“فيديو” من زاوية أخرى يُظهر صاروخا موجها قبل الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت في لبنان

نشرت صفحة “راديو صوت بيروت” الموثقة بتويتر مقطع فيديو خطير، قالت إنه يظهر صاروخا موجها قبل الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت في لبنان ونتج عنه قتلى وإصابات لا تحصى وأضرار مادية كارثية.

ونشرت الصفحة الموثقة على تويتر فيديو للانفجار من زاوية أخرى، وعلقت عليه بحسب ما رصدت (وطن):”فيديو يظهر صاروخ موجه قبل الإنفجار الذي ضرب مرفأ #بيروت. #لبنان”

فيديو يظهر صاروخ موجه قبل الإنفجار الذي ضرب مرفأ #بيروت. #لبنان pic.twitter.com/VSgoDzb4qi — Radio Sawt Beirut (@SawtBeirut) August 4, 2020

وبينما ألقى ناشطون بالسبب على حزب الله خرجت السلطات في لبنان عن صمتها لتعلن السبب وراء الانفجار، وقال مدير عام الجمارك في لبنان بدري ضاهر، في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام أن مادة النترات، كانت السبب الرئيسي في الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت اليوم.

كما كشف بيان رسمي عن الرئاسة اللبنانية أن عون وجه كل الأجهزة الأمنية لمعالجة تداعيات الانفجار الكبير بمرفأ بيروت وتسيير دوريات بالأحياء المنكوبة لضبط الأمن.

في المقابل تفقد محافظ بيروت مروان عبود مكان وقوع الانفجار في المرفأ، كاشفاً عن فقدان الاتصال بعناصر من فوج إطفاء بيروت كانوا توجهوا إلى المكان لإخماد الحريق.

كما أشار عبود إلى أن بيروت منكوبة وهناك دمار كبير وما حصل غير مسبوق.

من ناحية أخرى قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن أعداد الإصابات لا تعد ولا تحصى وأن عربات الإسعاف تنقل المصابين.

فيما كشف مراسل قناة العالم أن المعلومات الأولية حول الانفجار الكبير الذي وقع في مستودع للمفرقعات النارية في العنبر رقم 12 في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت كشفت تسببه في أضرار مادية جسيمة في مكان الحادث، فضلاً عن وقوع العديد من الإصابات.