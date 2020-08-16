كاتب سعودي “ساقط” يعطي إسرائيل الحق في فلسطين ويسبح بحمد ابن زايد الذي كسر قالب الثلج بعقد نكاح!

بدأ الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط السعودية سعود الفوزان، المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، تمهيد الطريق لولي نعمته للتطبيع السعودي مع إسرائيل بعد إعلان أبوظبي التوصل لاتفاق سلام مع تل أبيب.

وقال الفوزان، في تغريدة رصدتها “وطن”: ” التطبيع الإماراتي الإسرائيلي عمل شجاع من محمد بن زايد حيث كسر قالب الثلج وغمامة العالم العربي التي يعيشها منذ قرون إسرائيل واقع وعلينا التعايش معه، كما أن لهم حق في فلسطين منذ أيام سيدنا داوود وموسى ويوسف عليهم السلام”.

#التطبيع_الاماراتي_الاسراييلي عمل شجاع من #محمد_بن_زايد حيث كسر قالب الثلج وغمامة العالم العربي التي يعيشها منذ قرون #إسرائيل واقع وعلينا التعايش معه كما أن لهم حق في فلسطين منذ ايام سيدنا داوود وموسى ويوسف عليهم السلام — سعود الفوزان (@saudfozan1) August 15, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاجموا المطبل السعودي واعتبروا أن ذلك تمهيداً منه للتطبيع السعودي الإسرائيلي، محذرين من خطورة هذه الخطوة، متسائلين عن حق اليهود في السعودية إذا كان لهم حق في فلسطين.

رد الملك فيصل رحمه الله بالدولة ما تسمى إسرائيل أو الكيان الصهيوني المغتصب لا أرض عربية pic.twitter.com/kPo5RWAKAG — suliman21 (@sulimanalhasani) August 16, 2020

تقول ان لليهود حق في فلسطين منذ ايام سيدنا داوود وموسى…اذن ردا على منطقك هذا…سيكون من حق اليهود استرجاع حقوقهم في مكة والمدينة منذ ايام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام!! — SAiF Al-ZiDi 🇴🇲 (@SaifAlzidi) August 15, 2020

ليس لهم حق البهود في فلسطبن

والانبياء الي ذكىتهم كانوا بمصر وليس فلسطين

ومصر والبمن والمدينه المنوره فقط كانوا فيها — abu yaznقابوسنا هيثم السلطانalrahbi (@123456789yyyyyo) August 15, 2020

نكون شجعان لو حررنا فلسطين من الصهاينة ، اما الانبطاح وتسليم الجمل بما حمل ونخرج عن مبادرة الملك عبدالله رحمه الله وعن الصف العربي بالمجان فذلك ليس شجاعة وتاريخها غير مشرف ، وحقوق اليهود التي تتحدث عنها ربما تجدها في مناطق اخرى سقطت بالاقدمية منذ ١٤٤١ سنة ، هل تريد تعيدها؟ سلّم. — sincere pen (@sincer2020) August 16, 2020

الله يصلحك بس اي حق انت تتكلم عليه — فيصل الحسن (@fais1383) August 15, 2020

كذلك اسرائيل يطالبون بخيبر والمدينة … هل لهم حق بذلك؟ عجيب أمرك ….. !!! — عبدالحميد المنيف (@Ahmunif) August 16, 2020

وفي وقت سابق، كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، الأطراف الرابحة والخاسرة من اتفاق الإمارات وإسرائيل الذي أعلن عنه الخميس الماضي، فيما يتعلق بالتطبيع الرسمي والتعاون بغض النظر عن كيفية قراءة الاتفاق الدبلوماسي الذي تم الإعلان عنه، الخميس، بين إسرائيل والإمارات.

وقالت المجلة، إن إسرائيل هي الفائز الأكبر في هذه الصفقة، في المقابل تُعد السعودية الخاسر الأكبر، مشيرةً إلى أن إسرائيل ورئيس وزرائها المتعثر بنيامين نتنياهو، حققوا نصرا كبيرا بإتمام وإعلان الاتفاق، وبتعليق التهديدات بضم أجزاء من الضفة الغربية مقابل التطبيع الكامل للعلاقات مع الإمارات، منح الرجل نفسه مجالا للتراجع عن وعد قد يكون غير واقعي.

وأوضحت أن نتنياهو كسب التطبيع مع قوة عربية صاعدة مقابل شيء لم يكن من المحتمل أن يفعله في الأساس، ولم يكن في مصلحة إسرائيل على المدى الطويل، وفي الدوائر الدبلوماسية، هذا ما يمكن أن نسميه انقلابا.

وشددت المجلة الأمريكية على أن الإمارات ستحصل على الكثير في المقابل، فمن خلال إبرام هذه الصفقة، تعزز أبوظبي مكانتها في قيادة العالم العربي ودورها الجيوسياسي الضخم.

وكشفت “فورين بوليسي” أن الإمارات يمكنها من التعاون الثنائي المعزز والرسمي في قطاعات مثل الطاقة والطب والتكنولوجيا والصناعة العسكرية؛ تحقيق مكاسب كبيرة لكلا البلدين، وسيحصل المجتمعان الإماراتي والإسرائيلي على فرصة للعمل كفريق واحد دون الحاجة إلى القلق بشأن السياسة.

وتعد السعودية، وليس الإمارات، أكبر جائزة منتظرة لإسرائيل من حيث الاعتراف الدبلوماسي، والسعودية، وليس الإمارات، هي التي تتحدث تقليديا باسم العالم الإسلامي، وملكها هو “خادم الحرمين الشريفين”، وربما نرى تأثير الدومينو عربيا في اللحظة التي ينضم فيها السعوديون إلى السفينة. وعندما يفعلون ذلك، سيتم أخيرا كسر “تابوه” التعاون الأمني العربي الإسرائيلي الأوسع.