جنوب السرة فجر أزمة كبيرة.. “شاهد” فضيحة تجسس تهز الكويت وتطيح برتب حساسة وكبيرة بأمن الدولة!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بموجة غضب واسعة، جراء الكشف عن فضيحة تجسس كبرى داخل الدولة كشفها حساب يُدعى “جنوب السرة” حيث نشر تسريبات مصورة بالفيديو، تتضمن قيام ضباط في جهاز أمني بوزارة الداخلية بالتجسس على مواطنين ونواب بمجلس الأمة.

الفيديو الاول

وفيه

حمد جابر المبارك وطلال الصقر مدير امن الدولة

حمد يعطي معلومات اللي مراقبهم لمدير لطلال

ويقول انه مراقب تليفوني وتليفون زوجتي!

يرد عليه طلال يقول هو ساكن (ويعطيه وصف البيت)

ويقول له سيارة زوجتي

اللي مراقبها@AnasALsaleh@Dr__ALKANDARI تابع لان اسمك بعد شوي بيطلع pic.twitter.com/DRbTlH8YV3 — جنوب السرة (@janobalsourra1) August 19, 2020

وتسبب حساب “جنوب السرة” في ضجة غير مسبوقة بالكويت عقب نشره عدة مقاطع، تسبت عمليات التجسس على نشطاء ونواب وشخصيات عامة بالدولة وذكر منهم أشخاص بالإسم.

الفيديو الثاني..

شرحه..

حمد جابر المبارك يشرح الان منو يراقب وشلون يراقب وعن اي طريق يراقب..

ومنو اللي عين عشان يراقب المواطنين..@hajji_muhmood اسمك موجود@thameeralmma666 اسمك موجود@Dr__ALKANDARI اسمك موجود ويراقبونك تكلمني..

قطعت الفيديو وشلت الاسماء..

الجزء الاول.. pic.twitter.com/uNKYpeJ3K2 — جنوب السرة (@janobalsourra1) August 19, 2020

وتسببت هذه المقاطع في بلبلة كبيرة داخل الكويت دفعت وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، للتدخل والتغريد بضرورة محاسبة المتورطين.

التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة جسيمة للدستور، ولن أقبل أن تحدث خلال تولي منصب وزير الداخلية. وجهت بإجراء تحقيق عاجل تسلم نتيجته خلال 48 ساعة بشأن تسجيلات 2018 ولن اتوانى عن ايقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وهناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات. — أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) August 19, 2020

تعليق أنس الصالح أعطى الأمر زخما كبيرا حيث اعتبر اعترافا بصحة هذه التسريبات المثيرة، ليتحول الأمر إلى مطالبة بمحاسبة وزير الداخلية نفسه لسكوته عن أمر كهذا.

وهو ما دفع بأنس الصالح للتوضيح منذ قليل والتغريد عبر حسابه الرسمي بتويتر مجددا، حيث أوضح مدافعا عن نفسه:”للمنصفين الباحثين عن الحقيقة، ما تم تسلمه من تسجيلات في فبراير الماضي هو ما يتعلق في الصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له واتخذت كافة الاجراءات من تشكيل لجان تحقيق وتم تحويل الملف الى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، والملف حاليا في النيابة العامة.”

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للمنصفين الباحثين عن الحقيقة، ما تم تسلمه من تسجيلات في فبراير الماضي هو ما يتعلق في الصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له واتخذت كافة الاجراءات من تشكيل لجان تحقيق وتم تحويل الملف الى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، والملف حاليا في النيابة العامة. — أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) August 20, 2020

وتابع أنه أرسل التسجيلات الى مجلس الامة وأن الحكومة صوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والاعلان عن كل ذلك بشفافية.

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كما ارسلت الحكومة التسجيلات الى مجلس الامة وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والاعلان عن كل ذلك بشفافية. — أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) August 20, 2020

واختتم وزير الداخلية الكويتي تغريداته بالقول:”أما التسجيلات المسربة الأخيرة والتي تعود لسنة 2018 فقد اتخذت اجراء فور علمي بها مؤخرا، وبناء على التحقيقات الأولية تم إيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير ادارة غسيل الاموال السابق وعدد من الضباط، وبانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماما.”

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أما التسجيلات المسربة الأخيرة والتي تعود لسنة 2018 فقد اتخذت اجراء فور علمي بها مؤخرا، وبناء على التحقيقات الأوليةتم إيقاف مدير عام أمن الدولةومدير ادارة غسيل الاموال السابق وعدد من الضباط، وبانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماما. — أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) August 20, 2020

هذا وتسيطر عدة قضايا، في الأشهر القليلة الماضية، على المشهد الكويتي، منها قضية “الصندوق السيادي الماليزي”، والنائب البنغالي المحتجز، فضلاً عن تجار الإقامات ومشاهير السوشيال ميديا المتهمين بغسل أموال.

من جانبهم هاجم البعض حساب “جنوب السرة” زاعمين أن مالكه يعيش في لندن ويريد خلق فتنة.

الان راح تشوفون وتسمعون منو اللي يراقب وجم يدفعون شهريا..

وشنو يفكرون فيه..

وشوفوا عدد الحسابات..#طرح_الثقة_بأنس_الصالح يا شعب مطلب شعبي لانه يعلم بكل هذه الامور..

وهتك ستر اسر..

اقسم بالله العظيم

في فضايح القادمة مدمرة..

وشلون تستروا على الفساد..

يصير خير

تم مسح اسم pic.twitter.com/zSyefrehZM — جنوب السرة (@janobalsourra1) August 19, 2020

وذكر هؤلاء أن صاحب الحساب حاول تشويه الرأي العام بقص مقاطع من الفيديوهات.