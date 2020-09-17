هل أجرى عملية تحول جنسي؟.. “شاهد” الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف يعلن أنه “حامل”:”مفيش مبروك”

عاد الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف، لإثارة الجدل مجددا بين متابعيه ولكن هذه المرة تعدى كل خطوط الحياء وتسبب في هجوم عنيف عليه لتصرفه الوقح، بحسب النشطاء.

ونشر بدر الخلف تغريدة جديدة عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) وأرفقها بصورة اختبار حمل.

صباح الخير ☀️

مافي مبروك ؟ pic.twitter.com/CWNdddg2OY — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) September 17, 2020

وعلق عليها الشاب المتشبه بالنساء وكأنه يعلن عن حمله في تصرف غريب قائلا: “صباح الخير، مفيش مبروك”.

وأثارت تغريدة بدر سخرية بين الناشطين وعلى الفور تلقى الشاب الإماراتي المثير للجدل العديد من التعليقات اللاذعة والهجومية.

الله لا يسهل ولادتك ❤️ — BADR (@badr270) September 17, 2020

بعد رؤية هذا الكلام تمنيت لو كنت قندساً باحد فروع نهر المسيسيبي اقضي حياتي بين البر والنهر متغذياً على سمك الشبوط والسلمون همي الوحيد قطع اغصان الاشجار بأسناني القويه من اجل بناء بيت احتضن فيه زوجتي واطفالي القندوسات ونعيش في أمن وسلام بعيداً عن هذي الزواحف التي اجتاحت الارض — عدنان العتيبي🇰🇼 (@ik511_) September 17, 2020

وتشغل قضايا التحول الجنسي الكثيرين خاصة إذ ارتبط الأمر بأحد المشاهير، آخرهم ما أثاره الإماراتي بدر خلف، من تساؤلات عن رغبته في التحول الجنسي إلى أنثي.

يرجع الجدل حول بدر خلف، إلى تغيير هيئته إلى أنثى من خلال تطبيق “فيس آب”، ووضعه تلك الصورة على “بروفايل” صفحته على مواقع التواصل، ظاهرًا بشعر بني لامع متوسط الطول، فيما تكفل التطبيق في وضع مكياج له وإخفاء الشارب.

وكان آخر تقليعات بدر خلف، حين تجاوز حدوده في عيشه بدور أنثى، مُخالفاً الطبيعة التي خُلق عليها حين تحدث عن وقت الدورة الشهرية أو الطمثية التي تخص النساء فقط.

وكتب بدر تغريدة تحدث فيها عن نفسيته حين يأتي موعد الدورة الشهرية، وقال: “نفسيتي وقت الدورة نفسية حرمه سمينه تعيش في شقة مستأجره عندها خمسطعشر طفل مهبول وزوجها مقرف ويشرب خمر ويضربها وأهلها متبرين منها”.

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