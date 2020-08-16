“شاهد” قطري “شهم” رد الصاع صاعين وحرق صور ابن زايد وابن سلمان رداً على الخوض في عرض رموز بلاده

عبر مواطن قطري عن غضبه من قذف وسب رموز بلاده، بعد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، بطريقته الخاصة التي أثار بها الجدل.

وظهر المواطن القطري الذي يدعى سعيد آل طالب بفيديو عبر “تويتر” رصدته “وطن”، وهو يقوم بحرق صورة حاكم دبي محمد بن راشد، وصورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وكذلك صورة محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، ثم يقوم برميهم على الأرض أسفل قدميه.

وعلق آل طالب على الفيديو قائلاً: “مكان من يقذف و يسب رموز وشعب قطر تحت نعالي واحد ورا الثاني من كبير إلى صغير”.

#التطبيع_الاماراتي_الاسرائيلي #الامارات

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مكان من يقذف و يسب رموز وشعب قطر تحت نعالي واحد ورا الثاني من كبير إلى صغير 👇 pic.twitter.com/V1fzK5P7O5 — 🇶🇦سعيد آل طالب🇶🇦 (@qatar009742) August 15, 2020

وأثار تصرف آل طالب جدلاً بين المغردين الذين أشاد معظمهم بتصرفه الذي جاء رداً على التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، وانتصاراً لحُكام قطر ضد المتطاولين من ذباب آل زايد الإلكترونيين.

اجلد — ترامب القرني (@trumb78739686) August 15, 2020

كفو عاشت قطر وأهلها وكل من ينصر قضية الأمة الأسلامية — تحرير الأمة الأسلامية (@hamad_1212321) August 15, 2020

تحيه وحترام وتقدير

للأخوه القطريين — بوخالد العلوى (@alshmail68989) August 15, 2020

أفلحت بارك الله فيك — QATAR 1 (@Hamad07700138) August 16, 2020

كفو يا الذيب 👏🏻👏🏻 — الادعم 🇶🇦 (@H4iK1SQK4SVoWa7) August 16, 2020

مكان شيطان العرب مزبلة التاريخ — binrabia (@binrabia1) August 15, 2020

#التطبيع_الاماراتي_الاسرائيلي #الامارات

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مكان من يقذف و يسب رموز وشعب قطر تحت نعالي واحد ورا الثاني من كبير إلى صغير 👇 pic.twitter.com/V1fzK5P7O5 — 🇶🇦سعيد آل طالب🇶🇦 (@qatar009742) August 15, 2020

وكان آل طالب قد ظهر بفيديو سابق فور إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاصيل اتفاقية العار بين الإمارات وإسرائيل، وتساءل: “إلى الآن لا نعرف طبيعة الحكم في السعودية والإمارات، هل هو إسلامي أو مسيحي أم يهودي أبو بوذي؟ ليس لهم ديانة”.

#التطبيع_الاماراتي_الاسرائيلي #الدوحة

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الحكم في السعوديه وفي الامارات ماعرفناه هل هو حكم اسلامي او يهودي او مسيحي او بوذي حددو ويش انتو بضبط 🇦🇪🇸🇦🇮🇱👇 pic.twitter.com/d9mLwQwXK7 — 🇶🇦سعيد آل طالب🇶🇦 (@qatar009742) August 15, 2020

وتابع: “يهمهم النقود فقط، إذا كان مسلم أرادوا منه الزكاة بحجة حمايته من النار، لو كان مسيحي، طالبوه بالضرائب، حتى لا يذهب إلى النار، لو كان يهودي وضعوا له الخمر والمراقص ليدفع ويستمتع ولا يذهب أيضاً إلى النار، حددوا لنا ماهي ملتكم؟”.

وكان الحساب القطري الشهير الذي يحمل اسم “المتألق”، قد صدقت توقعاته حين أخبر نهاية يوليو الماضي، أن التطبيع الرسمي بين الإمارات وإسرائيل سيعلن عنه قريبا، حيث أعلن الخميس الماضي، بالفعل عن التطبيع رسميا بين الإمارات والاحتلال برعاية أمريكية.

وأعاد حساب “المتألق” نشر توقعاته التي صدقت في تغريدة له بتويتر، محذرا في نفس الوقت من خطوة جديدة خطيرة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وكتب ما نصه: “قلتها إن #ابوظبي ستكشف عن علاقتها مع اسرائيل، وأقولها اليوم بان الوجود الاماراتي في #سقطرى هو تواجد إسرائيلي تحت غطاء اماراتي”.

قلتها ان #ابوظبي ستكشف عن علاقتها مع اسرائيل .. وأقولها اليوم بان

الوجود الاماراتي في #سقطره هو تواجد إسرائيلي تحت غطاء اماراتي . pic.twitter.com/lN9ZjJ7QUU — Qatari656565 المتالق (@qatari656565) August 13, 2020

وجاء إعلان التطبيع رسميا في بيان مشترك أصدره رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والرئيس الأميركي دونالد ترامب.