السعودية واسرائيل
السعودية واسرائيل
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السعودية انبطحت هي الاخرى.. “شاهد” ماذا قرر وزير الداخلية الإسرائيلي بعدما سمع من ابن زايد هذه الكلمات!

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر بثته قناة ” i24″ الإسرائيلية، حول قرار وزير داخلية الاحتلال الاسرائيلي آري درعي والذي يتعلق بالمملكة العربية ، التي ينتظر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بفارغ الصبر انبطاحها كما فعلت تماماً.

 

ونشر الاعلامي الفلسطيني، جمال ريان، المذيع في قناة الجزيرة القطرية، فيديو خبر القناة الإسرائيلية والذي نص على ما يلي :” وزير الداخلية الإسرائيلي آري درعي وقع أول مرة مرسوم يقضي بسفر الإسرائيليين للسعودية بشكل رسمي، وبحسب المرسوم سيكون مسموح للإسرائيليين السفر للسعودية للمشاركة في اجتماعات تجارية أو بحث عن استثمارات، على ألا تتجاوز مدة الزيارة 9 أيام، إضافة إلى الحج والعمرة من المسلمين في ”.

 

وأضاف ريان مخاطباً السعوديين في تغريدة رصدتها “وطن”، قائلاً :” ما هو تعليق الأخوة السعوديين على هذا الخبر الذي إذاعة التلفزيون الإسرائيلي ؟ ملاحظة : حساباتكم مراقبة ،رجاء بدون تجريح لحكومتكم أو لولاة أمركم”.

 

وأوضح المذيع البارز في الجزيرة أن ذلك المرسوم الذي أصدره وزير الداخلية الإسرائيلي لا يمكن أن يكون تم توقيعه دون التنسيق مع السلطات السعودية.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع الخبر المتداول، مؤكدين بأنه يأتي في سياق الهرولة الخليجية تجاه العدو الإسرائيلي، وهو تمهيد لما هو قادم من تطبيع للعلاقات مع المملكة السعودية.

 

وقال أحد المغردين معلقاً: “لقد قلتها البارحة و أعيدها اليوم تطبيع البحرين و الإمارات ماهو الا تمهيدُ طريق للسعودية لجوءا لإسرائيل خوفا من إيران”.

 

ويبدو أن السعودية قد تسير على نهج ولي عهد ، استاذ وملهم الامير الصغير ، الذي يدير الديوان الملكي السعودي ويتلاعب في مصير السعوديين، وقد تعلن التطبيع تماماً كما فعلت الامارات.

 

ويقود ابن زايد العالم العربي إلى الهاوية والانبطاح عقب توقيعه اتفاق الخيانة والعار مع إسرائيل، إذ أعلن أن السعودية ستطبع مع إسرائيل حسب المعلومات التي سمعها من الملك سلمان في اخر اتصال جرى بينهما.

 

ويعد قرار الوزير الاسرائيلي، موافقة سعودية على التطبيع فلم يقدم على خطوة هكذه لولا انه اخذ تطمينات من عراب التطبيع في أبوظبي وليس الرياض.!

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال مراسم توقيع اتفاقية التطبيع النهائي بين الإمارات والبحرين مع الكيان الإسرائيلي، بأن هناك نية لدى المملكة العربية السعودية بالتوجه نحو تطبيع العلاقات مع الإسرائيليين.

 

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعت يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري اتفاقية التطبيع النهائي مع الكيان الإسرائيلي في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.

 

 

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