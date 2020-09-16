السعودية انبطحت هي الاخرى.. “شاهد” ماذا قرر وزير الداخلية الإسرائيلي بعدما سمع من ابن زايد هذه الكلمات!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر بثته قناة ” i24″ الإسرائيلية، حول قرار وزير داخلية الاحتلال الاسرائيلي آري درعي والذي يتعلق بالمملكة العربية السعودية، التي ينتظر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بفارغ الصبر انبطاحها كما فعلت الإمارات تماماً.

ونشر الاعلامي الفلسطيني، جمال ريان، المذيع في قناة الجزيرة القطرية، فيديو خبر القناة الإسرائيلية والذي نص على ما يلي :” وزير الداخلية الإسرائيلي آري درعي وقع أول مرة مرسوم يقضي بسفر الإسرائيليين للسعودية بشكل رسمي، وبحسب المرسوم سيكون مسموح للإسرائيليين السفر للسعودية للمشاركة في اجتماعات تجارية أو بحث عن استثمارات، على ألا تتجاوز مدة الزيارة 9 أيام، إضافة إلى الحج والعمرة من المسلمين في إسرائيل”.

ما هو تعليق الاخوة السعوديين على هذا الخبر الذي اذاعة التلفزيون الاسرائيلي ؟ ملاحظة : حساباتكم مراقبة ،رجاء بدون تجريح لحكومتكم أو لولاة أمركم #السعودية #فلسطين #الخليج #مصر pic.twitter.com/pjjUDSnhDC — جمال ريان (@jamalrayyan) September 16, 2020

وأضاف ريان مخاطباً السعوديين في تغريدة رصدتها “وطن”، قائلاً :” ما هو تعليق الأخوة السعوديين على هذا الخبر الذي إذاعة التلفزيون الإسرائيلي ؟ ملاحظة : حساباتكم مراقبة ،رجاء بدون تجريح لحكومتكم أو لولاة أمركم”.

وأوضح المذيع البارز في الجزيرة أن ذلك المرسوم الذي أصدره وزير الداخلية الإسرائيلي لا يمكن أن يكون تم توقيعه دون التنسيق مع السلطات السعودية.

الوزير الاسرائيلي لم يوقع المرسوم ما لم تكن هناك ترتيبات مع الحكومة السعودية لاصدار تأشيرات زيارة الاسرائيلين للسعودية — جمال ريان (@jamalrayyan) September 16, 2020

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع الخبر المتداول، مؤكدين بأنه يأتي في سياق الهرولة الخليجية تجاه العدو الإسرائيلي، وهو تمهيد لما هو قادم من تطبيع للعلاقات مع المملكة السعودية.

لازم مكه والمدينه تسحب منهم وتسمى دولة الحرمين او اي اسم. يليق بحرمتهم … بعدها يطبعوا مع اي طبعه تعجبهم — assafmazz (@asaafmazz) September 16, 2020

هذا الخبر لا يأتي من فراغ فلقد مهدو له الطريق من مدة

قبل أن يُعلن التطبيع السعودي فلقد قامو بتهيئة الرأي العام ..

تعرف على الخطوات العشرة التي اعتمدو عليها

والمحزن أنهم نجحو في ذلك 🤔👇 pic.twitter.com/FmC0z34Snh — دَخَانّ يَاسِينً الْجَزَائِرِيَّ 🇩🇿‏ (@dakhanartagal) September 16, 2020

وقال أحد المغردين معلقاً: “لقد قلتها البارحة و أعيدها اليوم تطبيع البحرين و الإمارات ماهو الا تمهيدُ طريق للسعودية لجوءا لإسرائيل خوفا من إيران”.

لقد قلتها البارحة و أعيدها اليوم تطبيع البحرين و الإمارات ماهو الا تمهيدُ طريق للسعودية لجوءا لإسرائيل خوفا من إيران — Chĕrif Fares (@ChrifFares1) September 16, 2020

ويبدو أن السعودية قد تسير على نهج ولي عهد أبوظبي، استاذ وملهم الامير الصغير محمد بن سلمان، الذي يدير الديوان الملكي السعودي ويتلاعب في مصير السعوديين، وقد تعلن التطبيع تماماً كما فعلت الامارات.

ويقود ابن زايد العالم العربي إلى الهاوية والانبطاح عقب توقيعه اتفاق الخيانة والعار مع إسرائيل، إذ أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب أن السعودية ستطبع مع إسرائيل حسب المعلومات التي سمعها من الملك سلمان في اخر اتصال جرى بينهما.

ويعد قرار الوزير الاسرائيلي، موافقة سعودية على التطبيع فلم يقدم على خطوة هكذه لولا انه اخذ تطمينات من عراب التطبيع محمد بن زايد في أبوظبي وليس الرياض.!

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال مراسم توقيع اتفاقية التطبيع النهائي بين الإمارات والبحرين مع الكيان الإسرائيلي، بأن هناك نية لدى المملكة العربية السعودية بالتوجه نحو تطبيع العلاقات مع الإسرائيليين.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعت يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري اتفاقية التطبيع النهائي مع الكيان الإسرائيلي في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.

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