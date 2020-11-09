“اقلب القدرة على فمها”.. “شاهد” ابنة “مخرجة اللحم” إيناس الدغيدي تثير الجدل بإطلالة عارية في الإسكندرية!

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر موجة جدل واسعة عقب تداول صور ومقاطع فيديو لحبيبة ابنة المخرجة إيناس الدغيدي، في ظهور نادر لها حيث لم تختلف كثيرا عن أمها صاحبة التصريحات المثيرة عن الجنس والمرأة ومخرجة أفلام الإثارة، وأطلت بلباس مثير عرضها لانتقادات.

وعلى طريقة مثل “اقلب القدرة على فمها تطلع البنت لأمها” كما وصف نشطاء المشهد، ظهرت حبيبة ابنة إيناس الدغيدي في مهرجان الإسكندرية السينمائي وهي ترتدي ثوبا ضيقا أبرز مفاتنها بشدة فضلا عن تعرية ساقيها بشكل فاضح.

View this post on Instagram @inas.eldeghedy A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Nov 8, 2020 at 4:02am PST

وخلال لقاء أجرته معها الإعلامية بوسي شلبي تحدثت الإبنة عن والدتها إيناس الدغيدي معبرة عن فرحها بتكريمها في إطار مهرجان الاسكندرية السينمائي.

View this post on Instagram ايناس وحبيبه ابنتها وتكريم مبروووك وجان اسكندريه#اسكندريه A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Nov 7, 2020 at 12:12pm PST

ولفتت إلى أنها تستحق ذلك بسبب عطاءاتها في السينما المصرية وتطرقها إلى مواضيع تكتسب أهمية كبيرة في المجتمع.

تكره الحجاب وتخاف منه وتحب الشيطان

وتُعد المخرجة الشهيرة إيناس الدغيدي واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل سواء من خلال أفلامها أو تصريحاتها الجريئة للغاية، والتي تتخطى كافة الخطوط الحمراء في بعض الأحيان.

لدى إيناس الدغيدي العديد من التصريحات والأراء الجريئة والمثيرة فقد قالت أنها تُحب الشيطان وأنها حلمت بالله عز وجل، وقالت له أنها غير مقتنعة بكلام جميع الأنبياء وطلبت منه أن يسامحها لأن عقلها غير مستوعب كلامهم.

وفي تصريح أخرى قالت إيناس أنها تكره الحجاب وتخاف منه وطالبت بمنع الفنانات اللاتي أرتدوا الحجاب وخلعوه من أن يعودوا إلى التمثيل مرة أخرى.

ويشار إلى أن إيناس الديغدي ولدت عام 1953 بالقاهرة وألتحقت بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج وتخرجت منه عام 1975 لكنها بدأت حياتها الفنية كممثلة حيث ظهرت في دور نهى خطيبة النجم محمود ياسين في فيلم أفواه وأرانب للمخرج هنري بركات.

أما أول أعمالها السينمائية كمخرجة كان من خلال فيلم عفوًا أيها القانون وكان من بطولة فريد شوقي ونجلاء فتحي ومحمود عبد العزيز وعددًا كبيرًا من النجوم وكان الفيلم جريئًا جدًا فهو يحكي عن زوجان يحبان بعضهما البعض لكن الزوج لديه عقدة نفسية تؤثر على علاقتهما.

تزوجت إيناس من دكتور الأسنان نبيل معوض الذي كان مسيحيًا وأشهر إسلامه من أجل الزواج منها ولكن إيناس قالت في تصريح سابق لها أن نبيل لم يترك دينه حيث قالت: “لم يخرج عن دينه فهو يعترف بالرسل الثلاث وفى شهادة إسلامه نطق أن لا إله إلا الله وأن موسى وعيسى ومحمد أنبياء الله وهذا اعتراف بكل الأنبياء”.

وأنجبت إيناس من نبيل ابنتها الوحيدة حبيبة ولكنهما انفصلا بعد 30 عام من زواجهما بسبب الممل.

وبعد عام واحد من انفصالهما توفى نبيل وحزنت إيناس جدًا على وفاته وقالت في حوارًا سابق لها: “لو الزمن رجع بيا ارتبط بنبيل ولغاية النهاردة حاسة أنه كل حياتي وقعدنا 30 سنة متجوزين”.

ابنة إيناس مُتزوجة من رجل الأعمال عمر نهاد ألتمان وحضر حفل زفافها العديد من نجوم الفن والإعلام والمجتمع وأرتدت والدتها فستانًا أبيض شبيهًا بفستان العروس على غير المُعتاد في الأفراح المصرية.

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