخطط الخمسية

وقد استطاعت حكومة السلطنة من خلال تنفيذ الخطط الخمسية المتتالية لتطوير سلسلة من الموانئ سواء أكانت تجارية أو صناعية. أو سياحية أو سمكية، وبدأت تجني ثمار استثماراتها في هذا القطاع خاصة في ميناء صلالة وصحار، وبذلك استطاعت الموانئ العمانية جذب مليارات الريالات كاستثمارات محلية ودولية. ووفرت الآلاف من فرص العمل ورفعت مساهمة قطاع الموانئ في الناتج القومي للسلطنة.

وفي سبيل تطوير وتعزيز تنافسية قطاع الموانئ بالمنطقة فإن وزارة النقل والاتصالات تقوم بدور ملموس بشأن البرامج التسويقية للموانئ. والمناطق الصناعية حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع شركات إدارة وتشغيل الموانئ والجهات المختصة بشأن البرامج التسويقية الدولية للموانئ التي تشرف عليها. كما أن كل ميناء يقوم بإعداد خطة تسويقية سنوية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتتسم الموانئ العمانية بمواصفات تضاهي الموانئ العالمية فقد أصبحت قادرة على استقبال أضخم سفن العالم كونها تمتاز بأرصفة بها عمق. يصل بعضها إلى 25 متراً ومساحات كافية للتخزين ومحطات للحاويات ومعدات حديثة لمناولة البضائع .

وقامت الحكومة بتهيئة البنية الأساسية للموانئ العمانية كما تم تجهيزها بالمعدات الحديثة حتى تكون مهيأة لعملية الاستيراد والتصدير وسرعة تخليص البضاعة.

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