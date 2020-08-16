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“شاهد” قطري “شهم” رد الصاع صاعين وحرق صور ابن زايد وابن سلمان رداً على الخوض في عرض رموز بلاده

كتب وطن
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عبر مواطن قطري عن غضبه من قذف وسب رموز بلاده، بعد الإماراتي الإسرائيلي، بطريقته الخاصة التي أثار بها الجدل.

 

وظهر المواطن القطري الذي يدعى بفيديو عبر “تويتر” رصدته “وطن”، وهو يقوم بحرق صورة حاكم دبي ، وصورة ولي العهد السعودي ، وكذلك صورة ولي عهد أبو ظبي، ثم يقوم برميهم على الأرض أسفل قدميه.

 

وعلق آل طالب على الفيديو قائلاً: “مكان من يقذف و يسب رموز وشعب تحت نعالي واحد ورا الثاني من كبير إلى صغير”.

 

وأثار تصرف آل طالب جدلاً بين المغردين الذين أشاد معظمهم بتصرفه الذي جاء رداً على التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، وانتصاراً لحُكام قطر ضد المتطاولين من ذباب آل زايد الإلكترونيين.

 

 

وكان آل طالب قد ظهر بفيديو سابق فور إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاصيل اتفاقية العار بين وإسرائيل، وتساءل: “إلى الآن لا نعرف طبيعة الحكم في والإمارات، هل هو إسلامي أو مسيحي أم يهودي أبو بوذي؟ ليس لهم ديانة”.

 

وتابع: “يهمهم النقود فقط، إذا كان مسلم أرادوا منه الزكاة بحجة حمايته من النار، لو كان مسيحي، طالبوه بالضرائب، حتى لا يذهب إلى النار، لو كان يهودي وضعوا له الخمر والمراقص ليدفع ويستمتع ولا يذهب أيضاً إلى النار، حددوا لنا ماهي ملتكم؟”.

 

وكان الحساب القطري الشهير الذي يحمل اسم “المتألق”، قد صدقت توقعاته حين أخبر نهاية يوليو الماضي، أن التطبيع الرسمي بين الإمارات وإسرائيل سيعلن عنه قريبا، حيث أعلن الخميس الماضي، بالفعل عن التطبيع رسميا بين الإمارات والاحتلال برعاية أمريكية.

 

وأعاد حساب “المتألق” نشر توقعاته التي صدقت في تغريدة له بتويتر، محذرا في نفس الوقت من خطوة جديدة خطيرة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

 

وكتب ما نصه: “قلتها إن #ابوظبي ستكشف عن علاقتها مع اسرائيل، وأقولها اليوم  بان الوجود الاماراتي في #سقطرى هو تواجد إسرائيلي تحت غطاء اماراتي”.

 

وجاء إعلان التطبيع رسميا في بيان مشترك أصدره رئيس وزراء بنيامين وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

 

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