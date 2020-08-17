“فيتش” تدق ناقوس الخطر بشأن الاقتصاد العُماني في تقرير خطير عن “الميزانية والعجز والاستدانة”

أفادت وكالة “رويترز” بأن وكالة “فيتش” العالمية خفضت، اليوم الاثنين، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى “BB-” مع نظرة مستقبلية سلبية.

وفي هذا السياق قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، إنها تتوقع عجزا ماليا لسلطنة عمان عند نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

وبحسب ما نقلته “رويترز” فقد عزت “فيتش” الخفض والنظرة المستقبلية السلبية إلى استمرار تآكل الأوضاع المالية الداخلية والخارجية.

كما توقعت المنظمة العالمية أن يتواصل ضعف الميزانية العمومية والميزان الخارجي لسلطنة عمان بعد 2020 وإن كان بوتيرة أبطأ.

وأشارت إلى أنه يتعين على سلطنة عمان تلبية أكثر من نصف احتياجات تمويل الحكومة بالاستدانة من الخارج.

ولفتت “فيتش” إلى أن الركود في الاقتصاد غير النفطي الناجم عن إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا سيقوض ضبط الأوضاع المالية في 2020.

ويشار إلى أنه على مدار السنوات الماضية وكما أغلب دول الخليج المحيطة بها تعتمد عمان اقتصاديا على النفط والغاز، ولكن بإختلاف مهم وهو أن عمان لم تكن محظوظة من ناحية الكمية المتوافرة من النفط كما جيرانها.

فعمدت السلطنة مؤخرا الى صياغة رؤية 2040 والتي تعد المحاولة الأكبر لتحديث الاقتصاد العماني منذ عام 1970.

وهدفت الرؤية من خلال إجراء اصلاحات حكومية واقتصادية لإعادة هيكلة الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز نحو اقتصاد منافس يقوم على الابتكار والتنمية الشاملة والمستدامة.

وسبق أن اعتبر صندوق النقد الدولي ان السلطنة بحاجة الى سعر نفط 78 دولار للبرميل لتفادي أي عجز في الموازنة العامة، وفي عام 2019 بلغ العجز 7% من الناتج المحلي ومن المتوقع بالتالي ان يرتفع العجز في 2020 بعد الصدمة المزدوجة من كورونا والنفط.

ويأتي ما يقرب من 60% من إجمالي الإيرادات المالية من النفط ، في حين ان 80% من إجمالي الإنفاق العام يذهب إلى الإنفاق الاستهلاكي، بما في ذلك الرواتب العامة، ودفع الفوائد والإعانات الحكومية.

وكانت الحكومة قد أرجأت مرة أخرى إدخال ضريبة القيمة المضافة المخطط لها بنسبة 5 % حتى عام 2021.

وبالرغم من أن هذا يمكن اعتباره امر إيجابي لمبيعات التجزئة، إلا أن عدم وجود زيادة كبيرة في الإيرادات غير النفطية قد يؤثر على المدفوعات التي تدفعها الحكومة لقطاعات أخرى وخاصة قطاع البناء.

علاوة على ذلك، فإن أي تخفيضات في المشاريع الاستثمارية ستؤثر حتما بشكل سلبي على قطاع الأعمال.