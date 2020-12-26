نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، أثارت تفاعلاً واسعاً بين المغردين، وذلك بعد أيام قليلة من إثارتها الجدل بصور كانت قد ظهرت فيها بادية عليها ملامح “الحمل” وانتفاخ البطن.

وظهرت الفنانة المصرية في صورتها الأخيرة بملابس مثيرة أظهرت مفاتنها وهي تداعب شعرها وخلفها مياه و جبال من الجليد، خلال رحلتها التي تقوم بها خارج الدولة المصرية، معلقة عليها بجملة “الرب جميل”.

God is beautiful 🙏❤️ pic.twitter.com/D74uydQpBz — Yasmine Sabri (@yasminesabri) December 26, 2020

ويرى ناشطون أن ياسمين صبري تحاول إغاظة هيفاء وهبي بهذه الصور بعد زواجها أحمد أبوهشيمة طليق هيفاء، حيث تنافسها في إظهار مفاتنها والإثارة.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مجموعة من الصور للفنانة المصرية صبري والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متسائلين فيها حول سر إصرار ياسمين صبري على تقليد هيفاء في ملابسها وظهورها أمام الجمهور.

وبيّنت الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل فعلياً قيام صبري بارتداء عديد من الملابس والإكسسوارات تقليداً للفنانة اللبنانية، حيث بينت إحدى الصور ارتداء ياسمين لنفس الرداء مع زوجها أحمد أبو هشيمة، الذي كانت قد ارتدته قبلها الفنانة هيفاء وهبي.

ورأى البعض أن ياسمين تحاول أن تغيظ طليقة زوجها أبوهشيمة هيفاء وهبي، عبر تقليد ملابسها وصورها السابقة مع أبوهشيمة.

ياسمين صبري تثير الرأي العام

وتستمر الفنانة المصرية صبري في إثارة الرأي العام بين الحين والآخر، عبر أحداثها المتوالية، والتي كان آخرها ظهورها بصورة توحي بأنها حامل بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة طليق هيفاء وهبي، ولكن لم تقم بالإعلان عن ذلك حتى اللحظة.

وكانت صبري قد احتفلت قبل عدة أيام بعيد زواجها الأول على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قبل موعده بأشهر، حيث أقامت الفنانة المصرية حفلاً بسيطاً بشكل رومانسي، جذب اهتمام الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما تسبب في توجيه انتقادات للثنائي.

صور الاحتفال

وأثارت ياسمين صبري جدلا واسعا بعدما نشرت على خاصية “الستوري” عبر حسابها على “انستجرام” أكثر من صورة من احتفال مصغر أقامته بمناسبة عيد زواجها الأول على أحمد أبو هشيمة، وظهر في الاحتفال عشاء معد لشخصين وباقات من الورود بالإضافة إلى صورة من حفل عقد قران ياسمين صبري على زوجها رجل الأعمال، وكعكة كتب عليها “الذكرى السنوية الأولى”.

وتسببت الفنانة المصرية بجدل واسع نتيجة هذا الاحتفال حيث أن الثنائي قد أعلن كل منهما عن عقد قرانهما في يوم 17 أبريل 2020، ولا يزال يتبقى ما يقارب من 4 أشهر على موعد زواجهما، ما أثار التكهنات حول ما إذا كان الثنائي تزوجا قبل أشهر من إعلان ارتباطهما الرسمي علناً أمام الجمهور.

وكانت صورة في نوفمبر الماضي انتشرت للنجمة المصرية ياسمين صبري، التي تحتل عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية، تسببت ضجة واسعة على مواقع التواصل.

وبحسب الصورة المتداولة ظهرت ياسمين فيها بالبيكيني، وقال البعض بأن الصورة مسربة لها من قصر زوجها أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال المصري الشهير، فيما اتضح لاحقاً أنها هي من قامت بنشر الصورة سابقاً.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك