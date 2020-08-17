مجمع تجاري كويتي
مجمع تجاري كويتي
Videoالهدهد

“شاهد” فوضى وصراخ وفزع النساء داخل مجمع تجاري بالكويت.. ما فعله وافد أردني صادم!

كتب وطن
0

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في موجة غضب واسعة عقب تداول مقطع فيديو، يوثق مشاجرة عنيفة جدا داخل مول تجاري بالكويت ما أدى لفوضى كبيرة وهلع بين الزبائن.

 

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” مشاجرة الشبان واعتدائهم على بعضهم بالضرب والشد والركل بالأيدي والأرجل، ومحاولة بضع المتواجدين في المول التدخل وإيقافهم ولكن دون جدوى.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول والذي وثق مشاجرة الشابين، ومنهم من اعترض على هذه الطريقة والأسلوب في التعامل بين الأفراد، منتقدين ما فعله الشبان في مكان عام وبهذه الطريقة المخالفة للقانون.

 

واشار ناشطون إلى أن المشاجرة، وقعت أمس، وأطرافها مواطن وأردني من جهة ومن جهة أخرى حارسي أمن في المجمع.

 

وكتب أحد المغردين مستكرا: “ما في فايدة هالمناظر بنظل نشوفها ليين يموت ولد شيخ او وزير بعدين يحطون قانون يحترم قلنا من قبل سجن ٦ شهور ويحطون صورهم بالصحف وغرامة ٥٠٠٠ دينار و اذا وافد يطبق العقوبة وابعاد لكن بهذا الوضع بنشوف هالمظاهر تتكرر. خاصة من الجيل الحالي الغالب منهم مخدرات وشبو”.

 

وكتب مغرد آخر: ” كويتيين ولا مو كويتيين الهوشة هوشة طال عمرك (هذه ساعة غضب اللهم أجرنا منها) تحدث في أقل الثواني”

 

وتأتي هذه المشاجرة في المول التجاري عقب أسابيع من انتهاء الإغلاق وحظر التجول الذي كانت قد فرضته السلطات الكويتية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا “كوفيد19” والذي تسبب بحالة شلل شبه كاملة في البلاد، باغلاق المحال والشركات والمدارس والجامعات وكل أشكال الحياة العامة والاقتصادية والتجارية، بصورة أثرت بشكل كبير على النمو الاقتصادي وعلى وظائف وأرزاق الملايين من المواطنين والوافدين في الدولة.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“إطلع برة يا حيوان”.. “شاهد” ما فعله كويتي “قليل…

الهدهد

السفيرة الأمريكية في الكويت قالتها وأجرها على رب العباد: الخلاف الخليجي لا يخدم إلا…

الهدهد

تغريدات حمد بن جاسم أثارت جنون كاتب كويتي من “شلة أبوظبي” فخرج يهذي وهذا…

حياتنا

الفاشينستا عهود العنزي في ورطة .. الأمن اقتحم الصالون الذي تعمل فيه لهذا السبب

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.