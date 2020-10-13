“شاهد” معجب يتحرش بابنة الفنان المصري أحمد زاهر ويثير جنونه: بلاش التلزيق ده عيب كدة!

تعرض الفنان المصري أحمد زاهر إلى موقف أزعجه خلال حضوره مع ابنته ليلى مهرجان همسة للفنون والآداب في الدورة التي تحمل اسم الفنان محمد صبحي.

وأظهر مقطع فيديو متداول رصدته “وطن” لحظة انفعال أحمد زاهر على مجموعة شباب التصقوا بابنته ليلى أثناء مغادرتهما المهرجان، وقال لأحد الشباب بنبرة غاضبة: ” لأ لأ ياجماعة بلاش التلزيق ده عيب كدة هو لازم امشي بجاردات بعد إذنكم”.

هذا وقد تعرض أحمد زاهر منذ فترة قصيرة لموجة انتقاد كبيرة بسبب جلسة تصوير رومانسية جمعت بينه وبين ابنته في حمام السباحة ، ما دفع الجمهور إلى كتابة تعليقات خارجة .

وقال زاهر حينها إنه تعرض لشتائم وألفاظ في منتهى القذارة والانحطاط، وتساءل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر فضائية “الأولى”، عن سبب الوصول لهذه النقطة، متابعا: “بيقولولي إزاي حاضن بنتك، مش عارف إيه العيب في ده؟”.

الجدير بالذكر أنه تم اختيار ليلى أحمد زاهر كأفضل ممثلة شابة في دورة المهرجان، وكان آخر أدوارها في مسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال، مي عمر وأحمد صلاح حسني بجانب عدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار ‏هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي. ‏

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