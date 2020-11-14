طبّال ولي العهد تركي الحمد يطعن في “صحيح البخاري” ويبرر الرسوم المسيئة للرسول .. مغرّدون دعسوه بردود نارية

فجّرت تغريدة نشرها تركي الحمد الكاتب السعودي المقرّب من ولي العهد محمد بن سلمان غضباً واسعاً ضدّه، بعد طعنه في كتاب “صحيح البخاري” ومحاولته تبرير الرسوم المسيئة للنبي محمد عليه السلام .

وكتب “الحمد”: “قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري..من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما..”.

قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري..من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) November 13, 2020

وهاجم مغرّدون، الكاتب السعودي “المطبّل”، بعد تغريدته تلك، وقال حساب (التوحيد والسنة ونهج سلف الأمة) : “ستجدون بعض الزنادقة يطعنون في البخاري ومسلم ويقولون ان الرسول نهى ان يكتب احد مايقوله مستدلين بحديث رواه مسلم اصلاً ههههه وهذا الحديث انما كان في بداية الامر وله اعتبارات ذكرها العلماء. أما عندما مر الوقت واستقر الدين قال رسول الله: ( اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق )”.

ستجدون بعض الزنادقة يطعنون في البخاري ومسلم ويقولون ان الرسول نهى ان يكتب احد مايقوله مستدلين بحديث رواه مسلم اصلاً ههههه وهذا الحديث انما كان في بداية الامر وله اعتبارات ذكرها العلماء أما عندما مر الوقت واستقر الدين

قال رسول الله

( اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق ) — التوحيد والسنة ونهج سلف الأمة (@twhedsnh) November 13, 2020

فيما كتب المغرّد (abdulrhman) : “هذا الفارغ ما هو إلا اداة لرصد ردود الناس على الخطوات التي سيُقدِمون عليها مشغليه في وقتها. هدفهم الوحيد هو نشر الدين الجديد المفرغ من الثوابت الذي يسعى تنظيم العلمنة والالحاد من فرضه على الشعوب العربية المسلمة وخصوصاً على غالبية الشعب السعودي الثابت على دينه ولكنهم خاسرون حتمًا”.

هذا الفارغ ما هو إلا اداة لرصد ردود الناس على الخطوات التي سيُقدِمون عليها مشغليه في وقتها.

هدفهم الوحيد هو نشر الدين الجديد المفرغ من الثوابت الذي يسعى تنظيم العلمنة والالحاد من فرضه على الشعوب العربية المسلمة وخصوصاً على غالبية الشعب السعودي الثابت على دينه ولكنهم خاسرون حتمًا — abdulrhman (@Aladib82) November 13, 2020

وكتب الاعلامي أسعد طه: “لكن طبعا إياك وأن تنتقد الحاكم ..”.

لكن طبعا إياك وأن تنتقد الحاكم .. https://t.co/7dR31MTCe9 — Assaad Taha أسعد طه (@Assaadtaha) November 14, 2020

وقال مغرّد آخر: “انت بعيدا جدا جدا جدا عن الإسلام لقد هاجمت الذات الإلهية ، وهاجمت مقام النبوة ، وهاجمت صحيح البخاري ، وهاجمت علماء المسلمين، قديما وحديثا ، وهاجمت الخلافة الإسلامية ، هاجمت كل الإسلام عقيدة وفكر وسيرة وتاريخ … لذلك رأيك مردود عليك وعلى من أرسلك !”.

انت بعيدا جدا ..جدا ..جدا

عن الإسلام

لقد هاجمت…..

الذات الإلهية ،

وهاجمت مقام النبوة ،

وهاجمت صحيح البخاري ،

وهاجمت علماء المسلمين،

قديما وحديثا ،

وهاجمت الخلافة الإسلامية ،

هاجمت كل الإسلام

عقيدة وفكر وسيرة وتاريخ …

لذلك رأيك مردود عليك

وعلى من أرسلك ! — شاهد عيان. #إلا_رسول_الله_يافرنسا (@fhd_ab) November 13, 2020

وذكّر البعض بتغريدات سابقة لتركي الحمد تطاول فيها على الذات الإلهية ومقام الرسول الكريم.

أليس هو من تطاول قبل على الذات الإلهية بقوله:

(الشيطان يختبئ في جبة الله) وأعقبها بالتطاول على مقام رسول البشرية صلى الله عليه وسلّم فلم الغرابة من تعرضه لماهو دون ذلك!!؟ pic.twitter.com/PX4ZkTYUqE — عبدالعزيز الماضي (@_a_z1z) November 13, 2020

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أليس صاحب هذه التغريدة التي تشكك في صحيح البخاري،

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هو نفسه الذي غرد من قبل:

🔸️على المسلمين الاختيار إما محمد "السنة"

أو محمد "القرآن'.

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أليس هو القائل:

🔸️"..وجاء زمن نحتاج فيه إلى من يصحح عقيدة محمد بن عبدالله.."

. pic.twitter.com/zwYxzTdMvm — د.عبدالله الغوينم⏳محام (@AlghuinemLawyer) November 13, 2020

ورآت مغرّدة أن مشكلة تركي الحمد ليست مع “صحيح البخاري ومسلم” بل مع الاسلام، معتبرة أن محاولة الكاتب السعودي التشكيك في الصحيحين ما هو إلا محاولة للتشكيك في السنة النبوية المطهرة.

مشكلتك ليست مع صحيح البخاري ومسلم

مشكلتك هي الاسلام ومامحاولة التشكيك في الصحيحين إلا محاولة للتشكيك في السنة النبوية المطهرة.

(ومااتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا) — ذات الوشاح (@g_gh12s) November 13, 2020

وسبق تركي الحمد في الإساءة والتطاول على “صحيح البخاري”، أجير ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الأردني المجنس وسيم يوسف الذي قال في برنامج يقدمه على تلفزيون أبو ظبي إنه ليست كل الأحاديث الواردة في صحيح البخاري صحيحة، وذلك ضمن حديث متكرر في الموضوع نفسه.