أثارت الفنانة السعودية نورين موجة سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرضها بيع قبعتها بمليون ريال، مُقارنةً نفسها بكوكب الشرق أم كلثوم، والعندليب عبدالحليم حافظ.

وظهرت نورين بفيديو عبر سناب شات رصدته “وطن”، قالت فيه إنها تلقت عرضا من أجل شراء “الكاب” بـ100 ألف ريال، لكنها لن تقبل إلا إذا وصل السعر إلى مليون ريال.

وتابعت: “ليس لأنه مقطوع أو لا يوجد منه في السوق، إنما كوني ارتديته شخصيا، وسأنتظر أن يصل سعره مليون وإن وصل سأبيعه”.

السالفه إحدى مشاهير سناب شات

تريد بيع كابها بمبلغ مليون ريال سعودي ومتابعينها يرفعون هاشتاق

باسم #نورين_تبيع_كابها_بمليون_ريال وذلك لمساعدتها في تسهيل البيع 😂 pic.twitter.com/jIl9A9fMoT — ابو نواف | رفع هاشتاق ترند (@pintsize0101) November 19, 2020

وأشارت الفنانة نورين إلى أنها تقصد “الكاب” فقط، وقالت: “المليون مهر كابي فقط، وليس مهري أنا أو سعري، واشتريته بـ15 ريال ولكن مجرد أنني ارتديته أصبح بمليون ريال، ولا أحد يتهمني بالغرور، حقي وأستحقه”.

وقالت نورين بفيديو آخر رداً على من يعتقد أنها تمزح: “النجوم العالميين يشترون أشياء بمبالغ بسيطة، ولكن حين يضعونها بمزاد، يأتيهم ملايين، لأنها كانت من ممتلكاتهم الخاصة التي يستخدمونها”.

وتابعت: “هذا الشيء ينطبق على كابي، قد تجدين نفسه وأجمل منه ولكن لن يكون نفس الذي ارتدته نورين، الفكرة أنه كاب النجمة نورين بمليون، أستاهل ونص، تماماً كمنديل أم كلثوم، ربطة عنق عبدالحليم حافظ”.

وتعرضت الفنانة نورين إلى هجوم وسخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكد معظمهم أنها المرة الأولى التي يسمعون بها بعدما أعلنت عن افتتاح المزاد العلني على بيع “الكاب”، ودشنت هاشتاج #نورين_تبيع_كابها_بمليون_ريال.

وبدأ المغردون بإطلاق “النكات” الساخرة من نورين، فكتب بعضهم أنهم لن يقبلوا بالكاب حتى لو عرضته عليهم مجاناً، بينما قال آخرون إنها ربما تقصد مليون تحت الصفر، أو مليون ريال يمني.

#نورين_تبيع_كابها_بمليون_ريال

قصدها مليون ريال يمني — N (@noh_zh) November 21, 2020

لو تعطيني هوا هدية والله مااخذته 🙂 #نورين_تبيع_كابها_بمليون_ريال — شهَد . (@shahadya_1) November 21, 2020

ووويييييععع لو تعطيني اياه ببلاش ماخذته😷 #نورين_تبيع_كابها_بمليون_ريال — شادن (@shadenalswailem) November 21, 2020

ياشين اللي تدور الشهره من ز…. الارض#نورين_تبيع_كابها_بمليون_ريال — ٥٧ (@raaz573) November 20, 2020

#نورين_تبيع_كابها_بمليون_ريال هي تقول العالميين يبيعو اغراضهم ب ملايين وهي حتى في السعوديه حفلاتها مسحوب عليها في الرياض جابوها و لغو الحفله 😂 و تقارن نفسها ب العالميين انتي مين و مسكينه مقفله التعليقات في التيك توك حرام عليكم خفو عليها 😂😂 — Mo2yd (@Mo2ydAlsabie) November 20, 2020

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الجدير بالذكر أن الفنانة نورين اسمها الحقيقي “نورة الأنصاري”، وكان أول عمل فني لها مسلسل “أهل البلد” الذي يحكي عن أهل الحجاز، ولديها عدد من الأغاني، وتطمح بالغناء مع أحلام وبلقيس وشمة حمدان وكاظم الساهر وماجد المهندس ومحمد عبده.

وتطلق نورين على نفسها لقب “ملكة المسرح” عبر حسابها على “تويتر” الذي لا يتجاوز عدد مُتابعيها فيه الـ600 مُتابع.