مفاجأة .. محمد بن زايد زار بريطانيا سراً فهل كان السبب “لملمة” فضيحة اغتصاب وزير التسامح للشابة البريطانية!

في زيارةٍ شبه سريّة لم يُعلن عنها إلى بعد انتهائها، التقى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في بريطانيا رئيس الوزراء بوريس جونسون .

وأثيرت تساؤلات حول عدم الإعلان عن الزيارة قبل أن تتمّ، علماً أنّه دائما ما يعلن عن الزيارات المشابهة قبل وقت.

لكن، وخلافا للاعراف، وخوفا من المتظاهرين الذين قد يخرجوا ضدّ ابن زايد تم الإعلان عن الزيارة واللقاء بعد انتهائه. بحسب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل.

في زياره شبه سريه لم يعلن عنها الا بعد عقد اللقاء @MohamedBinZayed و @BorisJohnson دائما يعلن عن الزيارات المشابهه قبل وقت لكن خلافا للاعراف وخوفا من المتظاهرين اعلن عنها بعد ان تمت @stopthewar@CNDuk @londoncaat — Mohamed Gamil (@MGamil_AOHR) December 10, 2020

محمد بن زايد كشف عبر حسابه في “تويتر” عن اللقاء وكذلك عن لقاءٍ آخر جمعه بالأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا .

سعدت بلقاء بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا..ناقشنا تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وتطويرها ..إضافة إلى قضايا منطقة الشرق الأوسط وأهمية إحلال السلام والاستقرار فيها. pic.twitter.com/da1OcNABK7 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 10, 2020

التقيت الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا .. تبادلنا الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين ومختلف جوانب التعاون المشترك. pic.twitter.com/PR0npSQ7dy — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 10, 2020

وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، قالت إن “ابن زايد” و”جونسون” استعرضا “العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين وتستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والتعاون والمصالح المشتركة في مختلف المجالات”، كما ناقشا العلاقات الاقتصادية والتجارية وفرص تعزيز هذه العلاقات وتطويرها.

وتناول الجانبان تعاون البلدين في مواجهة جائحة كورونا. بحسب الوكالة

#محمد_بن_زايد يبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة مع رئيس الوزراء البريطاني#وام https://t.co/T9036odfCR — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 10, 2020

وتعليقاً على الزيارة، كشف المغرد الشهير “بوغانم”، السبب الرئيسي لزيارة ولي عهد أبوظبي إلى بريطانيا، مشيراً إلى أنها تتعلق بفضيحة وزير التسامح نهيان بن مبارك آل نهيان الجنسية والتي زعزعت العلاقات بين البلدين.

وقال بوغانم، في تغريدة رصدتها “وطن”: “إحدى أهداف زيارة محمد بن زايد لبريطانيا ستركز على لملمة موضوع نهيان بن مبارك واغتصابه للبريطانية كما تحدثت سابقا”.

احدى اهداف زيارة محمد بن زايد لبريطانيا

ستركز على لملمة موضوع نهيان بن مبارك

واغتصابه للبريطانيه كما تحدثت سابقا" https://t.co/fEzDD30SmB — بوغانم (@abughanim73) December 10, 2020

الجدير ذكره، أن الشابة البريطانية “كيتلين ماكنمارا” الموظفة في مهرجان “هاي” الأدبي “كيتلين ماكنامارا”، اتهمت وزير التسامح نهيان بن مبارك باغتصابها يوم 14فبراير/ شباط2020، في فيلا بجزيرة نائية دعيت إليها. كما كانت تعتقد، لمناقشة التحضيرات لتنظيم المهرجان.