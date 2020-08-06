دماء المغدور محمد الموسى لم تذهب هدراً.. هذا ما حدث لنانسي عجرم وزوجها بعد انفجار بيروت!

يبدو أن دماء الشاب السوري المغدور محمد الموسى، لن تذهب هدراً، وأن عدالة السماء أخذت له حقه الذي تركه القضاء اللبناني مُعلقاً.

فقد كشف مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جيجي لمار، أن زوجها فادي الهاشم أُصيب في الانفجار الذي وقع أول أمس الثلاثاء بمرفأ بيروت، وتحطمت عيادته بالكامل، كما أن حفل الفنانة الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي كان يُفترض أن يتم إحياءه اليوم الخميس تم تأجيله.

وقال لامارا في مداخلة هاتفية مع برنامج ET بالعربي: “العيادة ادمرت، وأصيب زوجها في رأسه وضهره بعد تهشم الزجاج وتطايره عليه، وبالنسبة لنانسي هي بخير جالسة في البيت، وهى بعيدة عن موقع التفجير ولكن الأمر مرعب بالنسبة لها”.

وأضاف: “وبالنسبة للحفلة تأجلت، كانت بكرة، ولكنها تأجلت إلى وقت غير معلوم وراح نعلن عنها بالاتفاق مع تيك توك”.

وكانت نانسي قد ضمنت الإفلات من العقاب هي وزوجها من جريمة القتل، فعادت سيرتها الأولى للرقص والغناء وأعلنت عن إحيائها حدثا فنيا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

و قالت نانسي إنها تستعد لإحياء حفل غنائي مباشر على الهواء عبر تطبيق “تيك توك” للتواصل الاجتماعي، من موقع خاص في العاصمة اللبنانية بيروت دون جمهور، بحسب صحيفة “النهار” اللبنانية.

ويعتبر حفل نانسي عجرم هو الأول الذي تنظمه “تيك تيوك” في الشرق الأوسط، والثاني للشركة على مستوى العالم، بعد حفل المغني الكندي “ذا ويكند”.

ويشار إلى أن نانسي عجرم نجحت مؤخرا في استغلال أموالها وشهرتها وعلاقاتها في ترويج راوية كاذبة عن قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى، داخل فيلتها بنيران من مسدس زوجها الدكتور فادي الهاشم لدفن القضية واستدرار شفقة متابعيها عبر أكاذيب ممنهجة ولا ويوجد طرف القضية الآخر للرد عليها.

وفي تطورات جديدة تؤكد أن نانسي وزوجها قد مارسا ضغوطا كبيرة على عائلة الموسى وربما مساومات مالية، غيرت عائلة القتيل في منزل نانسي عجرم من تصريحاتها، مرجحة عدم وجود أي علاقة سابقة بين ابنها وفادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية.

وعلى عكس تصريحات جاءت بعد الحادثة مباشرة، أوضحت أنه قدم إلى المنزل للمطالبة بأموال له، قالت العائلة إنه قد لا تكون هناك علاقة سابقة بين القتيل وفادي الهاشم، وهو أمر أكده الأخير مثنيا على صدق شقيق القتيل الذي نفى معرفته بنانسي وزوجها.