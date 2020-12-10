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مفاجأة .. محمد بن زايد زار بريطانيا سراً فهل كان السبب “لملمة” فضيحة اغتصاب وزير التسامح للشابة البريطانية!

كتب وطن
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في زيارةٍ شبه سريّة لم يُعلن عنها إلى بعد انتهائها، التقى ولي عهد أبو ظبي في رئيس الوزراء .

وأثيرت تساؤلات حول عدم الإعلان عن الزيارة قبل أن تتمّ، علماً أنّه دائما ما يعلن عن الزيارات المشابهة قبل وقت.

لكن، وخلافا للاعراف، وخوفا من المتظاهرين الذين قد يخرجوا ضدّ ابن زايد تم الإعلان عن الزيارة واللقاء بعد انتهائه. بحسب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل.

محمد بن زايد كشف عبر حسابه في “تويتر” عن اللقاء وكذلك عن لقاءٍ آخر جمعه بالأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا .

وكالة أنباء الرسمية “وام”، قالت إن “ابن زايد” و”جونسون” استعرضا “العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين وتستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والتعاون والمصالح المشتركة في مختلف المجالات”، كما ناقشا العلاقات الاقتصادية والتجارية وفرص تعزيز هذه العلاقات وتطويرها.

وتناول الجانبان تعاون البلدين في مواجهة جائحة كورونا. بحسب الوكالة

 

وتعليقاً على الزيارة، كشف المغرد الشهير “بوغانم”، السبب الرئيسي لزيارة ولي عهد أبوظبي إلى بريطانيا، مشيراً إلى أنها تتعلق بفضيحة آل نهيان الجنسية والتي زعزعت العلاقات بين البلدين.

وقال بوغانم، في تغريدة رصدتها “وطن”: “إحدى أهداف زيارة محمد بن زايد لبريطانيا ستركز على لملمة موضوع نهيان بن مبارك واغتصابه للبريطانية كما تحدثت سابقا”.

الجدير ذكره، أن الشابة البريطانية “” الموظفة في مهرجان “هاي” الأدبي “كيتلين ماكنامارا”، اتهمت وزير التسامح نهيان بن مبارك باغتصابها يوم 14فبراير/ شباط2020، في فيلا بجزيرة نائية دعيت إليها. كما كانت تعتقد، لمناقشة التحضيرات لتنظيم المهرجان.

 

 

 

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