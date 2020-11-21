الفنانة نورين
الفنانة نورين
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” نجوميتي توازي أم كلثوم والعندليب”.. “شاهد” فنانة سعودية “لا يعرفها أحد” تعرض “كابها” للبيع بمليون ريال!

كتب وطن
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أثارت الفنانة نورين موجة سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرضها بيع قبعتها بمليون ، مُقارنةً نفسها بكوكب الشرق ، والعندليب حافظ.

 

وظهرت نورين بفيديو عبر سناب شات رصدته “وطن”، قالت فيه إنها تلقت عرضا من أجل شراء “الكاب” بـ100 ألف ريال، لكنها لن تقبل إلا إذا وصل السعر إلى مليون ريال.

 

وتابعت: “ليس لأنه مقطوع أو لا يوجد منه في السوق، إنما كوني ارتديته شخصيا، وسأنتظر أن يصل سعره مليون وإن وصل سأبيعه”.

 

 

وأشارت إلى أنها تقصد “الكاب” فقط، وقالت: “المليون مهر كابي فقط، وليس مهري أنا أو سعري، واشتريته بـ15 ريال ولكن مجرد أنني ارتديته أصبح بمليون ريال، ولا أحد يتهمني بالغرور، حقي وأستحقه”.

 

 

وقالت نورين بفيديو آخر رداً على من يعتقد أنها تمزح: “النجوم العالميين يشترون أشياء بمبالغ بسيطة، ولكن حين يضعونها بمزاد، يأتيهم ملايين، لأنها كانت من ممتلكاتهم الخاصة التي يستخدمونها”.

 

وتابعت: “هذا الشيء ينطبق على كابي، قد تجدين نفسه وأجمل منه ولكن لن يكون نفس الذي ارتدته نورين، الفكرة أنه النجمة نورين بمليون، أستاهل ونص، تماماً كمنديل أم كلثوم، ربطة عنق عبدالحليم حافظ”.

 

وتعرضت الفنانة نورين إلى هجوم وسخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكد معظمهم أنها المرة الأولى التي يسمعون بها بعدما أعلنت عن افتتاح المزاد العلني على بيع “الكاب”، ودشنت هاشتاج #نورين_تبيع_كابها_بمليون_ريال.

 

وبدأ المغردون بإطلاق “النكات” الساخرة من نورين، فكتب بعضهم أنهم لن يقبلوا بالكاب حتى لو عرضته عليهم مجاناً، بينما قال آخرون إنها ربما تقصد مليون تحت الصفر، أو مليون ريال يمني.

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الجدير بالذكر أن الفنانة نورين اسمها الحقيقي “نورة الأنصاري”، وكان أول عمل فني لها مسلسل “أهل البلد” الذي يحكي عن أهل الحجاز، ولديها عدد من الأغاني، وتطمح بالغناء مع أحلام وبلقيس وشمة حمدان وكاظم الساهر وماجد المهندس ومحمد عبده.

 

وتطلق نورين على نفسها لقب “ملكة المسرح” عبر حسابها على “تويتر” الذي لا يتجاوز عدد مُتابعيها فيه الـ600 مُتابع.

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