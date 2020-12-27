بعدما جربت 20 شاباً.. السعودية رهف القنون تبحث عن “فتاة” لإقامة علاقة معها وهذا ما قالته وصدم الجميع!

أثارت الناشطة السعودية رهف القنون، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها الأول عقب انفصالها عن والد طفلتها الكونغولي لوفولو راندي، أعلنت خلاله أنها تبحث عن حبيبة.

ونشرت رهف القنون صورتين عبر “سناب شات” رصدتهما “وطن”، علقت على إحداهما ساخرة: “لما الناس يحسبوني حزينة عشاني تركت الحبيب رقم عشرين، وناسيين إني قدرت أترك أهلي”.

أما في الصورة الثانية، فقد أعلنت رهف القنون رغبتها علانيةً في إقامة علاقة مع فتاة، وكتبت: “مستحية أعترف بس ترا جالسة أدور على حبيبة”.

رهف القنون ترد عبر السناب ؛

تركت الحبيب رقم 20 وادور على حبيبة 😅 pic.twitter.com/NWVL5CGpin — NOURA ALSHAMMERI. (@INOURA919) December 26, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع اعترافات رهف القنون، الجريئة، ورأوا أنها امتداد طبيعي لفضائح السعوديات الجنسية، وعبروا عن شعورهم بالشفقة تجاه ابنتها الرضيعة “بانا”، وكيف ستكبر مع أم غير سوية، مؤكدين أنها ووالدتها ستكونان تعيستان.

النهاية والله أعلم بتكون تعيسة جدا! — Mohammed (@MustasharKSA) December 27, 2020

مسكينه ضايعه وغبية اكثر من كذا انحطاط ما شفت — fahad5050 (@fahad5006421788) December 28, 2020

شي يضيق الخلق والله لاحول ولا قوة الا بالله ماهمني كل هذا الي همني انو فيه فضيحة وهو ولدها كيف بيعيش وامه كذا!! — Noura .. 💗 (@nnd915) December 27, 2020

الله لايبلانا، هذا مصير اي شخص يقدم شهوته على حياته الواقعية. https://t.co/M8bU8HZOYP — 🎆 (@vxroma) December 27, 2020

زعلانه عالطفل بس💔💔مسكين جا لعالم وسخ وانتسب لأم مختله

الاطفال هم الي دايم يدفعون الثمن https://t.co/D5x9YR51i4 — flame♐️ MBS🇸🇦 (@vitamin64) December 26, 2020

رهف القنون تعلن انفصالها

وكانت رهف القنون قد فاجأت متابعيها بإعلان انفصالها عن زوجها ووالد طفلتها الوحيدة، مبررة ذلك بتسرعها في عمر صغیر بدخولها في العلاقة بدون استعداد “ولخبطة في میولي”. بحسب تعبيرها.

وتابعت “القنون” عبر “انستجرام”: “لا أسمح بأي إشاعات یتم نشرها”.

وليست المرة الأولى التي تكشف فيها رهف القنون عن ميولها الجنسية، فقبل انفصالها صدمت رهف متابعيها واعترفت أنها ثنائية الجنس.

هذا الكشف المفاجئ جاء في ردّ من رهف القنون على متابعة لها سألتها:”هل أنت ثنائية الجنس؟ .. أنا احترمك اذا كنتِ محافظة انا احبك انتِ ملهمتي”.

وردت السعودية رهف القنون: “نعم أنا مزدوجة التوجه الجنسي .. واحبك ايضاً”.

تصاعد الحرب بينهما

ولم تنته قضية انفصال السعودية رهف القنون عن زوجها ووالد ابنتها الوحيدة “بانا”، الكونغولي لوفولو راندي، إلى حد الطلاق فقط، بل تصاعدت الأمور بينهما بسبب نزاعهما على حضانة طفلتهما “بانا” التي تبلغ من العمر 6 أشهر فقط.

وأكّد لوفولو أندي أنّ رهف أخذت طفلتهما “بانا” وغادرت، مطالبة إیاه بألا یسأل عن طفلته بعد الآن، وتوعد بأنه لن یترك طفلته وسيقاتل لیحصل على الحضانة مھما كلفه الأمر من مال.

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