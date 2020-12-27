نشرت قناة RT الروسية تقريراً حول أهم الشخصيات العربية التي فارقت الحياة خلال العام الجاري 2020، والتي جمعت فيها القناة الروسية رؤساء وشخصيات سياسية بارزة، وفنانون وشخصيات عامة أيضاً والذي كان أولهم الراحل قابوس بن سعيد.

قابوس بن سعيد وحسني مبارك

وكان أولى الشخصيات التي طرحها التقرير هي السلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد، والذي توفي عن عمر ناهز لـ79 عاماً، بينما كان الثاني الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، الذي توفي عن عمر 91 عاماً.

سياسيون وفنانون ورياضيون.. تعرف على أبرز الشخصيات العربية التي رحلت عن عالمنا في عام 2020! وأخبرنا عن الشخصية التي تركت أثرا في حياتك#شخصيات_مشهورة #وفيات2020 #أحداث2020 #أشهر#عالمhttps://t.co/QTInZMPN3n — RT Online (@RTonline_ar) December 26, 2020

أمير الكويت صباح الأحمد

أما الثالثة فكانت تيريز هلسة، عن عمر 66 عاماً، وبعدها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 91 عاماً، وتبعهم الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن عمر 65 عاماً، وبعده وليد المعلم وزير الخارجية السوري الأسبق عن عمر ناهز الـ79 عاماً.

نجوى قاسم وحسن حسني ورجاء الجداوي

واستمر المقطع متحدثاً عن الإعلامية نجوى قاسم 52 عاماً، والفنان المصري ابراهيم نصر عن عمر 70 عاماً، والفنان المصري حسن حسني، والفنانة المصرية رجاء الجداوي التي فارقت الحياة إثر فيروس كورونا عن عمر 82 عاماً، والطبيب المصري محمد مشالي “طبيب الغلابة” عن عمر 76 عاماً، والفنان محمود ياسين والإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري.

وتابع التقرير متحدثاً عن الشخصيات الرياضية، أولهم أحمد راضي لاعب المنتخب العراقي الأسبق، وحمادي العقربي نجم الكرة التونسي.

تفاعل المغردين

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع الذي جمع بين الشخصيات السياسية والفنية والرياضية التي رحلت خلال العام الحالي، متمنين لهم الرحمة والمغفرة.

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